Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.999,90
|0,00
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,39
|0,94
|-20,65
|İş Bankası (Kur.)
|347.999,90
|-8,42
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,67
|-22,54
|İş Girişim
|7,90
|0,89
|-58,31
|İş GMYO
|1,90
|1,06
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|14,53
|3,20
|-12,46
|İş Yat. Ort.
|2,68
|0,37
|-20,31
|İşbir Holding
|57,15
|-1,04
|6,47
|Işık Plastik
|6,16
|0,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-1,04
|-16,67
|İttifak Holding
|1,24
|0,00
|-44,39
|İz Hayvancılık Tarım
|24,06
|0,25
|33,67
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|1,33
|-30,81
|İzmir Fırça
|6,08
|1,00
|9,35
|Jantsa Jant Sanayi
|56,50
|1,99
|36,32
|Kafein Yazılım
|20,02
|1,11
|-6,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,05
|1,01
|Kaplamin
|23,76
|0,08
|-29,70
|Kardemir (A)
|6,29
|1,13
|5,71
|Kardemir (B)
|6,27
|1,29
|18,98
|Kardemir (D)
|7,39
|1,93
|27,85
|Karel Elektronik
|8,64
|0,00
|28,49
|Karsan Otomotiv
|3,61
|1,69
|11,08
|Karsu Tekstil
|8,31
|0,12
|-2,81
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,15
|-0,35
|Kartonsan
|48,00
|2,92
|-49,30
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|0,77
|-24,38
|Kent Gıda
|179,10
|0,62
|-49,63
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|1,22
|-37,08
|Kervan Gıda
|11,76
|1,03
|14,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|1,27
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,98
|1,54
|-21,12
|Kızılbük GYO
|27,50
|0,00
|Klimasan Klima
|10,15
|1,00
|20,29
|Koç Holding
|21,82
|2,73
|6,69
|Konfrut Gıda
|4,18
|-1,18
|-1,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,30
|1,97
|185,17
|Konya Çimento
|816,50
|0,80
|-27,74
|Koray GMYO
|7,34
|-0,81
|64,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,62
|-0,23
|64,76
|Koza Altın
|101,10
|1,15
|4,55
|Koza Madencilik
|16,15
|1,64
|4,26
|Körfez GMYO
|5,31
|-0,19
|-8,45
|Kristal Kola
|1,28
|0,00
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|32,94
|0,43
|-10,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|-4,94
|58,93
|Kuyas Yatırım
|2,55
|1,19
|10,87
|Kütahya Porselen
|70,55
|0,50
|39,84
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,26
|-0,06
|Lider Faktoring
|3,25
|0,62
|-4,69
|Link Bilgisayar
|27,74
|1,24
|-12,20
|Logo Yazılım
|42,12
|0,72
|35,26
|Lokman Hekim Sağlık
|10,27
|1,08
|44,69
|Lüks Kadife
|44,96
|-0,97
|56,58
|Makina Takım
|3,20
|-2,74
|-6,16
|Manas Enerji Yönetimi
|15,66
|0,71
|Margün Enerji
|8,57
|2,27
|Marka Yatırım Holding
|4,21
|-0,47
|-34,53
|Marmaris Altınyunus
|176,50
|-0,28
|58,87
|Marshall
|255,10
|8,51
|-16,82
|Martı GMYO
|0,92
|1,10
|-63,97
|Martı Otel
|1,64
|-2,38
|-23,00
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,42
|0,27
|Mavi Giyim
|71,20
|1,21
|37,96
|Mazhar Zorlu Holding
|31,98
|-3,09
|1,59
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,62
|-0,23
|Mega Polietilen
|4,96
|0,00
|-35,25
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,98
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,28
|1,58
|Merit Turizm
|25,04
|-5,08
|141,71
|Merko Gıda
|4,45
|1,83
|-48,50
|Metemtur Yatırım
|3,04
|0,00
|-62,40
|Metro Holding
|1,28
|0,79
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,73
|0,37
|-5,54
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-0,57
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,32
|2,45
|-19,81
|Milpa
|3,89
|0,78
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,46
|-0,45
|-5,31
|MLP Sağlık
|25,46
|0,00
|28,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|0,00
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,20
|-6,49
|-39,24
|Mondi Tire Kutsan
|9,22
|-1,39
|21,32
|Nasmed Egepol
|5,22
|0,58
|Naturel Enerji
|32,70
|1,36
|-7,91
|Naturelgaz
|7,25
|0,55
|Net Holding
|4,64
|0,43
|35,28
|Netaş Telekom.
