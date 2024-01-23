Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları\'nın 6\'ncısını Başlattı

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz eşlik etti. Toplantıda ayrıca Büyükşehir ve MESKİ bürokratları, daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı.

SEÇER, 5 YILLIK GÖREVİNDE STK'LARLA BİRLİKTE YOL ALDI

Meslek odaları ile 5 yıllık sürede düzenli olarak toplantılar yaptıklarını belirten Başkan Seçer, yapılan toplantıların oldukça faydasını gördüklerini kaydederek, yapılan toplantıların çok yararını gördüğünü vurguladı. STK'larla birlikte hareket etmeye devam edeceğini söyleyen Seçer, "5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde sivil toplumdan bilgi almak, onlarla beraber yürümek, hatta kent sorunlarını beraber değerlendirmek, mücadele edilecekse beraber etmek, önemli konularda sivil toplumu işin içine katmak, ileride belediye başkanı olarak halkımıza vatandaşlarımızla bir sorun yaşarsak en azından yanımızda 'Biz bu kararı beraber aldık' diyecek arkadaşları da edinmiş oluyoruz" dedi.

"HER OLAY, YÖNETİCİ OLARAK BİZE BİR DENEYİM KAZANDIRDI"

5 yıllık görev süresinin çabuk geçtiğini ve görev süresi boyunca pandemi, deprem, orman yangını, ekonomik kriz, siyasi operasyon gibi birçok sorunla karşılaştığının altını çizen Seçer, yaşanan olaylarla birlikte daha da direnç kazanıp, güçlendiklerini belirtti. Seçer, "Her olay, yönetici olarak bize bir deneyim kazandırdı. Kriz yönetmeyi, krizi aşmayı, soğukkanlı, itidalli olmayı ve her zaman olduğu gibi şartlar ve koşullar ne olursa olsun, dünya görüşümüze yaraşır bir şekilde dik durmayı bir kez daha bize hatırlattı. Bu süreçte de bu anlamda yaptığım hiçbir söylemde, duruşta, davranışta bir pişmanlığım yok. Yine aynı olacak. Benim ve kurumumun başına ne gelirse, şartlar ve koşullar ne olursa olsun aynı davranışı göstereceğimi bilmenizi isterim" diye konuştu.

"MERSİN HALKI HİZMETE OY VERECEKTİR"

5 yıllık görev süresini mevcut olanaklar içerisinde en iyi şekilde yaptıklarını dile getiren Seçer, "Bunun en iyi cevabını da 31 Mart'ta sandıkta alacağız. Çıkacak sonuca demokrasiyi sindirmiş bir yönetici olarak tabi ki saygı duyacağız ama güzel bir kampanya döneminin geçmesini diliyorum. Bizlerle mücadele edecek aday arkadaşların da, belediye, belediye hizmetleri, Mersin'in geleceği, Mersin halkının geleceği ile ilgili argümanları ortaya koymalarını ve yanlış yollara sapmamalarını diliyoruz. Sapsa bile Mersin halkı kandırılamaz. Mersin halkı hizmete oy verecektir" dedi.

MESLEK TEMSİLCİLERİ KENTTE SÖZ HAKKINA SAHİP OLMAKTAN MEMNUN

Buluşmada tek tek söz alan temsilciler, en fazla diyalog içinde oldukları bir dönem geçirdiklerini ve bu buluşmalardan güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, kentte kendilerinin de söz sahibi olmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kent hakkındaki görüşlerini tek tek paylaşan temsilciler, Büyükşehir ile işbirliğine de açık olduklarını ifade ettiler. Buluşmaların seçim için değil, kent için olduğunu vurgulayan ve sık sık toplantı düzenlediklerini de hatırlatan oda temsilcileri, Başkan Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar aday gösterilmesinden dolayı da duydukları memnuniyeti ifade ederek Seçer'i tebrik ettiler ve başarı dilediler.

