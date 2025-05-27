Türkiye Turizminde Yeni Dönüm Noktası

OTELİNİSAT.COM'UN araştırma ve danışmanlık birimi tarafından hazırlanan Türkiye'nin turizm ve otelcilik alanındaki yükselişini küresel veriler ışığında ortaya koyan 2025 Yaz Sezonu Türkiye Turizm ve Otelcilik Raporu yayınlandı. Rapor, Türkiye'nin Avrupa ve dünya genelindeki rakiplerine karşı sektördeki konumunu veri, grafik ve analizle ortaya koydu.

JRO Yatırım'ın iştiraklerinden OteliniSat.com tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, 2024 yılında 62,2 milyon turiste ev sahipliği yaparak Fransa, İspanya, ABD'nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre turizm geliri 2024 yılında yüzde 8,3 oranında artarak 61 milyar 103 milyon dolara ulaşan Türkiye'nin 2025 hedefi ise bu başarıyı bir adım ileriye taşıyarak 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmak.

'TÜRKİYE, AKDENİZ'DE TURİZMİN YÖNÜNÜ BELİRLEYEN BİR SÜPER GÜÇ HALİNE GELDİ'

2025'in Türkiye'nin küresel turizm liderliği iddiasının resmen başladığı yıl olduğunu söyleyen JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye'nin turizmdeki dönüşümünün yalnızca bir sayı artışı değil, bir ekonomik yeniden yapılanma olduğunu vurgulayıp şunları söyledi:

"Son 5 yılda gerçekleşen dönüşüm, turizmi mevsimsel bir gelir kapısı olmaktan çıkarıp, doğrudan yatırım çekebilen, markalaşmış ve küresel değer yaratabilen bir değere dönüştürdü."

'TÜRKİYE ARTIK GÜÇLÜ BİR TURİZM EKONOMİSİDİR'

Gerek altyapı yatırımları gerekse nitelikli işletmelerle birlikte Türkiye'nin, artık dünyadaki birçok yatırımcının radarında yer alan bir turizm merkezi haline geldiğinin altını çizen Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

"OteliniSat.com'un hazırladığı rapor, yalnızca bugünün değil, yarının turizm vizyonuna da ışık tutuyor. Türkiye artık sadece güzel bir destinasyon değil, güçlü bir turizm ekonomisidir. Çünkü artık Türkiye, sadece ziyaretçilerin değil, uluslararası yatırım fonlarının, global markaların ve sektör profesyonellerinin aktif olarak analiz ettiği bir ülke konumunda. Biz de JRO Yatırım olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız."

Raporda, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı tablolarda fiyat/performans açısından öne çıkıyor. Ortalama doluluk oranı yüzde 70,4 seviyesinde gerçekleşirken, gecelik ortalama oda fiyatı (ADR) 118 dolar ile İtalya ve Fransa gibi ülkelerin yaklaşık yüzde 25 altında.

Ancak bu fiyat farkı hizmet kalitesinde bir düşüş değil, yüksek fiyat-performans avantajı olarak değerlendiriliyor. TripAdvisor ve Booking.com verilerine göre Türkiye, misafir memnuniyetinde 8,4 puanla Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor.

Türkiye'nin sadece doğası ve tarihiyle değil, turizm ekonomisinin verileriyle de küresel vitrine çıkmış bir ülke olarak tanımlayan OteliniSat.com Genel Müdürü Esen Çoban ise hazırladıkları raporla İstanbul'dan Bodrum'a, Antalya'dan İzmir'e kadar uzanan turizm altyapısının sadece tatil değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik ekosistem olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Çoban, Türkiye'nin turizm ve otelcilik potansiyelini küresel yatırımcılara doğru bir dil ve verilerle anlatmak için bu tür araştırmalara ve raporlara devam edeceklerini belirtti.

'MARKALI REZİDANSLAR YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ'

Rapor, Türkiye'deki markalı rezidans pazarının büyümesine de özel bir yer ayırıyor. İstanbul ve Bodrum'da yer alan, markalı projeler, yüzde 30-40 fiyat primi ile yatırımcı ilgisinin merkezinde yer alıyor. Çoban, "Lüks konut talebi artık sadece yaşamak için değil, kiralama ve değer artışıyla pasif gelir için de bir yatırım modeli haline geldi. Türkiye'de markalı rezidanslar hem yüksek kira getirisi sağlıyor hem de yabancı yatırımcılar için vatandaşlık avantajı sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TURİZM YATIRIMI STRATEJİK BİR TERCİHTİR'

Türkiye'nin sadece ziyaretçi sayılarıyla değil, sürdürülebilir yatırım potansiyeliyle de öne çıktığını vurgulayan Çoban sözlerine şunları da ekledi:

"Türkiye'de turizm yatırımı artık sadece ekonomik değil, stratejik bir karar. Artan turizm geliri, markalı otel sayısındaki yükseliş ve sağlık ile deneyim turizmi gibi dikeylerdeki büyüme, ülkemizi Avrupa'nın en cazip yatırım pazarı haline getirdi. Biz bu potansiyeli dünya yatırım camiasına anlatmak ve yönlendirmek için her gün daha fazla sorumluluk alıyoruz."

