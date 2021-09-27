Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.490,00 -1,01 -24,72 İş Bankası (C) 5,09 0,79 -25,07 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,92 1,74 -24,35 İş Girişim 8,32 2,72 -56,09 İş GMYO 2,00 0,00 -21,26 İş Y. Men. Değ. 13,40 0,00 -19,26 İş Yat. Ort. 2,60 0,00 -22,69 İşbir Holding 54,90 -1,17 2,28 Işık Plastik 6,35 -2,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 4,04 -9,65 İttifak Holding 1,37 2,24 -38,57 İz Hayvancılık Tarım 21,28 4,42 18,22 İzmir Demir Çelik 2,34 0,86 -29,30 İzmir Fırça 6,32 0,64 13,67 Jantsa Jant Sanayi 60,55 0,92 46,09 Kafein Yazılım 21,24 2,21 -0,47 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,39 -0,56 Kaplamin 22,40 0,63 -33,73 Kardemir (A) 5,74 2,50 -3,53 Kardemir (B) 5,73 0,53 8,73 Kardemir (D) 6,37 1,92 10,21 Karel Elektronik 9,02 2,04 34,14 Karsan Otomotiv 3,74 1,36 15,08 Karsu Tekstil 8,26 0,49 -3,39 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,59 1,25 Kartonsan 47,20 0,43 -50,14 Katmerciler Ekipman 1,32 2,33 -23,80 Kent Gıda 189,00 0,05 -46,85 Kerevitaş Gıda 4,13 0,73 -37,23 Kervan Gıda 11,91 -0,75 16,36 Kervansaray Yat. Holding 0,53 8,16 -57,94 Kiler GMYO 1,91 -1,55 -23,90 Kızılbük GYO 26,28 -0,45 Klimasan Klima 9,81 1,24 16,26 Koç Holding 21,88 1,11 6,98 Konfrut Gıda 3,79 0,00 -10,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,15 -0,24 159,11 Konya Çimento 849,90 0,65 -24,79 Koray GMYO 7,45 2,34 67,42 Kordsa Teknik Tekstil 25,98 2,44 67,07 Koza Altın 94,70 1,50 -2,07 Koza Madencilik 14,25 1,42 -8,01 Körfez GMYO 5,70 -2,56 -1,72 Kristal Kola 1,34 1,52 -56,14 Kron Telekomünikasyon 32,88 0,24 -10,75 Kuştur Kuşadası Turizm 181,10 2,96 15,13 Kuyas Yatırım 2,64 3,94 14,78 Kütahya Porselen 58,50 0,86 15,96 Kütahya Şeker Fabrikası 50,95 -5,21 Lider Faktoring 3,35 2,45 -1,76 Link Bilgisayar 28,28 0,50 -10,50 Logo Yazılım 42,26 1,83 35,71 Lokman Hekim Sağlık 10,43 1,86 46,95 Lüks Kadife 44,52 1,00 55,04 Makina Takım 2,89 0,35 -15,25 Manas Enerji Yönetimi 15,51 -0,39 Marka Yatırım Holding 4,57 2,93 -28,93 Marmaris Altınyunus 169,30 -1,05 52,39 Marshall 299,20 4,36 -2,45 Martı GMYO 1,07 2,88 -58,10 Martı Otel 1,72 0,00 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,22 0,65 Mavi Giyim 62,95 -0,08 21,97 Mazhar Zorlu Holding 32,38 0,81 2,86 Meditera Tıbbi Malzeme 35,52 0,17 Mega Polietilen 4,96 0,20 -35,25 Menderes Tekstil 2,11 0,48 -31,72 Mercan Kimya 11,13 0,63 Merit Turizm 15,75 0,00 52,04 Merko Gıda 5,04 0,60 -41,67 Metemtur Yatırım 3,25 1,25 -59,80 Metro Holding 1,37 -0,72 -34,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 -0,75 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 0,00 -21,03 Migros Ticaret 32,20 0,12 -24,77 Milpa 3,96 1,02 -13,91 Mistral GMYO 4,31 -0,69 -8,49 MLP Sağlık 26,66 0,45 34,17 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 0,00 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,70 0,60 -43,46 Mondi Tire Kutsan 7,95 1,40 4,61 Nasmed Egepol 5,82 1,22 Naturel Enerji 35,80 -0,06 0,82 Naturelgaz 7,57 0,93 Net Holding 4,74 2,82 38,19 Netaş Telekom. 