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ FİYATLAR MAKUL OLAN FİYATLAR"

Şehirlerdeki toplu taşımanın önemine de değinen Seçer, Mersin'de öğrencilerin 1 liraya seyahat edebildiklerinin altını çizdi. Toplu taşımaların 15 lira olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Burası bir ticarethane değil, mutlaka kamu görevi yapıyor ama bizim de bu mali disiplini sağlayıp bir dengeyle götürmemiz lazım. Onun için bu konularda dikkat ediyoruz. Hem ekmekte hem su fiyatlarında hem de otobüs fiyatlarında ortaya koyduğumuz fiyatlar makul olan fiyatlar. Ama biz de bazı dengeleri sağlamak zorundayız" dedi.

Toplu taşıma konusuna da değinen Seçer, "Yolcu başına her 100 birimlik maliyetin 75 birimini biz veriyoruz. 25 birim gibi ortalama gelirimiz var. Büyükşehir için söylüyorum; 2024 yılı bütçemiz 20 milyar lira. 20 milyar içinden 600-700 milyon lirayı sadece toplu taşımada daha uygun fiyatlı, daha konforlu otobüslerde toplu taşıma hizmeti vermek için kullanıyorum" diye konuştu.

Metro'nun da hareket alanlarını artıracağına değinen Seçer, "Belli hatların otobüse ihtiyacı kalmayınca biz de periferideki bölgelerde diğer ihtiyaçları karşılamak için bütçe ayıracağız" dedi.

"ŞANZELİZE GİBİ CADDE YAPIYORUM"

Liman yolu ile ilgili de konuşan Seçer, "Şanzelize gibi cadde yapıyorum. Yaklaşık 1 ay içerisinde bitecek. Şu anda yağmur suyu sistemleri yapılıyor. Öyle üstün körü de olmayacak. Bir gram su olmayacak. Çünkü onun üst tarafı da ticari büroların, ticaret merkezlerinin olacağı bir alana dönüşüyor. Planları bitti. O caddeyi size birinci sınıf yapıyorum. Çok gerekli olan bir çalışmaydı, o bölge şimdi tertemiz olacak" ifadelerini kullandı.

"AŞHANE VE EKMEK KONUSUNU AYRICA ÇOK ÖNEMSİYORUM"

İkinci hizmet dönemlerinde belediye hizmet alanı sorunlarının olmayacağından söz ederek, bugüne kadar özellikle ilçelerde çok sıkıntı olduğunu kaydeden Seçer, çok güzel bir aşhane yapacaklarının da müjdesini verdi. Seçer, "Sosyal politikaları çok önemsemekle birlikte, aşhane ve ekmek konusunu ayrıca çok önemsiyorum. Ekmek üretimi için çok modern bir proje hazırladık ve tam buğday, çavdarlı gibi niş ürünler de yapacağız. Onlar da bize gelir getirecek. Bu gelirde normal ekmek üretimini sübvanse etmiş olacak. Biz zaten burada da çok ciddi sübvansiyon veriyoruz. Ekmek fiyatlarımız çok makul. Güzel bir fırın ve güzel bir aşhane ikinci dönemde kitapçığımızda olan bir konu" dedi ve glütensiz ekmekleri, ilerleyen zamanlarda yeni yapacakları fırında üreteceklerini duyurdu.

"BİZ HEP GERÇEKÇİ BÜTÇE YAPIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin mali disiplininin iyi olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, gelir ve gider bütçelerinin gerçekleşme oranlarının her yıl daha da artığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Biz hep gerçekçi bütçe yapıyoruz. Bu yıl bağlı kuruluşumuz olan MESKİ ile birlikte bütçemiz 30 milyar lira, borcumuz da 6 milyar. Bu yaptığımız bütçe yine yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşecek. Bu bir rekor. Böyle bir mali disiplin olamaz. Biz bunu yaptık. Çünkü borçlanamadık, sizin ödediğiniz vergilerden gelen pay haricinde bizim bir kaynağımız yok. Bir de standart, yüzde 10-15 öz gelirlerimiz var. İller Bankası çok küçük. Örneğin bu ay yaklaşık 170 milyon İller Bankası'ndan gelmiş, yaklaşık 620 milyon vergiden gelmiş, yüzde 10-15 de gelir koy üzerine; toplamda yaklaşık 950 lira parayla borçlarımızı ödüyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz, geleceğe dair projeler yapıyoruz."

