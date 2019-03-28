NASA, 2 Ay Boyunca Yatarak Film İzleyecek Gönüllüye 100 Bin Lira Ödeyecek

1 Geçtiğimiz haftalarda Mars'a göndereceği astronotlar için aradığı krıterler arasında esprili olmayı da sıralayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir iş ilanı ile gündemde.

2 NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.

3 Almanya'nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışma için 12'si kadın 12'si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek.