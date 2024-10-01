Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu \'İran bedelini ödeyecek\' dedi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından İsrail Ordusu, Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Orta Doğu'da en sıcak gecelerden biri yaşanırken taraflardan peş peşe gerilimi arttıracak mesajlar geldi.

NETANYAHU: İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısının ardından saatler sonra sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı. İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti. Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

HAMANEY: SİYONİST REJİMİN ÇÜRÜYEN CESEDİNE DAHA AĞIR DARBELER VURULACAK

İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına füzeler fırlatıldı. İç Cephe Komutanlığı ülkenin çeşitli bölgelerine hayat kurtarıcı talimatlar dağıttı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uyması isteniyor ve bir alarm çaldığında korunan alana girmeli ve sonraki talimatlara kadar orada beklemelisiniz. IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapacak" denildi.

"UYGUN ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, "Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz" dedi. Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, "Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı. Füze saldırısının ardından İsraillilere sığınaklardan ayrılabilecekleri bildirildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir" açıklamasında bulundu. İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

İRAN CUMHURBAŞKANI: İRAN'LA ÇATIŞMAYA GİRMEYİN

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu. İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı: Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin.

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDAKİ STRATEJİK ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin ikinci açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi. İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin de hedef alındığı aktarıldı. Operasyonun "meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka dayanılarak gerçekleştirildiği ve düşmanların her türlü aptallığına yıkıcı ve pişman edici karşılık verileceği" kaydedildi.

"İRAN, ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN YENİDEN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANABİLİR"

İran Dışişleri Bakanlığı "Gerçek Vaad 2" operasyonuna ilişkin bildiri yayınladı. İran'ın kendini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtilen bildiride, "Siyonist İsrail rejiminin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ve Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın şehadetlerine karşılık olarak İsrail rejiminin askeri tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı. İran'ın "Gerçek Vaad 2" operasyonunu bölge barışı ve güvenliği için gerçekleştirdiği belirtilen bildiride, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de katliamlarına devam ettiği vurgulandı. İran'ın operasyonda sivil yerleşim alanlarını hedef almadığına değinilerek, "Siyonist İsrail rejiminin sivil yerleşim yerlerini ve altyapı sistemlerini hedef alan saldırılarının aksine bu operasyonda rejime ait askeri tesisler hedef alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bildiride, İsrail'e yönelik silah yardımlarının durdurulması ve bölgede İsrail'in devam ettirdiği savaş suçlarının engellenmesi gerektiği ifade edilerek, "İran gerek duyması halinde kendi ulusal çıkarlarını korumak için yeniden meşru müdafaa hakkını kullanabilir ve ülkenin egemenliğine yönelik askeri tehditlere karşılık vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN'DAN ABD ORDUSUNA TALİMAT: İSRAİL'İ SAVUNUN

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklama yaptı. Biden, ABD ordusuna İran saldırılarına karşı İsrail'in savunulması ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurulması talimatı verdiğini açıkladı. Beyaz Saray, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını Beyaz Saray Durum Odası'ndan izlediklerini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler aldıklarını da sözlerine ekledi.

ABD SALDIRI İÇİN ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Saldırıdan birkaç saat önce ABD medyasına, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip" açıklamasını yapmıştı. İsminin gizli tutulması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullanmıştı. ABD Merkez Komutanlığı, sabahın erken saatlerinde Orta Doğu'ya ilave güç gönderileceğini, üç Amerikan uçak filosunun, F-15E, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının, Orta Doğu'ya ulaştığını, bir diğerinin ise zaten bölgede olduğunu bildirmişti.