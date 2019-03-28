NASA, 2 Ay Boyunca Yatarak Film İzleyecek Gönüllüye 100 Bin Lira Ödeyecek
3 saat önce
NASA'nın bu iş ilanını gören "nasıl başvururum" diyor. NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüye yaklaşık 100 bin TL ücret ödeyecek.
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Geçtiğimiz haftalarda Mars'a göndereceği astronotlar için aradığı krıterler arasında esprili olmayı da sıralayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir iş ilanı ile gündemde.
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NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.
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Almanya'nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışma için 12'si kadın 12'si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek.
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Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: 24-55 yaşları arasında olmak, Almanca bilmek, herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:00
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