Turizm varlıklarının yalnızca alınıp satıldığı değil, stratejik biçimde değerlendirildiği bir dönem olduğunu da sözlerine ekleyen Çoban, "OteliniSat.com'un turizm yatırımlarına getirdiği veri odaklı yaklaşım, sektörün çıtasını yükseltiyor ve bu raporla beraber Türkiye'nin sadece bugünkü büyümesi değil, uzun vadeli yatırım kabiliyeti artık net şekilde görünür durumda. Uluslararası pazarlardaki yatırım fonları, varlık yönetim şirketleri, kurumsal alıcılar ve nitelikli bireysel yatırımcılarla doğrudan çalışarak; Türkiye'deki turizm varlıklarını doğru değerleme ile en kısa sürede ve en uygun koşullarda doğru yatırımcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca, dünya çapındaki sektörel kurumlarla stratejik bir iletişim ağı kurarak yabancı yatırımcı havuzu oluşturmak üzere aktif çalışıyoruz. Bu bizim işimizin temelidir" dedi.

KÜRESEL VE AVRUPA VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA: TURİZMDE YENİ GÜÇ TÜRKİYE

Dünya Turizm Verileri (UNWTO, 2024):

· Toplam uluslararası turist: 1,48 milyar kişi

· Turizm geliri: 1,6 trilyon USD

· Ortalama turist harcaması: 1.081 USD

En Fazla Turist Çeken Ülkeler:

1. Fransa: 80 milyon

2. İspanya: 72 milyon

3. ABD: 66 milyon

4. Türkiye: 62.2 milyon

5. İtalya: 58 milyon

Türkiye, 2025 sonunda 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefiyle Avrupa'nın liderlik yarışında yerini sağlamlaştırıyor.

OTEL PERFORMANSI: İSTANBUL, ANTALYA, BODRUM

İstanbul:

· Doluluk oranı: yüzde 74,2

· ADR: 134 USD

· RevPAR: 99,5 USD

· Toplam konaklama: 15,6 milyon geceleme

Antalya:

· 2024 turist sayısı: 15,2 milyon

· Doluluk (yaz ayları): yüzde 89

· ADR: 102 USD

· RevPAR: 91 USD

Bodrum:

· ADR: 590 USD

· Doluluk: yüzde 68

· RevPAR: 402 USD

· Lüks misafir oranı: yüzde 61

Bodrum, Avrupa'nın Saint-Tropez ve Mykonos ile birlikte en pahalı tatil bölgeleri arasına girdi.

SAĞLIK TURİZMİ: TÜRKİYE, TAYLAND VE HİNDİSTAN'I ZORLUYOR

· 2024 geliri: 2,8 milyar USD

· 2025 hedefi: 3,2 milyar USD

· Gelen hasta sayısı: 1,6 milyon

· Alanlara göre dağılım:

o Estetik cerrahi: yüzde 31

o Diş tedavisi: yüzde 27

o Saç ekimi: yüzde 19

o Ortopedi ve diğer: yüzde 23

Türkiye, bu alanda Avrupa'daki en uygun fiyatlı ve akredite hizmet sunan lider ülke konumunda.

ULUSLARARASI YATIRIM ORTAMI: KAZANAN TÜRKİYE

· Vatandaşlık için gayrimenkul yatırımı limiti: 400.000 USD

· 2024 yabancı yatırım hacmi: 6,4 milyar USD

· 2025 hedefi: 7,5 milyar USD

· En çok yatırım yapan ülkeler: Rusya, Almanya, Kuveyt, BAE

Devlet destekleri:

· Turizm Geliştirme Ajansı kampanyaları

· Yeni havalimanları ve otoban projeleri

· Turizm bölgelerinde yatırıma kredi ve vergi desteği

TÜRKİYE ŞİMDİ KÜRESEL BİR TURİZM MARKASI

2025 yaz sezonu, Türkiye için yalnızca turizm geliri anlamında değil; marka değeri, yatırım potansiyeli ve uluslararası algı anlamında da dönüşümsel bir dönem olacak.

· 70 milyon turist hedefi gerçekleşirse, Türkiye dünyanın ilk 3 turizm ülkesi arasına girecek.

· Lüks ve markalı segmentteki büyük oyuncular yeni projelerle pazara giriyor.

· Şehir ve tatil otelleri, sağlık merkezleri ve markalı rezidanslarla Türkiye, yatırımcı için 'hibrit gelir' modeli sunuyor.