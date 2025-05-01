Bakan Kacır: KKTC\'yi hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz

TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacak. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda başladı. 4 Mayıs'a kadar teknoloji meraklılarını bir araya getirecek etkinliğin açılış seramonisine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devleti Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

KACIR: TEK YÜREK, TEK BİLEĞİZ

Açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şehitlerimizin emaneti kardeş topraklara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Anadolu'dan, Trakya'dan selam getirdik. Anavatan'dan, kalbi kardeşleriyle çarpan 85 milyondan, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sizlere selam getirdik. Bugün her zaman olduğu gibi yüreklerimiz bir. Anavatan Türkiye ve kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yine biriz, beraberiz. El ele, omuz omuza, tek yürek, tek bileğiz. Mehmetçiklerin, mücahidlerin omuz omuza çarpıştığı, kanlarının kanlarına karıştığı Kıbrıs Barış Harekatından 51 yıl sonra, TEKNOFEST'i burada, Lefkoşa'da gerçekleştirmemiz; Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve Ada'daki ebedi Türk varlığının nişanesidir. Bu vesileyle; Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında yanında duran tüm devlet adamlarımızı şükranla anıyorum" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

KKTC'de Türk varlığı yaşasın diye can veren kahraman şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Bakan Kacır, "Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor, her birine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bizleri muhabbetle kucaklayan, Lefkoşa'dan Girne'ye, Mağosa'dan Lefke'ye bu meydana gelerek bizleri bağrına basan Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Alışılagelmiş küresel düzen çatırdıyor, güç dengeleri değişiyor. Tabiri caizse oyun yeniden kuruluyor. Dünya yeniden inşa edilirken tarih ve talih Türkiye'yi, Türk milletini çağırıyor. Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar kuvvetliyiz. Başkalarının yazdıkları senaryolarda kendisine biçilen rolü oynayan değil; oyunları bozan, oyun kuran, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülkeyiz. Bu gücün arkasında, iman var, inanç var, azim var, gayret var. Bu gücün arkasında özgüven var. Bu gücün arkasında, Bayraktarla, Akıncıyla, Hürkuşla, Hürjetle, Atakla, Gökbeyle, Kaan'la Kızılelmayla gökyüzüne vurduğumuz mühür var" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK'

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı adıyla yeni bir döneme adım atıldı. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Vakit yaklaşmaktadır. Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır. Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi yakındır. İki devletli çözüm yakındır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haksız izolasyonların kırılması, ambargoların kalkması yakındır. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine yeniden çıkmış ve gücünü yeniden ispat etmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkünün haklarından, egemenliğinden taviz vermeyeceğini dost düşman herkes görmüş, anlamıştır. Bunun en büyük ispatı işte bu meydandır. 51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milleti, boyun eğmemiş, Milli Teknoloji Hamlesiyle İHA'larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkanlarıyla üretmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki, genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacaklar. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz" dedi.

'KKTC, TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN ADRESİ OLABİLİR'

Bakan Kacır, "100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, Kıbrıs dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir. İnsanımızın, imal ettiğimiz ürünlerin dünyaya erişimini kısıtlayabileceğini sananlar, ürettiğimiz, işlediğimiz, değer kattığımız veriye, dijital ürün ve hizmetlere dur diyemezler. Böylelikle bir yandan Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle geçersiz ve anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz. Ar-Ge ve inovasyon alanında elde ettiğimiz tüm deneyimi Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmaya, 106 teknopark, 11 bin 500 teknoloji girişimi, 290 bin kişilik Ar-Ge ordusuyla sahip olduğumuz kabiliyeti kardeş topraklarla buluşturmaya hazırız. Biz, bir ve beraber oldukça bu hedefler yakındır. Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir kardeşimizin elini bırakmayacağız. Enerjimizi asla iç çekişmelerle tüketmeyeceğiz. Bu yolculukta hedeflerimize ulaşana dek omuz omuza vermeye devam edeceğiz. Hedef, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkının teslim edilmesi, tüm dünya tarafından tanınmasıdır. Hedef, mazlumların, masumların, mahzunların yüzlerinin güldüğü Türkiye Yüzyılını inşa etmektir. Hedef, Kızılelma'dır" diye konuştu.

