İslam Ülkelerinden İsrail\'in E1 Planına Tepki

31 İslam ülkesinin dışişleri bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel sekreterleri, İsrail'in 'E1' bölgesindeki yerleşim planını ve Filistin devletinin kurulmasını reddeden ırkçı söylemlerini şiddetle kınadı.

31 Arap ve İslam ülkesinin dışişleri bakanları ile Arap Birliği, İİT ve KİK genel sekreterleri tarafından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, " Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Irak, Katar, Komorlar Birliği, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Mısır, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri, İİT Genel Sekreteri ve KİK Genel Sekreteri, İsrail (işgalci güç) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde 'Büyük İsrail' ile ilgili İsrail medyasında verilen açıklamalarını en güçlü şekilde kınarlar. Bu açıklamalar, uluslararası hukuk kurallarının ve istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerinin ciddi şekilde hiçe sayıldığını, açık ve tehlikeli bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Arap ulusal güvenliğine, devletlerin egemenliğine, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Açıklamada, devletlerin uluslararası meşruiyete ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na, özellikle güç kullanımını veya tehdidini yasaklayan 2'nci madde 4'üncü fıkrasına bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri, hegemonya kurma yanılsamalarından ve güç yoluyla egemenlik dayatmalarından uzak bir şekilde, tüm devletlerin ve halkların güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek barışçıl politikalar ve önlemler benimseyecekleri vurgulandı. "İsrailli aşırıcı Bakan Bezalel Smotrich'in 'E1' bölgesindeki yerleşim planını onaylamasını ve Filistin Devletinin kurulmasını reddeden radikal ırkçı açıklamalarını da şiddetle kınarlar" ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti işgal altındaki Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına yönelik doğrudan bir saldırı olarak görüldüğü, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında egemenlik iddia edemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim planının, uluslararası hukuku ve özellikle 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve yasal statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tüm İsrail yerleşim faaliyetlerini kınayan 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını açıkça ihlal eden tüm yasa dışı İsrail eylemlerinin kesin bir şekilde reddedilip kınandığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu, derhal sonlandırılması, sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yol açtığı zararların telafi edilmesi gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünün bir kez daha doğrulandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi amaçlayan niyet ve politikalarının yol açtığı ciddi tehlikelere ve aşırıcı İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü yayılmacı yerleşim politikasının, başta Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif olmak üzere İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarını hedef alan girişimler, yerleşimci terörizmi, Filistin şehirleri, kasabaları ve mülteci kamplarına yönelik günlük saldırılar, Filistin mülteci kamplarının sistematik tahrip edilmesi ve Filistinli sivillerin evlerinden uzaklaştırılması olmak üzere beraberinde getirdiği tehlikelere karşı uyarıda bulunurlar. Bu eylemler, şiddet ve çatışma döngülerini doğrudan körüklemekte, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması ihtimalini zayıflatmaktadır. Ayrıca, kontrol edilmesi veya öngörülmesi zor şekilde çatışmayı körükleme riski taşıyan ve böylece hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden ideolojik ve ırkçı yanılsamalara bel bağlanmaması gerektiği konusunda uyarırlar."

İsrail'in saldırı, soykırım ve etnik temizlik suçlarının reddedilip kınandığı tekrarlanan açıklamada, Gazze'de ateşkesin zorunlu olduğu, İsrail'in soykırım aracı olarak kullandığı sistematik açlık politikasını sona erdirmek için koşulsuz insani yardım erişiminin sağlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül ablukasının hemen kaldırılması, Gazze ile sınır geçişlerinin açılması ve işgalci güç olarak İsrail'in, sağlık ve yardım sistemlerinin çöküşü de dahil olmak üzere Gazze'de işlediği suçların sonuçlarından tamamen sorumlu tutulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, "Dışişleri bakanları, ayrıca Filistin halkının herhangi bir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle yerinden edilmesini kesin bir şekilde reddettiklerini yineler ve Gazze Şeridi'nin erken toparlanma çabaları ve yeniden inşası için Arap-İslam Planı'nın uygulanmasına elverişli koşulların oluşturulmasına zemin hazırlamak üzere uluslararası topluma saldırganlığını sona erdirmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi için İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunur" ifadeleri kullanıldı.

31 İslam ülkesinin dışişleri bakanlarının, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, şu hususlar vurgulandı:

"Arap ve uluslararası destekle, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programı çerçevesinde, tek bir yönetim otoritesi, tek bir hukuk düzeni ve tek meşru silah altında, Filistin Devleti'nin, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de yönetim sorumluluklarını üstlenmesinin gerekliliğini vurgularlar. Bu bağlamda uluslararası toplumu, özellikle Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini, bilhassa ABD'yi, yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı şiddet eylemlerini durdurmaya, yetkililerinin yanıltıcı ve provokatif açıklamalarına son vermeye ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya zorlamak için acil adımlar atmaya çağırırlar. Ayrıca, Filistin halkının, özellikle ulusal topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakları dahil, meşru haklarını elde etmelerine olanak tanınmasını ve Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerin sorumlularının hesap vermesini talep ederler."