16,45 4,51 -41,42 Niğbaş Niğde Beton 8,20 2,50 -84,23 Nuh Çimento 32,92 -0,78 -31,46 Nurol GMYO 9,00 3,57 23,46 Odaş Elektrik 1,37 0,74 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,32 9,97 Orge Enerji Elektrik 6,17 1,15 33,77 Orma Orman Mahsulleri 25,78 1,10 75,14 Osmanlı Menkul 25,00 2,46 -18,94 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 0,90 -18,66 Otokar 306,30 1,49 0,66 Oyak Çimento 6,70 0,75 -23,69 Oyak Yat. Ort. 6,93 3,43 0,40 Oyak Yatırım Menkul 23,54 1,03 Oylum Sınai Yatırımlar 12,79 9,97 171,55 Özak GMYO 4,56 1,11 -10,59 Özbal Çelik Boru 14,10 0,21 115,27 Özderici GMYO 1,47 1,38 -33,78 Özerden Plastik 7,71 2,94 -14,33 Pamel Elektrik 45,30 0,18 112,48 Panora GMYO 6,58 -0,30 11,67 Papilon Savunma 12,87 1,34 -43,40 Park Elek.Madencilik 4,52 0,67 -15,83 Parsan 26,72 0,60 9,96 Pegasus 74,80 4,25 0,27 Peker GMYO 0,97 3,19 -58,53 Penguen Gıda 3,03 3,06 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 173,00 -3,62 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,98 1,59 25,38 Petkim 6,40 2,24 28,51 Petrokent Turizm 2.601,20 10,00 186,98 Pınar Et ve Un 15,89 1,21 -27,39 Pınar Su 7,82 -0,13 5,25 Pınar Süt 15,92 1,60 -29,40 Plastikkart 21,02 0,10 45,47 Polisan Holding 2,68 0,75 -30,29 Politeknik Metal 338,30 -0,44 -16,62 Prizma Press Matbaacılık 4,06 0,74 -25,91 QNB Finans Fin. Kir. 68,00 1,34 -45,73 QNB Finansbank 37,52 -0,48 -46,67 QUA Granite Hayal Yapı 13,04 1,95 Ral Yatırım Holding 5,64 9,94 27,03 Ray Sigorta 9,70 3,97 -37,22 Reysaş GMYO 2,80 -2,10 -13,63 Reysaş Lojistik 5,11 -3,58 -1,24 Rhea Girişim 1,92 -0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,58 0,44 -0,95 Royal Halı 3,08 2,67 -10,47 RTA Laboratuvarları 21,80 0,93 -28,01 Sabancı Holding 9,57 1,70 -13,20 Safkar Ege Soğutmacılık 7,36 0,82 -32,35 Sanel Mühendislik 4,78 0,84 39,77 Sanifoam Sünger 21,84 0,55 60,59 Sanko Pazarlama 9,61 0,84 3,69 Saray Matbaacılık 4,02 -0,50 -54,16 Sarkuysan 12,38 3,43 42,34 Sasa Polyester 27,14 2,96 81,12 Say Yenilenebilir Enerji 20,18 -0,20 137,13 Sekuro Plastik 21,02 0,86 50,57 Selçuk Ecza Deposu 8,41 1,08 -37,39 Selçuk Gıda 4,84 -1,02 -2,81 Selva Gıda Sanayi 8,07 1,13 Senkron Güvenlik 26,60 1,14 1,29 Serve Film Prodüksiyon 13,50 3,85 -15,63 Servet GMYO 77,20 -1,03 -1,53 Seyitler Kimya 21,84 -0,55 62,22 Silverline Endüstri 5,11 0,99 -40,58 Sinpaş GMYO 4,22 0,48 0,96 Smartiks Yazılım 5,47 0,92 -38,26 Sodaş Sodyum Sanayii 22,90 -0,43 -13,05 Söktaş 3,01 4,51 -7,41 Sönmez Filament 35,00 0,00 -50,14 Sönmez Pamuklu 