BAYRAKTAR: KIBRIS'TA TEKNOLOLİJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRK DÜNYASINI İLAN EDİYORUZ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ile T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Kıbrıs, sadece bir kara parçası, bir ada değil; kalbin ritmi, tarihin emaneti, mavi vatanın serhat noktasıdır. Burası Rauf Denktaş'ın 'Haklı davamız' dediği, Dr. Fazıl Küçük'ün 'varoluş kavgamız' diyerek ömrünü adadığı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) yiğit evlatlarının destan yazdığı aziz vatan toprağıdır. Bu kadim topraklar tarih boyunca her zorluğa rağmen umudu yaşatmıştır. Bu toprağın güzel insanları zorluklara rağmen her şafağa inançla uyanmıştır. Bu vesileyle bu toprakları bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca tam bağımsız ve müreffeh olmamız için alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime TEKNOFEST'ten selamlarımı gönderiyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günümüz kutlu olsun. 'Kardeş vatan' ne kadar anlamlı, ne kadar derin bir ifade. Bizler aynı kökten gelen, aynı ideale gönül veren büyük bir aileyiz" diye konuştu.

Bayraktar, "Bu topraklar asla unutmadı; hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini, her daim bizlere hatırlattı. Bugün, burada bir aradayız. Yalnız değiliz. Yalnız değilsiniz. Bizim birliğimiz, Türk dünyasının, dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir. Bu güzel ada mücahitlerin cesaretiyle özgürlüğe yürüdü. Bugün mücahitlerin hatırasını, yüksek teknolojiyle taçlandırıyoruz. Bugün, bilim ve mühendislikle yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Kıbrıs'ın bağrında bir kez daha ilan ediyoruz, teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası. Bugün Kıbrıs'ın semalarında, Akıncı, Bayraktar TB2, Anka, Hürkuş uçarken, yerde genç kardeşlerimiz projeleriyle göklere selam yolluyor. Burada geleceğe umutla bakmamızı sağlayan muazzam bir enerji görüyorum" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 47 BİN GENÇ KARDEŞİM BAŞVURU YAPTI'

TEKNOFEST ile ilgili rakamları açıklayan Bayraktar, "Bu yıl TEKNOFEST KKTC'ye 15 bini aşkın takım, toplam 47 bin genç kardeşim başvuru yaptı. Bir milletin aklı, bir medeniyetin kalbi burada buluştu. 6 ana başlıkta, 13 farklı kategoride yarışan projelerle; gençlerimiz, sağlığa, tarıma, çevreye, enerjiye umut oluyor. Uçan araba simülasyonlarından, sosyal inovasyonlara, robotik sistemlerden deprem çözümlerine kadar, her alanda insanlığın yararına fikirler üretiyor. Bu gençler sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor. TEKNOFEST, rotasını kaybeden dünyaya yön veren bir harekettir. TEKNOFEST, adil bir dünyanın tohumudur. Yeni dünyanın anahtarı yüksek teknoloji ve yapay zeka. Yapay zeka doğru maksatla, etik değerlerle harmanlandığında, insanlığı çok daha iyi bir geleceğe taşıyabilir. Sağlıkta çığır açacak yenilikler, eğitimde fırsat eşitliği, hayatımızı kolaylaştıracak sayısız imkan, yapay zekayla mümkün olabilir. TEKNOFEST kuşağı olarak bizler, insanlığa nefes olacak teknolojiler için çalışıyoruz. Bilgiyi adaletle, gücü vicdanla yoğuruyoruz. TEKNOFEST işte bu vizyonun, bu umudun somutlaşmış halidir" dedi.

