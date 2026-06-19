Trump ve Pezeşkiyan'ın Mutabakatı: Stratejik Yenilgi - Son Dakika
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Trump ve Pezeşkiyan'ın Mutabakatı: Stratejik Yenilgi

Trump ve Pezeşkiyan\'ın Mutabakatı: Stratejik Yenilgi
19.06.2026 05:40
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ABD'nin İran'a saldırı kararının sonuçları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanan mutabakat zaptı, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırma yönünde aldığı hatalı kararın siyasi, askeri ve ekonomik sonuçlarını ortaya koyuyor.

İnsani bedel şimdiden açıkça görülüyor. İran ve Lübnan'da, birçoğu sivil olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetti.

ABD ve dolayısıyla İsrail stratejik bir yenilgiye uğradı.

Tahran'daki rejim en kötü kabusuyla karşı karşıya kaldı: Dünyanın en büyük gücü ABD ile Ortadoğu'nun süper gücü İsrail'in birlikte yürüttüğü, rejimi felç etmeyi ya da yıkmayı amaçlayan bir askeri operasyon.

Ancak rejim yalnızca ayakta kalmadı. Güç kazandı.

Küresel petrol ve gaz arzının beşte biri ile küresel ekonomide hayati öneme sahip diğer unsurların geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma stratejisi; Trump'ı, ABD'deki İran karşıtlarını ile İsrail hükümetini öfkelendiren ve endişelendiren birtakım tavizi kabul etmeye zorladı.

Mutabakat Zaptı, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesini de öngörüyor.

İsrail bunun mümkün olmadığını söylüyor. Lübnan'da serbest hareket etmek istiyor ve bu mesele İsrail ile ABD arasında daha derin bir ayrılığa yol açma potansiyeline sahip. Ayrıca Amerikalılarla yapılacak herhangi bir anlaşmaya karşı çıkan İran'daki sertlik yanlılarının elini güçlendirebilir.

Mutabakat, boğazın yeniden açılması karşılığında ABD'nin İran limanlarına yönelik karşı ablukayı kaldıracağını, İran'ın petrol ihracatından milyarlarca dolar kazanmasına izin verecek yaptırımlardan feragat edeceğini ve yurtdışında dondurulmuş milyarlarca doların iade sürecini başlatacağını belirtiyor.

Bunlar, nükleer anlaşmasını müzakere edileceği zorlu sürece geçilmeden önce atılacak adımlar.

Bu, ABD ve İsrail'in savaşı başlattığı günden bir gün öncesine, 27 Şubat'taki duruma geri dönmenin bedeli.

O gün Hürmüz Boğazı deniz trafiğine açıktı; Amerikalı ve İranlı müzakereciler bir nükleer anlaşmayı görüşüyordu.

Mutabakat zaptının imzalanması, müzakerecilerin yeniden çalışmaya başlayacağı ve gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceği anlamına geliyor.

Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X'te şu paylaşımı yaptı: "Ateşkesin tek 'başarısı' muhtemelen savaş başlamadan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Ve görünüşe göre bunun için İran'a ödeme yapacağız."

Savaşın tam olarak ne için yapıldığı sorusu kaçınılmaz ve ortadan kalkmayacak.

Bu, Trump'ın şu ana kadarki en büyük dış politika hatasıdır.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun siyasi kariyerinin sonu anlamına da gelebilir.

Ekim ayında seçimlerle karşı karşıya gelecek ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Gazze'den İsrail'e saldırı planını tespit edemeyen, İsrail tarihinin en büyük güvenlik başarısızlıklarındaki rolü nedeniyle seçmenlere hesap verecek.

Netanyahu'nun sert askeri politikaları ile diplomasiyi reddeden tutumu, en azından kısmen "İsrail güvenlik adamı" olarak itibarını yeniden tesis etmeyi amaçlıyordu.

Tahran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma gücünün potansiyelinin her zaman farkındaydı.

ABD ordusu, diplomatları ve istihbarat birimleri de bunun farkındaydı.

Ancak İran'ın , temkinli, yaşlı biriydi ve boğazı bir silah olarak kullanma riskini almamayı tercih etti.

İsrail'in savaşın ilk bombardımanlarında onu ve en yakın danışmanlarını öldürmesinin ardından halefleri bunun varoluşsal bir mücadele olduğunu doğru şekilde değerlendirdi ve boğazı kapatmakta tereddüt etmedi.

Küresel bir ekonomik rotayı kontrol etmenin gücünü keşfettiler.

