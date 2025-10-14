Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar
14.10.2025 12:42  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 yıl önce Müge Anlı'ya çıkan Avcı ailesi yine Türkiye'nin gündemine geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan iki çocuklu bir aile, kiracı oldukları evden çıkarıldıktan sonra kalacak yer bulamayınca ormana sığındı. Avcı Ailesi, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Evsiz oldukları, geçinmekte zorlandıkları gerekçesi ile 7 yıl önce bir televizyon programına konuk edilen ve aylarca hikayeleri gündem olan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, birçok yardım almış hatta programda nikahlanmıştı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşamlarını sürdüren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, iddiaya göre, yaşadıkları evin sahibine ait bazı eşyaların kaybolması üzerine evden çıkarıldı.

"ORMANDA KALIYORLAR"

Avcı çifti, çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başladı. Seneler sonra yine evsiz kalan ve günlerdir döşeğin üzerinde yaşam mücadelesi veren Avcı çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar

"HIRSIZ MUAMELESİ GÖRDÜ"

Gündelik inşaat işlerine giden Aydoğan Avcı, yaşadıklarını, "Ben çalışan bir insanım. Ev sahibimin iki parça eşyası kayboldu diye hırsız muamelesi gördük, dışarı atıldık. 2-3 gündür eşimle, çocuklarımla ormanda kalıyorum. Şu an zor durumdayım. Sahip çıkanımız yok, kimsemiz yok. Anlatacak çok şey var ama konuşamıyorum, kelimeler boğazımda düğüm düğüm oluyor" sözleriyle anlattı.

"3 GÜNDÜR UYKU UYMADIM"

Avcı, geceleri çocuklarını korumak için sabaha kadar uyumadığını belirterek, "Domuzu var, köpeği var, çakalı var. Üç gündür uyku uyumadım. Çocuklarım korkmasın diye bekçilik yapıyorum. Çocuklarım biri 7, diğeri 4 yaşında, ikisi de kız. Eşim zaten hasta. Bir döşeğin üzerinde yaşıyoruz. Geceleri ayazda titriyorlar" diye konuştu.

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar

"ÇOCUKLARIM İÇİN İSTİYORUM"

Aydoğan Avcı, tek isteğinin çocuklarına güvenli bir yaşam alanı sağlamak olduğunu söyleyerek, "Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım için istiyorum. Çalışıyorum ama kazandığım para ancak karnımıza yetiyor. Ev kiralarını toparlayamıyorum. Bir ev kirasını çıkarmak için bir ay çalışmam lazım. Benim sadece bir eve ihtiyacım var. İşim var ama güvenli bir yerim yok. Çocuklarımı Allah'a emanet edip işe gidiyorum." Çocuklarını okula gönderemediğini de dile getiren Avcı, "İkamet adresimiz yok ki okula yazdırayım. Ormanda yaşıyoruz. Okul çağı geldi ama kayıt yaptıramadım. Büyüklerimizden, devletimizden, hayırseverlerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar

"SAÇLARINI BİT VAR DİYE KESTİLER"

Küçük kızlarının saçlarını neden kısa kestiklerini anlatan Avcı, "Ufak kızım Ayşe'nin saçları seyrekti, toka tutmuyordu. Annemler 'bit var' diye kestirmiş. Ben işteydim o sırada. Kızlarımın saçlarını kesmişler. Sonra kayınpederim de bizi evden kovdu. Manisa Salihli'de bir hayvan çiftliğinde 18 ay boyunca sigortalı çalıştım. Çiftlik kapanınca kayınvalidemler 'gelin size oda yaparız' dedi. 10 metrekarelik odada 3 ay yaşadık. Sonra oradan da kovulduk. Çoluğum çocuğumla sokaklara düştüm" dedi.

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar

"KİRASINI PEŞİN VERDİM, YİNE EVDEN ATTI"

Aileye bir süreliğine yardım etmek isteyen bir kadının evinde de mağdur olduklarını belirten Avcı, yaşadığı son olayda gözyaşlarına hakim olamadı. Avcı, "Bir ablamız bize 'gelin depoda kalın' dedi. Kirasını peşin peşin verdim. Sonra 'üst katı vereyim' dedi, oraya geçtik. Oranın da kirasını verdim. 12 gün sonra 'malzemelerim kayboldu' diye bizi hırsız ilan etti. 12 bin lira ev, 6 bin lira da depo kirası aldı benden. Hem parasını aldı hem evden attı. Ben kimsenin bir kuruşuna tenezzül etmedim, etmeyeceğim. 39 yaşındayım, çocuklarıma haram yedirmem" sözlerine yer verdi.