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLAM BİR BELEDİYEDİR"

Mersin büyükşehir Belediyesi'nin geriye dönük mali bir sıkıntısının kalmadığından da söz eden Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlam bir belediyedir. Biz hiçbir zaman 'Bizim param yok' demedim. Hiç duydunuz mu ağzımdan? Sadece; 'Yatırımlarım engelleniyor, rahat borçlanma alamıyorum. Çok borç ödüyorum, borçlanamıyorum. Hiç olmazsa bir miktar borçlanayım yine borç ödeyeyim' dedim. Tablo bundan ibaret" diye konuştu.

"BİR YIL İÇİNDE SAHİLE 2. KÜTÜPHANEYİ YAPACAĞIM"

Göreve geldiklerinde kentte 1 adet kütüphane olduğunu hatırlatan ve gelinen noktada bu sayıyı 12'ye çıkardıklarını söyleyen Seçer, Adres Okuma Salonu'nun özellikle gençlerin büyük beğenisini topladığını kaydetti. Burasının fikir babasının kendisi olduğunu da söyleyen Seçer, "Orada sabahın 07.00'sinde 08.00'inde ya da gecenin 22.00'sinde çocuklar ders çalışıyor. Orası müthiş oldu. Şimdi Güvenevler'de ve birçok yerde uyguluyoruz. Gece 23.00'e kadar çorbalarını gönderiyoruz. Çay ve kahveleri bedava. Sahildeki yeni okuma salonunu Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton'un arasına planlıyoruz ama maalesef tahsisi yok. Aslında belediye dolgu alanları Büyükşehir Belediyesi'ne devredilir. Şimdi 850 metrekare 300 kişilik yeni bir proje hazır. Benim öyle siyaset yapma ya da belediyecilik yapma tarzım yok. İlk fırsatta burasının temelini atıp bir yıl içinde sahile 2. kütüphaneyi yapacağım" dedi.

Mersin'de kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm gibi uygulamaların olması gerektiğini vurgulayan Seçer, bazı kurumlardan tecrübeli bürokratlar ile temas halinde olduklarını aktararak, "Şehrin bir envanterini çıkaracağız. Nerede ne var, nerede zemin sıvılaşması var, nerede kentsel dönüşüm ya da yerinde dönüşüm uygulamaları olması gerekiyor, bakacağız" diye konuştu.

"BELEDİYENİN GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK VATANDAŞLAR İÇİN ONLARA UYGUN PLANLANMIŞ KONUTLARI OLACAK"

Başkanlığının 2. döneminde gelir düzeyi düşük vatandaşlar için sosyal konut yapımına önem vereceklerinin altını çizen Başkan Seçer, "Satmak değil kiraya vermek olacak. Belediyenin artık gelir düzeyi düşük vatandaşlar için onlara uygun planlanmış konutları olacak. Bizim şu anda 2. dönem için kafamızdaki en önemli konu bu. Bunun için görüşmeler yaptı arkadaşlar. Finansman da sağlanabiliyor, onun çalışmasını yapıyoruz" dedi.

"OY ALACAĞIM DİYE POPÜLİZMİ REDDEDİYORUM"

Belediyeciliğin bir kamu hizmeti olduğunun vurgusunu yapan Seçer, "Belediyecilikte 'Kamu hizmeti yapacağım. Oy alacağım' diye popülizmi reddediyorum. Bana; 'Şu projeye başladın, yarım kaldı. Çorba dağıtıyordun, bağırdın, çağırdın, çorbacı başkan dedin, hani nerede' deyin. 60 küsur noktada var. Ben çorbacı olduğumda 5 tane noktada dağıtıyordum ama 60 noktaya çıktı. Çünkü inanıyorum ve yararlı da oluyor. Sabah 04.00'da portakal toplamaya gidecek kişi için o çorba altın değerinde. ya da çantasını kapıp okula gidecek çocuk için aynı şekilde değerli. İşinden dönen bir kadının Mahalle Mutfağı'ndan bu ekonomik krizde 10 liraya yemek alması çok değerli" diye konuştu.

