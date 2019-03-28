Son Dakika Haberleri: NASA, 2 Ay Boyunca Yatarak Film İzleyecek Gönüllüye 100 Bin Lira Ödeyecek

NASA, 2 Ay Boyunca Yatarak Film İzleyecek Gönüllüye 100 Bin Lira Ödeyecek

3 saat önce

NASA'nın bu iş ilanını gören "nasıl başvururum" diyor. NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüye yaklaşık 100 bin TL ücret ödeyecek.

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Geçtiğimiz haftalarda Mars'a göndereceği astronotlar için aradığı krıterler arasında esprili olmayı da sıralayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir iş ilanı ile gündemde.
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NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.
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Almanya'nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışma için 12'si kadın 12'si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek.
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Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: 24-55 yaşları arasında olmak, Almanca bilmek, herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak.

»      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:00 

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YORUMLAR (3)
  • Cekilinbenuzaycıyım: Yaşım 54 kalp var şeker var verem var aıds var bende yok yok kesin beni seçerler.Good demeyi de biliyorum tamamdır bu iş.Boşuna gidip zamanınızı boşuna harcamayın beni aralar kesin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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