Son Dakika Haberleri: Türkiye'de kadınların en çok selfie çektiği şehir belirlendi! Sonuç şaşırttı
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Türkiye'de kadınların en çok selfie çektiği şehir belirlendi! Sonuç şaşırttı

1 saat önce

İzmir Yaşar Üniversitesi'nde eğitim gören bir yüksek lisans öğrencisi, öz çekimin Türkiye'deki haritasını çıkardı. Herkese açık Instagram hesapları üzerinden yapılan araştırmaya göre, kadınların erkeklere oranla en fazla selfie çektiği şehir Kocaeli oldu.

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Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şule Baş, herkese açık Instagram hesapları üzerinden Türkiye’nin selfie haritasını çıkardı. Baş’ın çalışmasına göre, kadınların erkeklere oranla en fazla selfie paylaştığı il Kocaeli oldu. Kocaeli’de yaşayan kadınlar, araştırmanın sonucuna şaşırdı. Kadınlar araştırma sonucunun İstanbul çıkmasını beklediklerini söylerken, genellikle gezmeye gittiklerinde selfie çektiklerini belirtti.

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''Bu çağda herkes selfie çekiyor''
Bu çağda herkes selfie çekiyor
Üniversite öğrencisi Nursena Çalış, "Çok fazla selfie çekmiyorum çünkü sosyal medya kullanmıyorum. Selfie çekenleri normal buluyorum çünkü bu çağda herkes selfie çekiyor, fotoğraf paylaşmak artık çok normal bir şey haline geldi. Herkes Instagram, Snapchat gibi uygulamalar kullanıp selfie çekiyor. Ben de selfie çekmeyi çok eğlenceli buluyorum ama kullanmıyorum" dedi.
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''Bir gün içerisinde bol bol selfie çekiyorum''
Bir gün içerisinde bol bol selfie çekiyorum
Gezdiği yere göre çektiği selfie sayısının değiştiğini söyleyen üniversite öğrencisi Gülseda Çalış, "Ben selfie çekiyorum ama bence bu istatistiğin biraz fazla olması iyi bir şeyi göstermiyor. Bence psikolojik olarak insanları kötü etkiliyor. Ne kadar çok selfie çekersek, o kadar çok kusur buluyoruz kendimizde. Sosyal medyada geziniyoruz başka insanları görünce, 'Bu daha güzelmiş, şu daha güzelmiş' diyerek biz de daha fazla selfie çekmeye başlıyoruz. Ben gün içerisinde bol bol selfie çekiyorum. Bu sayı gezdiğim yere göre değişiyor. Her gün durup durup kendimizi çekmiyoruz ama güzel manzaralı bir yer vardır ya da topluca arkadaşlarımızla buluşmuşuzdur o zaman çekiyorum. Miktarı ortama göre değişiyor" diye konuştu.
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''Bir şeyler kanıtlama peşindeyiz''
Bir şeyler kanıtlama peşindeyiz
Üniversite öğrencisi Esra Çalış, "Ben selfie çekiyorum, anıları canlı tutmak ve ölümsüzleştirmek için güzel bir şey bence. Bu zamanda kendimizi daha çok millete ispatlamak gibi olduğu için artık eğlenmeye bakmıyoruz da sanki insanlara bir şeyler kanıtlamak peşindeyiz. Bana öyle geliyor. Sürekli olmasa da benim de öyle yaptığım bir şey. Anı için güzel ama kanıtlamak için kötü bir şey benim için. Çevremde sürekli selfie çeken 1-2 tane arkadaşım var. Sürekli her şeyi çeken arkadaşlarım var, bu hoş bir şey değil. Eğlenmek yerine neden sürekli fotoğraf çekiyoruz ki?" ifadelerini kullandı.

