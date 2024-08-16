2024 Temmuz Ayı Türkiye'nin En Sıcak Temmuz Ayı Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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2024 Temmuz Ayı Türkiye'nin En Sıcak Temmuz Ayı Olarak Kaydedildi

2024 Temmuz Ayı Türkiye\'nin En Sıcak Temmuz Ayı Olarak Kaydedildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024 yılı temmuz ayının son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. MGM'nin yayınladığı 'Ortalama Sıcaklık Raporu'na göre, 2024 yılı temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, iklim değişikliğinin etkilerinin daha da belirginleştiğini gösteriyor.

16.08.2024 20:01
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024 yılı temmuz ayının son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

MGM, 2024 yılı temmuz ayına ait 'Ortalama Sıcaklık Raporu' verilerini yayınladı. Buna göre; 2024 yılı temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, İspir, Oltu, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Emirdağ, Göksun, Tefenni, Korkuteli, Sivas, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şebinkarahisar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Cizre, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991- 2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 santigrat derece olup 2024 yılı temmuz ayı sıcaklığı ise 26,7 santigrat derece ile normallerinin 1,7 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı temmuz ayı, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında en düşük sıcaklık 5,2 santigrat derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 45,9 santigrat derece ile Cizre'de tespit edildi. 2024 yılı temmuz ayı ortalama minimum sıcaklıkları 1991- 2020 minimum sıcaklık normallerinin 2,4 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı temmuz ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991- 2020 maksimum sıcaklık normallerinin 0,7 santigrat derece üzerinde gerçekleşti.

MARMARA'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Marmara Bölgesi genelinde temmuz ayı sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,4 santigrat derece iken, 2024 Temmuz ayında bu değer 27,2 santigrat derece olarak ölçüldü. Bölgedeki en düşük sıcaklık 12,8 santigrat derece ile Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 41,4 santigrat derece ile Uzunköprü'de gözlendi.

EGE'DE ORTALAMA SICAKLIKLAR YÜKSELDİ

Ege Bölgesi'nde temmuz ayı sıcaklıkları, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Emirdağ çevresinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalırken, bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar normallerin üzerine çıktı. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 santigrat derece iken, 2024 Temmuz ayında bu değer 29,1 santigrat dereceye yükseldi. Bölgedeki en düşük sıcaklık 9,5 santigrat derece ile Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 44,3 santigrat derece ile Milas'ta kaydedildi.

AKDENİZ'DE TEMMUZ AYI SICAK GEÇTİ

Akdeniz Bölgesi'nde de sıcaklıklar, Göksun, Tefenni ve Korkuteli çevreleri dışında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,1 santigrat derece iken, 2024 yılı temmuz ayında bu değer 29,1 santigrat dereceye çıktı. Bölgedeki en düşük sıcaklık 8,1 santigrat derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,4 santigrat derece ile Manavgat'ta gözlendi.

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

İç Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar, bazı yerlerde mevsim normallerine yakın seyrederken; genel olarak normallerin üzerinde kaydedildi. Sivas, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Konya gibi illerde sıcaklıklar normallere yakın gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 santigrat derece iken, 2024 yılı temmuz ayında bu değer 24 santigrat derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 6 santigrat derece ile Sivas'ın Zara ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 38 santigrat derece ile Çankırı'da kaydedildi.

KARADENİZ'DE SICAKLIKLAR ÇEŞİTLİLİK GÖSTERDİ

Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar, Erzurum'un İspir ve Oltu ilçeleri çevresinde mevsim normallerinin altında, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise normaller civarında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar normallerin üzerinde kaydedildi. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 santigrat derece iken, 2024 Temmuz ayında bu değer 24,5 santigrat derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 8,7 santigrat derece ile Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,7 santigrat derece ile Amasya'da gözlendi.

DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR NORMALE YAKIN

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, Doğubeyazıt çevresinde mevsim normallerinin altında, Doğanşehir ve Yüksekova çevrelerinde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 23,3 santigrat derece olup, 2024 Temmuz ayı da 23,4 santigrat derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 5,2 santigrat derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 40,1 santigrat derece ile Elazığ'ın Palu ilçesinde ölçüldü.

GÜNEYDOĞU'DA REKOR SICAKLIKLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde temmuz ayı sıcaklıkları, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Cizre ve Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde normallerin üzerinde kaydedildi. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31,1 santigrat derece iken, 2024 Temmuz ayı sıcaklığı 32,4 santigrat derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 16,2 santigrat derece ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 45,9 santigrat derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ BELİRGİNLEŞİYOR

2024 yılı temmuz ayı verileri, Türkiye'nin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini göstermiş oldu. Ortalama sıcaklıkların genel olarak yükseldiği, ekstrem sıcaklıkların daha sık görüldüğü bu dönemde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin daha da belirginleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Türkiye, Çevre, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Temmuz Ayı Türkiye'nin En Sıcak Temmuz Ayı Olarak Kaydedildi - Son Dakika

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