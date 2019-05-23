Son Dakika Haberleri: Resimli Cuma Mesajları 2019: 24 Mayıs Cuma Gününe Özel En Güzel Hayırlı Cuma Mesajları

Resimli Cuma Mesajları 2019: 24 Mayıs Cuma Gününe Özel En Güzel Hayırlı Cuma Mesajları

14 saat önce

Cuma günü, müslümanlar açısında çok büyük önem taşımaktadır. On bir ayın sultanı Ramazan içinde Cuma günü daha bir önemli hale geliyor. İnananlar ise resimli cuma mesajları paylaşmak, sevdiklerine göndermek suretiyle bu özel günü kutlamaya çalışıyorlar. Bu hayırlı günde sizler de resimli Cuma mesajları göndermek isterseniz galerideki mesajlardan faydalanabilirsiniz.

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Cuma günü geldiğinde hemen hemen hepimiz birbirimizin cuma gününü kutlar, esenlikler dileriz. Bu nedenle resimli cuma mesajlarını dostlarınıza, akrabalarınıza hatta yanı başınızdaki yakınınıza bile yollayabilirsiniz.
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Bu gün o kadar güzel bir gündür ki bütün önemli olaylar neredeyse bugün yaşanmış. O yüzden sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı hatta akrabalarınızı bir mesajla sevindirebilirsiniz.
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Müslümanların en değerli günüdür Cuma. Bu vesile ile dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin ve tüm İslam aleminin cumalarını kutlamak için söylenebilecek en güzel mübarek cuma günü sözleri ve en güzel cuma mesajlarını sevdiklerinize kısa mesajla yollayabilirsiniz.
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Bayram olarak ilan edilmiş bu mübarek günde sevdiklerinize en güzel dileklerinizi, en içten dualarınızı ve en anlamlı sözlerini haberimizde Cuma mesajları içinden seçerek iletebilir, sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.
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Cuma mesajları, mübarek günün anlamını hatırlatan anlamı sözlerden oluşur. Cuma gününde resimli Cuma mesajları ve cuma mesajı ile sevdiklerinize kısa mesaj göndererek kutlayabilirsiniz.
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Kur'an ve Sünnette bir çok dini kaynakta Cuma gününe ve cuma namazının önemine değinilmiştir. Bu mübarek günde Müslümanlar yakınlarına ve sevdiklerine cuma mesajları göndererek iyi dileklerini ve dualarını dile getiriyorlar.
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Müslümanların birleştiği bir araya geldiği ve yaptığı ibadetlerin Allah katında daha fazla değerli cuma günü İslam alemi için büyük önem taşımaktadır. Bu kutlu günde Müslümanlar aralarında dualaşmak ve tebrikleşmek amacıyla birbirlerine cuma mesajları gönderiyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 03:08 
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