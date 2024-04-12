Antalya'da teleferik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da teleferik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir tesiste teleferik kabini parçalandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 2'si çocuk 10 kişi ise yaralandı. Havada asılı kalan diğer kabinlerdeki 184 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. 10 kabindeki 59 kişinin tahliye edildi. 14 kabinde bulunan 125 vatandaşı kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

12.04.2024 18:53  Güncelleme: 19:15
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Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri parçalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Havada asılı kalan diğer kabinlerdeki 184 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. 10 kabindeki 59 kişi tahliye edildi. 13 kabindeki 125 vatandaş için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü

KABİNLERDEN BİRİ PARÇALANDI

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü ve yaralılar var

DİĞER KABİNLERDEKİ VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü ve yaralılar var

BAKAN KOCA: 10 YARALININ DURUMLARI CİDDİYET ARZ ETMEMEKTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: 184 KİŞİNİN TAHLİYESİ İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü ve yaralılar var


Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır. Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir.

Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, Yaralılar Var

"10 KABİNDEKİ 59 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlardan 59'unun kurtarıldığını duyurdu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sarısu Teleferik kazasında Saat 00:40 itibariyle 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edilmiştir. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, Yaralılar Var

BAKAN TUNÇ: SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirtti. Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi: "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Antalya'da teleferik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Antalya\'da teleferik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da teleferik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • mert çelik: bu haberler genellıkle gızlenır nasıl olduda ortaya cıktı 91 34 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Bi daha binenin 110 8 Yanıtla
  • Orhan inanç: Alt hazneden parçalanmış Buda çürümeden kaynaklı olsa gerek aslında her ay düzenli bakımları yapılması gerekiyor yoksa bu durum her zaman yaşanabilir 70 12 Yanıtla İlker Güner: Okuyup anlamamak ayrı cahillik, anlamadan yorum yapmak ayrı cahillik, sadece video ve resimlere bakarak yorum yapmak ayrı cahillik. Adam oraya Türkçe yazmış, direk devrilmesi sonucu vagona çarpmış! O aletler hergun nizami olarak kontrol ediliyor, yani aylık bir durumu yok. İllaki bir soru soracak ve yorum yapacaksan, (ki olayı dahi anlamamissin.) direk neden ve nasıl devrildi? Diye sormalisin. 40 14 Mert Gürol: Olm ilker adam yorum yapmış sadece sen çok mu akıllsın vitaminsiz demediğini bırakmamışsın 9 2 İlker Güner: Mert birincisi eminim senden büyük oğlum vardır. İkincisi sadece yorum yapmmamis oradaki herkezi itham etmiş! Akıllı olup olmadigim tartışılır insanım, ama bilgi sahibi olduğum kesin. Ve okuma yazma biliyorum. Vitamin kısmına gelince, bunada verecek guzel bir cevabım var ama adabı mahseret kurallari terbiyesizliginle birakiyorum. 0 0
  • okan köksoy: Kabin düşmemiş sanki patlama olmuş gibi parçalanmış 40 8 Yanıtla
  • güneri polat: Bilirkişi raporu beklenmeli yorumlar sadece tahmin.Herşey olabilir. 36 5 Yanıtla
  • Harun Gür: Hep bakıp binememişimdir bu teleferiğe. Güvenli hissetmedim kendimi.Civatalar çürüse düşer. 38 3 Yanıtla
  • Mustafa Şimşek: Adralaninin sonu 9 19 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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