'HAYALLERİNİZ BURADA HAYAT BULACAK'

Festivalde bir araya gelen gençlerin, yapay zekayı yalnızca bir araç değil, insanı yücelten, adaleti büyüten bir yardımcı olarak gördüğünü belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sağlıkta, eğitimde, çevrede ve üretimde, insanlığa fayda sağlayacak teknolojiler geliştiriyor. Dünya korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Yanı başımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de çocuklar bombalanıyor. Bu karanlık, ancak hakikatin ışığıyla dağılır. Teknolojiyi adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı. Pusulası vicdan olan yeni bir dünya. Kardeşlikle, sevgiyle, inançla dolu, daha adil bir dünya. O dünyayı; medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler inşa edeceksiniz. Bizler teknolojiyi ayrıştırmak için değil, insanlığı buluşturmak için geliştiriyoruz. Bir arada saygıyla yaşamanın yollarını arıyoruz. Kimsenin yaşam tarzı, inancı, kimliği, bir başkasının ötekisi olamaz. Tam da bu nedenle birlik ruhunu güçlendirmeliyiz. TEKNOFEST sadece bir teknoloji festivali değil, milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. Bu meydan Kıbrıs'ın kalbinde, 'Bizim de bir sözümüz var' diyen bu toprağın evlatlarıyla hayat buluyor. İşte bu meydan, kimsenin dışlanmadığı, her gencin hayal kurabildiği, umudun, bilginin, birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır. Sizler, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğisiniz. Sizler, yarım asırlık bir birikimi, tecrübeyi ve umudu geleceğe taşıyan nesillersiniz. KKTC artık sadece tarihi mücadelelerin değil, inanıyorum ki büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan, akdeniz'in kalbinde dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı. Kıbrıs'a artık yalnızca tatil için değil, bilim için, teknoloji için, üretmek için gelinmeli. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler, mühendisler buraya, Lefkoşa'ya, Mağusa'ya, Güzelyurt'a gelmeli. Yeni fikirler burada doğmalı, ar-ge burada gelişmeli, dünyaya damgasını vuracak projeler buradan çıkmalı. KKTC barışın adasıdır. Akdeniz'de huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin teminatıdır. Yeni bir çağ başlıyor. Artık bu adada refah rüzgarı esecek, özgürlük rüzgarı esecek, teknoloji rüzgarı esecek. Bu rüzgarı birlikte estirmek için, kardeş vatanı geleceğin teknoloji üssü yapmak için buradayız. Hayalleriniz burada hayat bulacak."

TATAR: VERİMLİ GELECEK İNŞA ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Biliyoruz ki Güney'de farklı düşünenler, farklı hesabı kitabı olanlar vardır. Onun için biz diyoruz ki, bu Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da milli birliğimizi, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile birlikte bunu koruyabilmesi önemlidir. Buradaki bağımsızlığımızı sonuna kadar sürdürebilmemiz, kendi gençlerimiz, evlatlarımız, milli değerlerimiz ve maneviyatımız için önemlidir. Milli kimliğimizle hep birlikte geleceği inşa ederken bütün bunları değerlendirmek ve teknolojiyle bu topraklarda daha verimli bir gelecek inşa edilmesi de çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: TÜRKLERİN AMACI KİMSEDEN KORKMADIKLARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMEKTİR

Türk Devleti Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise "TEKNOFEST, bir başarı öyküsüdür. Bugün TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs'ta düzenleniyor olmasının anlamı şudur: Türklerin amacı kimseyi korkutmak değildir ama herkese de kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektir. Bugün, 2 gün boyunca teknolojide, sanayide, yapay zekayla ilgili bir çok yenilikleri görme fırsatınız olacak. Onun için bugün Türk Devletleri Teşkilatı'ndan temsilcilerimizle bu coşkuya ortak olmak için buradayız" dedi.

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen tüm paydaş ve sponsor kurum temsilcileriyle 'Aile Fotoğrafı' çekimi gerçekleştirildi.