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''Tuvalette, otobüste... Canım nerede istiyorsa orada selfie çekiyorum''
Tuvalette, otobüste... Canım nerede istiyorsa orada selfie çekiyorum
Sürekli selfie çekenleri iyi değerlendirmediğini söyleyen Üniversite öğrencisi Bahar Taşpınar, "Ben her gün selfie çekmiyorum. Tuvalette, otobüste, iş yerinde, canım nerede istiyorsa orada selfie çekiyorum. Sürekli selfie çekenleri çok iyi değerlendirmiyorum çünkü insanlar sürekli kendilerini kanıtlama ihtiyacı içindeler. Kendimizi güzel hissetmediğimiz zaman artık ayna kullanmıyoruz, ön kamerayı açıp kendimize bakma ihtiyacı hissediyoruz bu çok güzel bir şey değil. Bir kadının veya bir erkeğin kendini sürekli görsel olarak görmesi çok iyi değil. Kocaeli'nin buradaki özel durumu nedir bilmiyorum ama Kocaeli'de biraz ataerkil bir düzen var dolayısıyla kadınlar kendilerini biraz değersiz hissediyor, kadınların aşağılandığını görüyorum. Bu da kendini ispatlamak için selfie çekme ihtiyacı getiriyor" diye konuştu.
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''Kocaeli olmasına şaşırdım''
Kocaeli olmasına şaşırdım
Özel bir firmada çalışan Zeynep Sena Ocak, "Arkadaş toplantılarında, doğum günü gibi etkinliklerde selfie çekiyoruz genelde. Türkiye'de kadınların en fazla selfie çektiren ilinin Kocaeli olmasına şaşırdım. İstanbul olmasını beklerdim açıkçası. İnsanlar Kocaeli'de çok fazla dış görünüşe önem veriyor. Sosyal medya da çok yaygın kullanılıyor, sosyal hayat biraz daha az burada. Bu yüzden olabilir, sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyoruz, Kocaeli'de bu yüzden çok fazla selfie çekiliyor olabilirler. Ben çok fazla fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum açıkçası bu yüzden çok fazla selfie çekmiyorum. Sürekli fotoğraf çeken arkadaşlarım var etrafımda" dedi.
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''Kadınlar kendilerini seviyorlar''
Kadınlar kendilerini seviyorlar
Emekli fabrika işçisi Yavuz Kızılgöl, "Kadınlar başımızın tacıdır. Kocaeli güzel bir şehir, manzarası bol, doğası bol. Kadınlar ondan etkileniyordur, kendilerini de seviyorlar demek ki bu yüzden fazla fotoğraf çektiriyorlar. Bu güzel bir şey, güzelleşmelerine katkısı oluyor. Yaptıkları iş normal bence" ifadelerini kullandı.
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''Bir yerlere gidiyorsak çok fazla selfie çekiyorum''
Bir yerlere gidiyorsak çok fazla selfie çekiyorum
Özel bir firmada çalışan Başak Sel, "Çektiğim selfie sayısı gün içerisinde değişiyor. Çalıştığım için zaten gün içerisinde çok fazla çekemiyorum ama hafta sonu bir yerlere gidiyorsak çok fazla selfie çekiyorum. Sosyal medyada paylaşırken kendimizi güzel hissediyoruz, eğer fotoğraflarımız beğeniliyorsa daha da güzel hissediyoruz kendimizi. Sanırım biraz kendimizi güzel göstermek için ya da gittiğimiz yerleri göstermek için çekiyoruz. Çevremde çok fazla selfie çeken var. Seviyoruz arkadaş grubu olarak selfie çektirmeyi" dedi.

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''Günde ortalama 5 selfie çekiyorum''
Günde ortalama 5 selfie çekiyorum
Her gün selfie çektiğini belirten 9 yaşındaki Emine Miray Diler, "Günde ortalama 5 defa falan selfie çekiyorum. Bir yerlere gittiğimde, gittiğim yeri güzel bulduğumda çekmeyi seviyorum. 9 yaşındayım arkadaş çevremde de selfie çekiyoruz. Birlikte olduğumuz zamanlarda daha çok çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşıp beğeni aldığımızda daha çok seviniyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Mutlu oluyoruz" diye konuştu.



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:29 
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YORUMLAR (2)
  • Ahsen: Insan oturdugu yerden merak ettigi insanlarin nerede oldugunu ne yiyip ictigini. Kiminle görustugunu. Mutsuzmu mutlumu. Parasi olup olmadigini. Evinde olup olmadigini kisacasi tum yasantisini herkez bu selfiler sayesinde biliyor..yani hirsizliga cinayete kötuluge aciyorlar yasantilarini..selfi cekip paylasmayin hayatinizi mahrem yasayin insanlar sizi takip edip kötuluk yapmasin sonra basiniz agrir. Onuda demis olayim.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • angaragüçlü: toplumun duzenını aldatmaları vs sorunları cıkartan telefon keske olmasaydı.keske hersey 90 lardakı temız kalsaydı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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