Bahçelievler, Birleşmiş Milletler HABİTAT 3\'üncü Bölgesel Şehir Zirvesi\'ne ev sahipliği yaptı

Güncel

Bahçelievler, Birleşmiş Milletler HABİTAT 3'üncü Bölgesel Şehir Zirvesi - Latin Amerika ve Türkiye Programı'na ev sahipliği yaptı. Sürdürülebilir enerji çözümleri, iklim değişikliği ve katı atık yönetimi başlıkları altında iş birliği çabalarının da ele alındığı zirvede, sürdürülebilir kentsel uygulamaları teşvik, Türk ve Latin Amerika Andean Bölgesi belediyeleri arasında enerji inovasyonu ve atık yönetimi konuşuldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Filistin'de yaşanan trajediye de değinerek "Filistin'de insanlığa karşı bir katliam gerçekleşiyor" dedi.

UN-Habitat Andean Hub ve Bahçelievler Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler HABİTAT 3'üncü Bölgesel Şehir Zirvesi - Latin Amerika ve Türkiye Programı'nda, sürdürülebilir enerji çözümleri, iklim değişikliği ve katı atık yönetimi başlıkları altında iş birliği çabaları ele alındı. Program ile iş birliklerinin yolunu açarak bu alanlarda uluslararası çalışmaların geliştirilmesi amaçlandı. Program Bahçelievler Belediyesi Kocasinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kolombiya, Ekvator, Peru'dan katılan belediye başkanları görüş ve önerilerini dile getirdi. Etkinlikte sürdürülebilir kentsel uygulamaları teşvik etme amacı ön plana çıkarken, Türk ve Latin Amerika Andean Bölgesi belediyeleri arasında enerji inovasyonu ve atık yönetimi konusunda bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi hedeflendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise Filistin'de yaşanan trajediye değindi.

Zirveye Callao Peru Belediye Başkanı Pedro Spadaro Spadaro, Independencia Peru Belediye Başkanı Alfredo Reynaga, Quibdo Colombiya Belediye Başkanı, Rafael Andrés Bolaños, Espejo Ekvator Belediye Başkanı Arnaldo Cuacés, Otavalo Ekvator Belediye Başkanı Anabel Hermosa, Cali Kolombiya Sosyal Konut Sekreteri Maria del Mar Mozo Muriel, Callao Peru Belediye Müdürü Giancarlo Casassa ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Program Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın konuşmasıyla başladı. Dr. Bahadır, Mecid-i Aksa, Gazze ve Refah'ta yaşanan trajedilere dikkat çekerek, "Orada insanlığa karşı bir katliam gerçekleştiriliyor. Bu sadece Müslümanların şehit edilmesi değil, insanlık onuru ayaklar altına alınıyor" dedi. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yıllardır bu duruma karşı çıktığını belirten Bahadır, "Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' diyor. BM'de 212 üye ülke var ve kararlar beş ülkenin vetosuna takılıyor. Artık Dünyanın uyanması gerekiyor. En son naylon çadırları plastik çadırlardaki masum insanları bombaladılar. Sizden bu acıları ülkenizde anlatmanızı ve Filistin'i tanımanızı rica ediyoruz" dedi.

'KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETTİK'

Dr. Bahadır, küreselleşen dünyada çevre sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözümlerin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Bahadır, " İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bahçelievler'de bir araya gelerek ortak sorunlarımızı konuşmak ve gelecek için bir yol haritası oluşturmak son derece önemlidir. Ülkemiz 2016 yılında Paris İklim antlaşmasını imzalamış, geçtiğimiz sene ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt etmiştir" ifadelerini kullandı.

'SIFIR ATIK PROJEMİZLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt ettiğini belirten Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 'Sıfır Atık' projeleri ile doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, 'Su Verimliliği Seferberliği' ve 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' kampanyalarına aktif olarak da katılıyoruz.

'ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Bahçelievler Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Bahadır, ilçede geri dönüşüm kumbaraları, ekmek kumbaraları ve kompost tesisleri kurduklarını söyledi. Bu çalışmalar sayesinde önemli miktarda enerji ve su tasarrufu sağladıklarını belirten Bahadır, "Sıfır Atık Bankası ile atıklarımızı geri dönüştürerek vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağladık" ifadelerini kullandı. Bahadır, sürdürülebilir enerji projeleri kapsamında kamu binalarında LED dönüşümü yaparak 10 milyon kWh enerji kullanımını engellediklerini de sözlerine ekledi.

'DÜNYA SU KITLIĞINA GİDİYOR'

Bahadır, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla kişi başına düşen su miktarının Bin 120 metreküp seviyesinde olduğunu belirtti. 2040'larda su kıtlığı çeken ülkeler listesine girecek olmamızın öngörüldüğünü ifade eden Bahadır, "Bu sebeple Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Su Verimliliği Seferberliği' ve 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' çağrısına Bahçelievler Belediyesi olarak katılım sağladık" dedi.

'BM HEDEFLERİNE KATKI SUNDUK'

Bahadır, Bahçelievler Belediyesi olarak yürüttükleri 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini açıkladı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacıyla birçok 'sıfır atık' projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Bahadır, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren yaptığımız yatırım planlamalarında ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarda, stratejik amaç ve hedeflerimizde 'sıfır atık' çalışmaları önceliğimiz oldu" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır BM'den gelen ekiple fotoğraf çektirdi ve konuklara hediye takdim ederken, konuşmacılar da Bahadır'a hediye takdim etti.