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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

27.09.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.490,00-1,01-24,72
İş Bankası (C)5,090,79-25,07
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,921,74-24,35
İş Girişim8,322,72-56,09
İş GMYO2,000,00-21,26
İş Y. Men. Değ.13,400,00-19,26
İş Yat. Ort.2,600,00-22,69
İşbir Holding54,90-1,172,28
Işık Plastik6,35-2,46

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,034,04-9,65
İttifak Holding1,372,24-38,57
İz Hayvancılık Tarım21,284,4218,22
İzmir Demir Çelik2,340,86-29,30
İzmir Fırça6,320,6413,67
Jantsa Jant Sanayi60,550,9246,09
Kafein Yazılım21,242,21-0,47
Kalekim Kimyevi Maddeler12,39-0,56

Kaplamin22,400,63-33,73
Kardemir (A)5,742,50-3,53
Kardemir (B)5,730,538,73
Kardemir (D)6,371,9210,21
Karel Elektronik9,022,0434,14
Karsan Otomotiv3,741,3615,08
Karsu Tekstil8,260,49-3,39
Kartal Yenilenebilir Enerji14,591,25

Kartonsan47,200,43-50,14
Katmerciler Ekipman1,322,33-23,80
Kent Gıda189,000,05-46,85
Kerevitaş Gıda4,130,73-37,23
Kervan Gıda11,91-0,7516,36
Kervansaray Yat. Holding0,538,16-57,94
Kiler GMYO1,91-1,55-23,90
Kızılbük GYO26,28-0,45

Klimasan Klima9,811,2416,26
Koç Holding21,881,116,98
Konfrut Gıda3,790,00-10,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,15-0,24159,11
Konya Çimento849,900,65-24,79
Koray GMYO7,452,3467,42
Kordsa Teknik Tekstil25,982,4467,07
Koza Altın94,701,50-2,07
Koza Madencilik14,251,42-8,01
Körfez GMYO5,70-2,56-1,72
Kristal Kola1,341,52-56,14
Kron Telekomünikasyon32,880,24-10,75
Kuştur Kuşadası Turizm181,102,9615,13
Kuyas Yatırım2,643,9414,78
Kütahya Porselen58,500,8615,96
Kütahya Şeker Fabrikası50,95-5,21

Lider Faktoring3,352,45-1,76
Link Bilgisayar28,280,50-10,50
Logo Yazılım42,261,8335,71
Lokman Hekim Sağlık10,431,8646,95
Lüks Kadife44,521,0055,04
Makina Takım2,890,35-15,25
Manas Enerji Yönetimi15,51-0,39

Marka Yatırım Holding4,572,93-28,93
Marmaris Altınyunus169,30-1,0552,39
Marshall299,204,36-2,45
Martı GMYO1,072,88-58,10
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,220,65

Mavi Giyim62,95-0,0821,97
Mazhar Zorlu Holding32,380,812,86
Meditera Tıbbi Malzeme35,520,17

Mega Polietilen4,960,20-35,25
Menderes Tekstil2,110,48-31,72
Mercan Kimya11,130,63

Merit Turizm15,750,0052,04
Merko Gıda5,040,60-41,67
Metemtur Yatırım3,251,25-59,80
Metro Holding1,37-0,72-34,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,63-0,75-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,840,00-21,03
Migros Ticaret32,200,12-24,77
Milpa3,961,02-13,91
Mistral GMYO4,31-0,69-8,49
MLP Sağlık26,660,4534,17
MMC San. ve Tic. Yat.5,700,0023,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,700,60-43,46
Mondi Tire Kutsan7,951,404,61
Nasmed Egepol5,821,22

Naturel Enerji35,80-0,060,82
Naturelgaz7,570,93

Net Holding4,742,8238,19
Netaş Telekom.16,454,51-41,42
Niğbaş Niğde Beton8,202,50-84,23
Nuh Çimento32,92-0,78-31,46
Nurol GMYO9,003,5723,46
Odaş Elektrik1,370,74-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,329,97

Orge Enerji Elektrik6,171,1533,77
Orma Orman Mahsulleri25,781,1075,14
Osmanlı Menkul25,002,46-18,94
Ostim Endüstriyel Yat2,240,90-18,66
Otokar306,301,490,66
Oyak Çimento6,700,75-23,69
Oyak Yat. Ort.6,933,430,40
Oyak Yatırım Menkul23,541,03

Oylum Sınai Yatırımlar12,799,97171,55
Özak GMYO4,561,11-10,59
Özbal Çelik Boru14,100,21115,27
Özderici GMYO1,471,38-33,78
Özerden Plastik7,712,94-14,33
Pamel Elektrik45,300,18112,48
Panora GMYO6,58-0,3011,67
Papilon Savunma12,871,34-43,40
Park Elek.Madencilik4,520,67-15,83
Parsan26,720,609,96
Pegasus74,804,250,27
Peker GMYO0,973,19-58,53
Penguen Gıda3,033,06-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım173,00-3,62