14,20 2,90 -40,83 Sumaş Suni Tahta 86,00 1,78 68,59 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,61 -23,28 Şekerbank 0,98 0,00 -35,10 Şişe Cam 8,22 0,37 14,81 Şok Marketler Ticaret 11,80 -2,24 -5,45 T. Halk Bankası 4,30 0,23 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,70 -1,13 -26,92 T.S.K.B. 1,20 1,69 -31,29 T.Tuborg 16,22 0,00 -8,52 Taç Tarım Ürünleri 25,40 3,17 141,22 Tat Gıda 8,88 0,91 -23,19 TAV Havalimanları 26,16 1,63 22,82 Taze Kuru Gıda 203,00 -3,38 -6,15 Tek-Art Turizm 1,29 0,78 -36,14 Tekfen Holding 13,83 0,36 -15,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,13 1,49 -29,21 Temapol Polimer Plastik 14,42 1,98 25,39 TGS Dış Ticaret 13,99 -0,07 10,07 Tofaş Oto. Fab. 50,00 0,00 61,75 Torunlar GMYO 3,55 0,85 -8,97 Trabzon Liman 26,78 0,22 -16,63 Trabzonspor Sportif 3,44 0,29 40,98 Trend GMYO 6,51 0,00 -48,21 TSKB GMYO 2,94 -2,00 -39,08 Tuğçelik 14,22 6,12 75,99 Tukaş 6,71 0,60 -30,75 Turcas Petrol 3,48 3,57 -28,25 Tureks Turizm Taşımacılık 11,13 2,20 Turkcell 15,31 -0,58 0,08 Tümosan Motor ve Traktör 15,73 1,68 11,80 Tüpraş 112,20 1,26 3,89 Türk Hava Yolları 13,64 0,15 5,65 Türk İlaç Serum 12,09 0,92 Türk Prysmian Kablo 15,63 1,63 29,58 Türk Telekom 7,31 0,83 -9,66 Türk Traktör 150,90 0,80 -11,43 Türker Proje Gayrimenkul 139,50 3,03 23,56 Türkiye Sigorta 4,86 1,89 -21,34 Ufuk Yatırım 19,65 3,37 46,64 Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 -0,26 -7,78 Ulusoy Elektrik 50,65 0,40 -1,36 Ulusoy Un Sanayi 5,27 1,74 3,57 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,65 1,23 -29,49 Utopya Turizm 21,86 -0,64 -43,66 Uzertaş Boya 29,52 3,94 -47,84 Ülker Bisküvi 19,01 -0,11 -14,82 Ünlü Yatırım Holding 6,48 4,68 Vakıf Fin. Kir. 7,88 4,93 131,22 Vakıf GMYO 1,46 1,39 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,35 3,76 -13,72 Vakıflar Bankası 3,29 0,61 -30,15 Vakko Tekstil 9,50 2,93 51,60 Vanet Gıda 6,53 1,24 -15,52 VBT Yazılım 20,04 0,10 Verusa Holding 46,14 -0,13 2,35 Verusaturk Girisim 20,78 0,97 59,26 Vestel 29,02 2,11 48,61 Vestel Beyaz Eşya 49,08 0,57 31,31 Viking Kağıt 6,33 1,61 -29,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 0,86 -21,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 0,20 -16,66 Yataş 13,76 -0,29 -4,78 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,35 0,90 -23,86 Yeni Gimat GMYO 15,07 1,48 30,00 Yeo Teknoloji 79,55 8,67 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,12 0,90 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,15 0,94 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,10 0,00 -35,90 Yonga Mobilya 19,72 1,49 -33,80 Yükselen Çelik 5,05 0,20 -3,48 Yünsa 15,41 2,80 10,93 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,56 1,30 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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