İkinci dönemde önem vereceği çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Seçer, bu konuların başında depremden sonra Mersin'in afetlere dirençli hale getirilmesi olduğunu söyledi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın tahkimini gerçekleştireceklerini belirten Seçer, bu dairenin kurulmuş olmak için değil gerçekten alanında iyi işler üretmek için kurulduğunu aktardı.

SEÇER, YENİ DÖNEMİN BAZI PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yeni dönemin ilk 3 yılında tüm sahil şeridindeki deniz kirliliğini önleyecek tesisleri yapacaklarını söyleyen Seçer, bir diğer önemli projesinin ise Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi olacağını kaydetti. Metro Projesi hakkında da bilgi aktaran Seçer, "Metro para işi. Ancak bu Meclis çoğunluğu meselesi çok önemli bir konu. İkinci dönem ne olur bilemem. Hareket alanınız kısıtlanıyor. 'Meclis her şeye ket vuruyor' demiyorum ama siyaseten sizin öne çıkacağınız bazı kararlarda ket vuruyor. İşin içine para girdiğinde, 'Aman aman vermeyelim yetkiyi' diyor. Arkadaşlar Mersin artık bir metropol. Benim vazifem büyük projeler ortaya koymak. Onun için de paraya, finansmana ihtiyacım var. Biz ikinci beş yılda yapacağımız projelerle, Mersin'in dünyada daha da saygın bir kent olması için belediyemizin yetki ve sorumluluk alanındaki işlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BENİM İŞİM YENİ VE BÜYÜK PROJELERLE İNSANLARI BURAYA ÇEKMEK, BURAYI TANITMAK OLACAK"

İlk 5 yıllık görev süresinde sosyal politikalarda gerçekleştirdikleri hizmetlerin artık olgunlaştığını belirten Seçer, şunları söyledi:

"Bu işin çorba, yemek, ekmek bölümü bitti, sistem oturdu. Sosyal politikalar iyi. Yol yapımlarımız çok takdir görüyor. Kreşlerimiz, sahilimiz aynı şekilde. Zaman alıcı işleri yaptık. Artık benim de para bulmaya, iletişim kurmaya, lobi yapmaya, büyük projelerin peşinden koşmaya çok zamanım var. Kentin önemli altyapı ve üstyapı projelerine son aylarda uygun koşullarda hibeli kredi ve finansman koşullarını yarattık ve o projelerin yapımını kolaylaştırdık. Benim bundan sonra asıl işlerimden biri 2 dönem daha çok bunları çoğaltmak olacak. Benim işim yeni ve büyük projelerle insanları buraya çekmek, burayı tanıtmak olacak. Bunun için tabi ki desteğiniz önemli. Mersin halkının desteği önemli. Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaşların bile teveccühünü kazandığımızın farkındayım. Hepsi destekleyecek. Benim iyi niyetime, samimiyetime hepsi inanıyor."

"SEÇİMLERDE KENTE SAHİP ÇIKAN BİR ŞEHRİ EMİN SEÇECEKSİNİZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadroları ile birlikte iyi niyetle ve kalpten çalıştığı için kendisini güçlü hissettiğini vurgulayan Seçer, "Ben kenti konuşuyorum, gerçekleri sizlerle hep beraber paylaşıyorum. Bütün sorularınıza yanıt veriyorum. Bu samimi bir yönetimin tezahürüdür. Bunu anlamanızı istiyorum. Seçimlerde kente sahip çıkan bir şehri emin seçeceksiniz. Bu konuda da sizlerin desteğini istiyorum" dedi.