|17,06
|2,09
|-39,25
|Niğbaş Niğde Beton
|7,86
|-0,38
|-84,88
|Nuh Çimento
|41,78
|4,76
|-13,01
|Nurol GMYO
|14,81
|-0,94
|103,16
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,71
|-51,77
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,61
|-1,45
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|0,70
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|25,90
|-0,38
|75,95
|Osmanlı Menkul
|23,66
|0,00
|-23,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|4,12
|-24,16
|Otokar
|332,80
|0,45
|9,37
|Oyak Çimento
|6,69
|1,36
|-23,80
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|1,62
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|29,02
|-3,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,90
|1,54
|67,73
|Özak GMYO
|5,06
|0,40
|-0,78
|Özbal Çelik Boru
|16,60
|0,91
|153,44
|Özderici GMYO
|1,61
|1,90
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,29
|-0,82
|-19,00
|Pamel Elektrik
|64,75
|1,81
|203,71
|Panora GMYO
|6,31
|0,64
|7,48
|Papilon Savunma
|12,78
|1,27
|-43,79
|Park Elek.Madencilik
|4,79
|1,27
|-10,80
|Parsan
|29,40
|1,10
|20,99
|Pegasus
|78,80
|0,25
|5,63
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,39
|2,11
|-32,87
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|186,50
|-1,48
|Pera GMYO
|1,36
|-0,73
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|23,14
|1,22
|26,25
|Petkim
|6,34
|0,96
|27,31
|Petrokent Turizm
|3.500,00
|-0,71
|286,14
|Pınar Et ve Un
|16,30
|0,62
|-25,51
|Pınar Su
|3,90
|0,00
|-4,04
|Pınar Süt
|16,34
|0,80
|-27,54
|Plastikkart
|18,75
|-1,83
|31,63
|Polisan Holding
|2,74
|3,01
|-28,73
|Politeknik Metal
|325,40
|0,12
|-19,80
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|0,51
|-27,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,15
|0,00
|-48,80
|QNB Finansbank
|34,00
|0,00
|-51,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,90
|0,46
|Ral Yatırım Holding
|5,73
|-1,72
|29,05
|Ray Sigorta
|9,45
|1,07
|-38,83
|Reysaş GMYO
|2,80
|0,72
|-13,63
|Reysaş Lojistik
|4,97
|3,11
|-3,94
|Rhea Girişim
|1,86
|0,54
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|12,71
|-0,24
|-7,29
|Royal Halı
|3,05
|0,66
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|21,18
|0,76
|-30,05
|Sabancı Holding
|10,44
|1,46
|-5,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,11
|0,85
|-34,65
|Sanel Mühendislik
|4,94
|0,82
|44,44
|Sanifoam Sünger
|25,20
|3,03
|85,29
|Sanko Pazarlama
|9,70
|1,04
|4,66
|Saray Matbaacılık
|3,84
|-0,26
|-56,21
|Sarkuysan
|14,44
|-0,89
|66,03
|Sasa Polyester
|28,12
|1,88
|87,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,18
|-0,56
|148,88
|Sekuro Plastik
|18,92
|-0,16
|35,53
|Selçuk Ecza Deposu
|8,63
|0,58
|-35,75
|Selçuk Gıda
|4,37
|0,46
|-12,25
|Selva Gıda Sanayi
|8,12
|0,25
|Senkron Güvenlik
|30,00
|3,23
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,74
|9,99
|-1,62
|Servet GMYO
|69,30
|1,54
|-11,61
|Seyitler Kimya
|15,47
|-0,19
|14,90
|Silverline Endüstri
|5,13
|0,79
|-40,35
|Sinpaş GMYO
|3,98
|-0,50
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|5,26
|-0,75
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,98
|-0,91
|-8,95
|Söktaş
|3,11
|-0,32
|-4,33
|Sönmez Filament
|26,92
|-2,11
|-49,39
|Sönmez Pamuklu
|13,85
|-0,07
|-42,29
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|0,00