Bu, Ortadoğu'da onlarca yıl boyunca milyarlar harcayarak kurdukları müttefikler ve vekil güçler ağından çok daha kullanışlı ve çok daha ucuz bir silahtı.

2024 sonunda çöken Suriye'deki Esad rejimi dışında, İran'ın "direniş ekseni" adı verilen ağı zar zor da olsa varlığını sürdürüyor.

Ancak İsrail tarafından o kadar ağır darbe aldı ki "direnip direnemeyeceği" tartışmalı.

İran ayrıca ; bu programın bir silah geliştirmeyi hedeflemediğini savunmaya devam ediyor ancak Tahran'a şüphesiz bir seçenek ve tehdit sağladı.

Fakat bu durum bir savaşı tetikledi ve rejimin ayakta kalmasına rağmen İran'a büyük zarar verdi.

Buna karşılık boğazın kapatılması kolaydı ve hızlı, yıkıcı bir etki yarattı; acıyı Arap petrol devletlerine ve dünyanın büyük bölümüne yaydı.

ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin gücü bir dizi taktik zafer kazandırdı.

Ancak bu, stratejik bir yenilgiden kaçınmaya yetmedi.

Bunun nedeni, ABD-İsrail'in rejim değişikliği stratejisinin bir dizi yüzeysel ve hatalı varsayıma dayanmasıydı.

Yüce liderin öldürülmesinin rejimin çökmesine yol açacağı varsayılmıştı.

Oysa yaklaşık yarım yüzyıldır İslam Cumhuriyeti'nin kurumları, onları yok etmeye yönelik girişimlere direnebilecek şekilde yapılandırılmıştı.

Bu durum, lideri kaçırılıp ABD'de yargılanınca çöken, yolsuzluk içinde bir Latin Amerika diktatörlüğü olan Venezuela'ya benzemiyordu.

İran rejimi kuşkusuz yolsuz ve son derece baskıcı. Ocak ayında İran sokaklarında binlerce protestocunun öldürülmesinden sorumlu.

Ancak aynı zamanda ideolojiye, dini inanca ve 1980'lerde Saddam Hüseyin'in Irak'ıyla yapılan yıkıcı savaştan doğan ulusal güvenlik, fedakârlık ve hayatta kalma anlayışına dayanır.

Savaşa girildiğinde Başkan Trump, Tahran'daki rejimin düşeceğini söylemişti.

İran halkına ülkelerini geri almak için "hayatta bir kez gelecek" bir fırsata hazırlanmalarını söylemişti.

Kısa süre sonra koşulsuz teslim çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'daki seleflerini İran'a karşı savaşa girmeye ikna etmeye defalarca çalışıp başarısız olan Netanyahu ise olacakların büyüklüğünü anlatmak için İncil dili kullandı: "Bu güçler koalisyonu, 40 yıldır yapmak için özlem duyduğum şeyi yapmamızı sağlıyor: terör rejimini kökünden vurmak."

İki lider de bunu başaramadı.

Mutabakat zaptı nihai bir anlaşma değil.

Bu, aralarındaki en büyük mesele olan İran'ın nükleer programı hakkında görüşmeler yapılmasına dair bir uzlaşı.

Ancak İran için önemli teşviklerle yüklü bir başlangıç içeriyor.

Görüşmeler ilerlerse ABD yaptırımları kaldıracağını söyledi.

Her şey, nükleer anlaşma konusunda yapılacak ve uzatılması muhtemel 60 günlük görüşmelerin başarısına bağlı, zira konular karmaşık.

Taraflar birbirine güvenmiyor.

Pek çok şey ters gidebilir.

Washington, Tahran ve İsrail'deki sertlik yanlıları anlaşmanın işlemesini istemiyor.

İran, yaklaşan müzakerelerde azami talepler öne sürerek ve ekonomisini toparlayabilecek ekonomik kazanımları tehlikeye atarak elini fazla zorlayabilir.

Ancak bu anlaşma, binlerce kişinin öldüğü ve küresel bir ekonomik durgunluğu tehdit eden bir savaştan çok daha iyidir.

ABD ve İran'ı tatmin eden bir nükleer anlaşma yapılır ve her iki taraf da sözlerini tutarsa, Ortadoğu dönüşebilir.

Bu ise uzun ve zorlu bir müzakerenin sonunda yer alan büyük bir "eğer" olarak karşımızda duruyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ve Pezeşkiyan'ın Mutabakatı: Stratejik Yenilgi - Son Dakika

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