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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

21.10.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.501,100,00-29,63
İş Bankası (C)5,30-0,75-21,97
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,960,34-23,32
İş Girişim7,810,39-58,79
İş GMYO1,881,08-25,98
İş Y. Men. Değ.13,930,65-16,07
İş Yat. Ort.2,650,00-21,20
İşbir Holding57,10-2,396,37
Işık Plastik6,150,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,95-2,06-16,67
İttifak Holding1,220,83-45,29
İz Hayvancılık Tarım24,101,6033,89
İzmir Demir Çelik2,260,00-31,71
İzmir Fırça5,96-1,817,19
Jantsa Jant Sanayi54,50-1,2731,49
Kafein Yazılım19,42-1,57-9,00
Kalekim Kimyevi Maddeler13,89-0,22

Kaplamin23,82-1,49-29,53
Kardemir (A)6,04-1,631,51
Kardemir (B)6,01-1,8014,04
Kardemir (D)7,05-1,5421,97
Karel Elektronik8,58-0,5827,60
Karsan Otomotiv3,540,008,92
Karsu Tekstil8,24-0,72-3,63
Kartal Yenilenebilir Enerji17,150,47

Kartonsan46,38-2,44-51,01
Katmerciler Ekipman1,31-0,76-24,38
Kent Gıda179,800,06-49,44
Kerevitaş Gıda4,10-0,73-37,69
Kervan Gıda11,51-1,7112,45
Kervansaray Yat. Holding0,72-8,86-42,86
Kiler GMYO1,970,51-21,51
Kızılbük GYO27,380,88

Klimasan Klima10,000,0018,52
Koç Holding21,28-0,374,05
Konfrut Gıda4,22-3,65-0,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,90-0,85170,76
Konya Çimento801,10-1,03-29,11
Koray GMYO7,441,2267,19
Kordsa Teknik Tekstil25,140,4061,67
Koza Altın98,950,202,33
Koza Madencilik15,64-0,260,97
Körfez GMYO5,452,44-6,03
Kristal Kola1,27-0,78-58,43
Kron Telekomünikasyon32,64-0,85-11,40
Kuştur Kuşadası Turizm272,00-5,7572,92
Kuyas Yatırım2,480,007,83
Kütahya Porselen69,900,4338,55
Kütahya Şeker Fabrikası29,40-2,97

Lider Faktoring3,23-0,62-5,28
Link Bilgisayar27,12-1,31-14,17
Logo Yazılım41,26-1,2432,50
Lokman Hekim Sağlık10,07-1,1841,88
Lüks Kadife45,76-0,7859,36
Makina Takım3,283,47-3,81
Manas Enerji Yönetimi15,57-1,64

Margün Enerji8,310,12

Marka Yatırım Holding4,281,18-33,44
Marmaris Altınyunus173,50-0,9156,17
Marshall233,30-1,44-23,93
Martı GMYO0,911,11-64,36
Martı Otel1,630,00-23,47
Matriks Bilgi Dağıtım22,44-0,71

Mavi Giyim70,05-1,8935,73
Mazhar Zorlu Holding30,280,20-3,81
Meditera Tıbbi Malzeme35,12-0,34

Mega Polietilen4,95-1,20-35,38
Menderes Tekstil2,061,98-33,33
Mercan Kimya10,060,30

Merit Turizm27,82-4,99168,55
Merko Gıda4,39-0,45-49,19
Metemtur Yatırım3,04-0,33-62,40
Metro Holding1,26-1,56-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,741,48-5,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret33,503,20-21,73
Milpa3,83-0,78-16,74
Mistral GMYO4,47-1,76-5,10
MLP Sağlık25,60-0,3928,84
MMC San. ve Tic. Yat.6,001,5230,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,476,11-36,96
Mondi Tire Kutsan9,300,4322,37
Nasmed Egepol5,22-2,25

Naturel Enerji32,16-1,77-9,43
Naturelgaz7,22-0,14

Net Holding4,513,4431,49
Netaş Telekom.16,59-0,18-40,92
Niğbaş Niğde Beton7,88-2,11-84,85
Nuh Çimento38,10-2,56-20,67
Nurol GMYO14,83-0,13103,43
Odaş Elektrik1,40-2,10-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,84-3,35

Orge Enerji Elektrik5,68-0,8723,14
Orma Orman Mahsulleri26,200,0077,99
Osmanlı Menkul23,58-0,67-23,54
Ostim Endüstriyel Yat1,690,00-27,58
Otokar327,50-0,217,63
Oyak Çimento6,580,61-25,06
Oyak Yat. Ort.6,74-0,44-2,35
Oyak Yatırım Menkul30,000,33

Oylum Sınai Yatırımlar7,735,8964,12
Özak GMYO4,961,02-2,75
Özbal Çelik Boru16,18-2,53147,02
Özderici GMYO1,583,95-28,83
Özerden Plastik7,32-1,08-18,67
Pamel Elektrik62,200,40191,74
Panora GMYO6,270,486,80
Papilon Savunma12,42-1,51-45,38
Park Elek.Madencilik4,740,64-11,73
Parsan28,620,0717,78
Pegasus77,95-0,454,49
Peker GMYO0,930,00-60,24
Penguen Gıda3,35-1,18-33,66
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım190,50-0,47