"DONUYORUZ, YİYECEK BULAMIYORUZ"

Eşiyle birlikte yaşadığı çaresizliği anlatan Nazmiye Avcı da gözyaşları içinde konuştu. Avcı, "Eşimle ve çocuklarımla şu anda ormanda kalıyoruz. Evden hırsızlık bahanesiyle çıkarıldık. Gidecek yerimiz yok. Biz devletten bir şey istemiyoruz, sadece bir ev istiyoruz. Kira olursa da öderiz. Yeter ki çocuklarım güvenli bir yerde olsun" sözlerine yer verdi. Nazmiye Avcı, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini anlatarak, "Donuyoruz. Yiyecek bulmakta zorlanıyoruz. Tüp bitti, akşam çocuklarıma yemek yapamadım. Evde klima var ama bozuk, soba kuramadık. Üç haftadır duş alamadık, çocuklarımın üstündeki elbiseleri yıkayacak yerim yok. Yağmur yağınca ıslanıyoruz, sular kesiliyor. Tir tir titriyorlar. Kendim kansızım, hastayım ama doktora gidemiyorum. Psikolojim bozuldu artık, tek isteğim bir ev. Cami kapısında yattığımız günler oldu. İnsan içine çıkmaya utanıyorum. Çocuklarımın bir odası olsun, biz de bir yatağımızda huzurla yatalım istiyorum. Allah rızası için yardım edin" deyip yardım çağrısında bulundu.

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Müge Anlı, Gaziemir, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Ormana, kiracı, evsiz, Yerel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu Türkiye ülke genelinde 5G’ye geçiyor Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu’da kalıcı barışı inşa ettik Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik
Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21’e çıktı Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı TikTok yayını ele verdi 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı TikTok yayını ele verdi
İzmir’de ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti İzmir'de ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
36 transfer yapıldı ama yetmedi: Önce hoca gitti, şimdi de başkan vekili 36 transfer yapıldı ama yetmedi: Önce hoca gitti, şimdi de başkan vekili
Fenerbahçe’de kazan kaynıyor Bir ayrılık daha yolda Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Bir ayrılık daha yolda
Trump’ın iltifattan mest olduğu anlar Şahbaz Şerif, Nobel’e aday gösterdi Trump'ın iltifattan mest olduğu anlar! Şahbaz Şerif, Nobel'e aday gösterdi
Komşular arasındaki tartışma meydan savaşına döndü Tekmeler, yumrukları havada uçuştu Komşular arasındaki tartışma meydan savaşına döndü! Tekmeler, yumrukları havada uçuştu
TFF’den Gazze’ye Destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak TFF'den Gazze'ye Destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak
Zirvede ilginç anlar Trump, o ülkenin liderini önce kaybetti, sonra unvanını değiştirdi Zirvede ilginç anlar! Trump, o ülkenin liderini önce kaybetti, sonra unvanını değiştirdi
Lokantada mahsur kalan takımının hesabını ödeyen Yüksel Yeşilova, zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı Lokantada mahsur kalan takımının hesabını ödeyen Yüksel Yeşilova, zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı
Trump’tan Meloni’ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?
Trump’tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest Liderler alkışlamak zorunda kaldı Trump'tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest! Liderler alkışlamak zorunda kaldı
Savcıdan Tunç Soyer talebi Tutukluluğunun devamı istendi Savcıdan Tunç Soyer talebi! Tutukluluğunun devamı istendi
Lamine Yamal’a 400 milyon euro’luk eşi benzeri görülmemiş teklif Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif
6 yaşında toplamaya başladı, 12’sinde müze kurdu 6 yaşında toplamaya başladı, 12'sinde müze kurdu

16:50
Ancelotti’ye büyük şok 2-0 öne geçtikleri maç bakın kaç kaç bitti
Ancelotti'ye büyük şok! 2-0 öne geçtikleri maç bakın kaç kaç bitti
16:46
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak
16:25
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
16:24
Alarmları kurun Osimhen bu akşam tek başına tarih yazabilir
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tek başına tarih yazabilir
16:17
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi İddianame hazırlandı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! İddianame hazırlandı
15:47
Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı Hepsi tek tek toplatılacak
Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı! Hepsi tek tek toplatılacak
15:29
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gidiyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gidiyor
15:13
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz Plaka kodları da böyle olacak
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız
14:50
Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
14:31
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
14:00
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
13:57
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp 'kati' raporu çıktı
13:37
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
11:12
Meclis’te “Biji Serok Apo“ sloganı atılmasına Bahçeli’den ilk yorum
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 17:08:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Şimdi evsiz kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.