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,981,5925,38
Petkim6,402,2428,51
Petrokent Turizm2.601,2010,00186,98
Pınar Et ve Un15,891,21-27,39
Pınar Su7,82-0,135,25
Pınar Süt15,921,60-29,40
Plastikkart21,020,1045,47
Polisan Holding2,680,75-30,29
Politeknik Metal338,30-0,44-16,62
Prizma Press Matbaacılık4,060,74-25,91
QNB Finans Fin. Kir.68,001,34-45,73
QNB Finansbank37,52-0,48-46,67
QUA Granite Hayal Yapı13,041,95

Ral Yatırım Holding5,649,9427,03
Ray Sigorta9,703,97-37,22
Reysaş GMYO2,80-2,10-13,63
Reysaş Lojistik5,11-3,58-1,24
Rhea Girişim1,92-0,52-48,39
Rodrigo Tekstil13,580,44-0,95
Royal Halı3,082,67-10,47
RTA Laboratuvarları21,800,93-28,01
Sabancı Holding9,571,70-13,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,360,82-32,35
Sanel Mühendislik4,780,8439,77
Sanifoam Sünger21,840,5560,59
Sanko Pazarlama9,610,843,69
Saray Matbaacılık4,02-0,50-54,16
Sarkuysan12,383,4342,34
Sasa Polyester27,142,9681,12
Say Yenilenebilir Enerji20,18-0,20137,13
Sekuro Plastik21,020,8650,57
Selçuk Ecza Deposu8,411,08-37,39
Selçuk Gıda4,84-1,02-2,81
Selva Gıda Sanayi8,071,13

Senkron Güvenlik26,601,141,29
Serve Film Prodüksiyon13,503,85-15,63
Servet GMYO77,20-1,03-1,53
Seyitler Kimya21,84-0,5562,22
Silverline Endüstri5,110,99-40,58
Sinpaş GMYO4,220,480,96
Smartiks Yazılım5,470,92-38,26
Sodaş Sodyum Sanayii22,90-0,43-13,05
Söktaş3,014,51-7,41
Sönmez Filament35,000,00-50,14
Sönmez Pamuklu14,202,90-40,83
Sumaş Suni Tahta86,001,7868,59
Şeker Fin. Kir.4,910,61-23,28
Şekerbank0,980,00-35,10
Şişe Cam8,220,3714,81
Şok Marketler Ticaret11,80-2,24-5,45
T. Halk Bankası4,300,23-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,70-1,13-26,92
T.S.K.B.1,201,69-31,29
T.Tuborg16,220,00-8,52
Taç Tarım Ürünleri25,403,17141,22
Tat Gıda8,880,91-23,19
TAV Havalimanları26,161,6322,82
Taze Kuru Gıda203,00-3,38-6,15
Tek-Art Turizm1,290,78-36,14
Tekfen Holding13,830,36-15,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,131,49-29,21
Temapol Polimer Plastik14,421,9825,39
TGS Dış Ticaret13,99-0,0710,07
Tofaş Oto. Fab.50,000,0061,75
Torunlar GMYO3,550,85-8,97
Trabzon Liman26,780,22-16,63
Trabzonspor Sportif3,440,2940,98
Trend GMYO6,510,00-48,21
TSKB GMYO2,94-2,00-39,08
Tuğçelik14,226,1275,99
Tukaş6,710,60-30,75
Turcas Petrol3,483,57-28,25
Tureks Turizm Taşımacılık11,132,20

Turkcell15,31-0,580,08
Tümosan Motor ve Traktör15,731,6811,80
Tüpraş112,201,263,89
Türk Hava Yolları13,640,155,65
Türk İlaç Serum12,090,92

Türk Prysmian Kablo15,631,6329,58
Türk Telekom7,310,83-9,66
Türk Traktör150,900,80-11,43
Türker Proje Gayrimenkul139,503,0323,56
Türkiye Sigorta4,861,89-21,34
Ufuk Yatırım19,653,3746,64
Ulaşlar Turizm Yat.3,91-0,26-7,78
Ulusoy Elektrik50,650,40-1,36
Ulusoy Un Sanayi5,271,743,57
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,651,23-29,49
Utopya Turizm21,86-0,64-43,66
Uzertaş Boya29,523,94-47,84
Ülker Bisküvi19,01-0,11-14,82
Ünlü Yatırım Holding6,484,68

Vakıf Fin. Kir.7,884,93131,22
Vakıf GMYO1,461,39-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,353,76-13,72
Vakıflar Bankası3,290,61-30,15
Vakko Tekstil9,502,9351,60
Vanet Gıda6,531,24-15,52
VBT Yazılım20,040,10

Verusa Holding46,14-0,132,35
Verusaturk Girisim20,780,9759,26
Vestel29,022,1148,61
Vestel Beyaz Eşya49,080,5731,31
Viking Kağıt6,331,61-29,67
Yapı ve Kredi Bank.2,340,86-21,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,160,20-16,66
Yataş13,76-0,29-4,78
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,350,90-23,86
Yeni Gimat GMYO15,071,4830,00
Yeo Teknoloji79,558,67

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,120,90-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,150,94-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,100,00-35,90
Yonga Mobilya19,721,49-33,80
Yükselen Çelik5,050,20-3,48
Yünsa15,412,8010,93
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,561,30-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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