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,70-3,2423,85
Petkim6,251,3025,50
Petrokent Turizm3.530,00-0,03289,45
Pınar Et ve Un16,01-0,56-26,84
Pınar Su3,95-1,25-2,81
Pınar Süt16,10-0,31-28,60
Plastikkart19,311,5235,56
Polisan Holding2,650,00-31,07
Politeknik Metal325,40-0,31-19,80
Prizma Press Matbaacılık3,88-2,02-29,20
QNB Finans Fin. Kir.64,100,00-48,84
QNB Finansbank34,02-1,33-51,64
QUA Granite Hayal Yapı10,67-2,02

Ral Yatırım Holding5,803,5730,63
Ray Sigorta9,430,11-38,96
Reysaş GMYO2,803,32-13,63
Reysaş Lojistik4,73-0,21-8,58
Rhea Girişim1,86-1,06-50,00
Rodrigo Tekstil12,72-0,24-7,22
Royal Halı3,02-0,33-12,21
RTA Laboratuvarları21,14-0,56-30,18
Sabancı Holding10,24-0,49-7,13
Safkar Ege Soğutmacılık6,98-0,99-35,85
Sanel Mühendislik4,830,2141,23
Sanifoam Sünger24,96-2,5883,53
Sanko Pazarlama9,53-0,212,83
Saray Matbaacılık3,70-1,33-57,81
Sarkuysan13,86-0,6559,36
Sasa Polyester27,380,6682,72
Say Yenilenebilir Enerji20,50-0,58140,89
Sekuro Plastik18,64-1,7933,52
Selçuk Ecza Deposu8,44-0,24-37,16
Selçuk Gıda4,38-2,67-12,05
Selva Gıda Sanayi8,06-0,49

Senkron Güvenlik31,000,0018,05
Serve Film Prodüksiyon13,806,07-13,75
Servet GMYO67,95-1,24-13,33
Seyitler Kimya15,35-0,1314,01
Silverline Endüstri5,01-1,18-41,74
Sinpaş GMYO3,990,00-4,55
Smartiks Yazılım5,24-0,38-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-3,15-8,87
Söktaş3,130,64-3,71
Sönmez Filament27,34-2,36-48,60
Sönmez Pamuklu13,720,15-42,83
Sumaş Suni Tahta85,000,0066,63
Şeker Fin. Kir.4,79-2,84-25,16
Şekerbank0,990,00-34,44
Şişe Cam8,13-0,3713,55
Şok Marketler Ticaret11,011,01-11,78
T. Halk Bankası4,400,23-20,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,542,09-33,87
T.S.K.B.1,230,82-29,57
T.Tuborg15,89-0,13-10,38
Taç Tarım Ürünleri25,00-3,85137,42
Tat Gıda9,74-1,52-15,75
TAV Havalimanları24,98-0,0817,28
Tek-Art Turizm1,19-0,83-41,09
Tekfen Holding14,16-0,77-13,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,99-0,50-30,83
Temapol Polimer Plastik13,70-1,5119,13
Tetamat Gıda Yatırımları190,00-1,14-12,16
TGS Dış Ticaret14,00-1,8210,15
Tofaş Oto. Fab.55,60-1,3379,87
Torunlar GMYO3,771,62-3,33
Trabzon Liman29,44-5,88-8,34
Trabzonspor Sportif3,840,7957,38
Trend GMYO6,382,57-49,24
TSKB GMYO3,182,91-34,11
Tuğçelik12,78-0,6258,17
Tukaş6,680,30-31,06
Turcas Petrol3,510,29-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık11,942,31

Turkcell15,580,321,85
Tümosan Motor ve Traktör15,14-1,057,60
Tüpraş133,701,3623,80
Türk Hava Yolları13,79-0,076,82
Türk İlaç Serum10,41-1,42

Türk Prysmian Kablo19,28-4,2759,84
Türk Telekom7,280,14-7,84
Türk Traktör163,70-0,30-3,92
Türker Proje Gayrimenkul134,500,0019,13
Türkiye Sigorta5,00-0,99-19,07
Ufuk Yatırım22,321,6466,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,033,33-4,95
Ulusoy Elektrik50,950,20-0,78
Ulusoy Un Sanayi5,08-0,78-0,17
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,590,00-32,05
Utopya Turizm19,00-0,52-51,03
Uzertaş Boya29,42-1,54-48,02
Ülker Bisküvi19,36-1,22-13,25
Ünlü Yatırım Holding5,690,35

Vakıf Fin. Kir.6,52-0,1591,31
Vakıf GMYO1,574,67-34,55
Vakıf Yat. Ort.6,020,67-18,21
Vakıflar Bankası3,390,59-28,03
Vakko Tekstil9,04-0,7744,26
Vanet Gıda5,74-1,54-25,74
VBT Yazılım20,08-2,14

Verusa Holding43,16-1,42-4,26
Verusaturk Girisim19,16-1,5946,84
Vestel23,62-1,5831,64
Vestel Beyaz Eşya46,52-2,8424,46
Viking Kağıt6,26-0,32-30,44
Yapı ve Kredi Bank.2,470,41-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-0,53-16,83
Yataş12,68-0,39-10,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,12-0,95-29,09
Yeni Gimat GMYO15,020,1329,57
Yeo Teknoloji61,40-7,39

Yeşil GMYO0,87-1,14-36,96
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,02-0,98-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme10.371,80-0,01-33,51
Yonga Mobilya19,550,36-34,37
Yükselen Çelik5,06-0,20-2,61
Yünsa13,72-2,00-1,23
Ziraat GMYO1,696,29

Zorlu Enerji1,560,00-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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