|62,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|0,84
|-24,84
|Şekerbank
|1,00
|1,01
|-33,77
|Şişe Cam
|8,48
|1,44
|18,44
|Şok Marketler Ticaret
|11,14
|-0,36
|-10,74
|T. Halk Bankası
|4,42
|0,45
|-20,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,40
|0,00
|-34,32
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|-28,43
|T.Tuborg
|15,83
|-0,25
|-10,72
|Taç Tarım Ürünleri
|23,96
|0,84
|127,54
|Tat Gıda
|10,09
|2,13
|-12,73
|TAV Havalimanları
|25,46
|1,19
|19,53
|Tek-Art Turizm
|1,22
|3,39
|-39,60
|Tekfen Holding
|14,69
|1,10
|-10,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|1,33
|-29,68
|Temapol Polimer Plastik
|14,00
|1,08
|21,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|188,80
|-0,21
|-12,71
|TGS Dış Ticaret
|14,29
|0,85
|12,43
|Tofaş Oto. Fab.
|58,80
|2,89
|90,22
|Torunlar GMYO
|3,76
|0,80
|-3,59
|Trabzon Liman
|29,98
|0,27
|-6,66
|Trabzonspor Sportif
|3,99
|2,05
|63,52
|Trend GMYO
|6,30
|0,48
|-49,88
|TSKB GMYO
|3,07
|-1,92
|-36,39
|Tuğçelik
|12,88
|1,34
|59,41
|Tukaş
|6,69
|0,60
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,55
|0,00
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,50
|-0,09
|Turkcell
|15,83
|-0,25
|3,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,50
|0,71
|10,16
|Tüpraş
|136,90
|0,44
|26,76
|Türk Hava Yolları
|14,10
|0,93
|9,22
|Türk İlaç Serum
|10,38
|2,17
|Türk Prysmian Kablo
|20,02
|0,30
|65,97
|Türk Telekom
|7,48
|0,13
|-5,31
|Türk Traktör
|169,00
|-1,74
|-0,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,20
|0,66
|21,52
|Türkiye Sigorta
|5,13
|0,39
|-16,96
|Ufuk Yatırım
|22,86
|3,44
|70,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|-3,37
|-5,42
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|0,00
|-0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,15
|0,98
|1,21
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|1,86
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,20
|1,32
|-50,52
|Uzertaş Boya
|29,96
|2,96
|-47,07
|Ülker Bisküvi
|19,66
|-0,71
|-11,91
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|1,06
|Vakıf Fin. Kir.
|6,50
|-0,46
|90,73
|Vakıf GMYO
|1,54
|-1,91
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|0,17
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,42
|1,18
|-27,39
|Vakko Tekstil
|9,13
|0,44
|45,70
|Vanet Gıda
|5,71
|-0,17
|-26,13
|VBT Yazılım
|20,50
|0,99
|Verusa Holding
|44,60
|1,36
|-1,07
|Verusaturk Girisim
|19,43
|0,47
|48,91
|Vestel
|24,40
|-0,41
|35,99
|Vestel Beyaz Eşya
|50,10
|1,42
|34,04
|Viking Kağıt
|6,31
|-0,16
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|1,61
|-15,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,26
|0,27
|-16,39
|Yataş
|12,71
|1,68
|-10,18
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|0,31
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|14,89
|-0,20
|28,45
|Yeo Teknoloji
|62,75
|5,11
|Yeşil GMYO
|0,89
|1,14
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|2,97
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,10
|-0,99
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,98
|0,00
|-36,29
|Yükselen Çelik
|5,13
|0,39
|-1,26
|Yünsa
|13,68
|-0,36
|-1,52
|Ziraat GMYO
|1,63
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,95
|-37,92
(Son)
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