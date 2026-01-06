Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

Haberin Videosunu İzleyin
Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
06.01.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Haber Videosu

İŞKUR'un "GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı" kapsamında staj desteği, mesleki yönlendirme, NEET gençlere uyum, ilk işe geçiş ve üniversite öğrencilerine destek başlıklarında beş temel program açıklandı. Genç İstihdam Hamlesi'nin dikkat çeken başlıklarından biri de üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı oldu. Program kapsamında üniversite öğrencileri, kendi üniversitelerinde haftada 3 gün çalışarak aylık 19.250 TL gelir elde etme imkanına sahip oluyor. İşte detaylar...

Hükümet, ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon genç için tarihi adım attı. Genç istihdam hamlesi "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 3 yılda 3 milyongencin istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğu vurgusuyla hazırlanan "GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı", gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam fırsatlarına erişimini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Model, stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerden iş gücüne yeni katılanlara kadar geniş bir kitleyi kapsıyor.

STAJ DESTEĞİ: 3 YILDA 800 BİN ÖĞRENCİ HEDEFLENİYOR

Programın en dikkat çeken ayaklarından biri staj olanaklarını artırmaya yönelik Staj Desteği oldu. Buna göre lise öğrencileri için Staj Portalı, üniversite öğrencileri içinse Ulusal Staj Programı tek çatı altında yürütülerek staja erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. İŞKUR'un staj döneminde ücret ve sigorta primlerine yönelik destekleriyle gençlerin nitelikli staj imkanlarına daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Önümüzdeki üç yıl için ayrılan 26,2 milyar TL ilave kaynakla birlikte toplamda 800 bin öğrencinin staj desteğinden yararlanması hedefleniyor.

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

"GELECEĞİM MESLEKTE" PROGRAMI: 3 YILDA 750 BİN ÖĞRENCİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdama daha hızlı ve güçlü katılımını hedefleyen "Geleceğim Meslekte" programıyla öğrencilerin daha okul sıralarındayken iş gücü piyasasıyla buluşturulması planlanıyor. Program kapsamında bire bir danışmanlık, kariyer planlama, işverenlerle toplu görüşmeler ve yönlendirme faaliyetleri öne çıkıyor.

Programın hedefi her yıl 250 bin, üç yıl içinde ise toplam 750 bin öğrencinin istihdama geçiş sürecine bireysel danışmanlıkla eşlik edilmesi olarak açıklandı.

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

NEET GENÇLERE YÖNELİK UYUM PROGRAMI: 107,3 MİLYAR TL'LİK KAYNAK

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ise yeni nesil çalışma modeli olarak tanımlanıyor. Programla, gençlerin çalışma hayatına uyumunu destekleyen ve temel beceriler kazanmasını sağlayan bir yapı kurulması hedefleniyor.

NİUP kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde her yıl 150 bin, toplamda ise 450 bin gencin eğitim ve istihdamla yeniden buluşturulması planlanıyor. Program için ayrılan kaynağın 107,3 milyar TL olduğu belirtildi.

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

İŞE İLK ADIM PROGRAMI: 3 YILDA 750 BİN GENÇ, 215,8 MİLYAR TL DESTEK

Gençlerin ilk işe girişlerini desteklemeyi amaçlayan İşe İlk Adım Programı (Ücret Sübvansiyonu) kapsamında işverenlere ücret desteği sağlanarak genç istihdamının önündeki mali engellerin azaltılması hedefleniyor. Programın, özellikle 18–25 yaş grubundaki gençlerin ilk işe girişinde ücret ve sigorta primlerine yönelik destek mekanizması sunduğu aktarılıyor.

Paylaşılan hedeflere göre programdan her yıl 250 bin gencin yararlanması, toplamda ise 750 bin gence ulaşılması planlanıyor. Program için ayrılan kaynak 215,8 milyar TL olarak duyuruldu.

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI: AYLIK 19 BİN 250 TL GELİR

Üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken iş disiplini ve deneyim kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle farklı alanlarda görev almasını öngörüyor. Öğrenciler, bu görevlerde 3 gün çalışarak aylık 19.250 TL gelir elde etme imkânına sahip olacak.

. Programın, genç kadın işsizliğinin yüksek seyrettiği dönemlerde kapsayıcı istihdam yaklaşımıyla öğrencilerin iş gücü piyasasına hazırlanmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedeflenirken, ayrılan kaynak 95,8 milyar TL olarak açıklandı.

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

TOPLAM KAYNAK 445,1 MİLYAR TL

Paylaşılan bütçe çerçevesinde beş programın toplam kaynak büyüklüğü 445,1 milyar TL olarak duyuruldu. İstihdama katkı başlığında ise 3 milyon gencin iş gücü piyasasına kazandırılması ve 750 bin meslek lisesi öğrencisinin birebir takip edilmesi hedefleri öne çıktı.

Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

HEDEF: GENÇ İŞSİZLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Programın temel hedefleri arasında gençlerin kalıcı biçimde kayıtlı istihdam içine dahil edilmesi ve genç işsizliğinin azaltılması bulunuyor. Çerçevede, 2026–2028 dönemine ilişkin hedefler doğrultusunda genç işsizliğinin daha düşük seviyelere çekilmesi ve gençlerin üretime katılımının artırılması amaçlanıyor.

Mehmet Kasapoğlu, İş Dünyası, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu
Fatih Tekke’den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump’ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İrlanda’dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği İrlanda'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30'una kadar devlet desteği
Berlin’de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:41
Suriye’de gerilim tırmandı Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
16:06
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
15:27
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
15:22
Özgür Özel’den “Seyyanen zam“ çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
14:58
Anlaşma tamam İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı
14:31
Araç muayene ücretlerine okkalı zam Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
14:18
Maduro’nun eşi dövüldü mü İddiaları güçlendiren detaylar
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
13:58
ABD’de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:06:08. #7.11#
SON DAKİKA: Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.