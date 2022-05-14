Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaşa çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıkladı.

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada "Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni çay alış fiyatının bölgemize ve siz değerli hemşehrileri hayırlı olmasını diliyorum" dedi.