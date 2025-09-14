Bakan Yerlikaya, 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'nde konuştu /Ek video

BAKAN YERLİKAYA: TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA, SÖĞÜT RUHUYLA MÜCADELE EDİYORUZ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, geçmişimizin izinde yürürken, geleceğimizi inşa ediyoruz. Söğüt ruhuyla teröre karşı mücadele ediyoruz. Söğüt ruhuyla organize suçla, uyuşturucuyla, fitneyle mücadele ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı. Programda Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ile vatandaşlar katıldı. Yerlikaya, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde karşılandı. Türbe önündeki alperen kıyafetleriyle nöbet tutan askerleri selamlayan Bakan Yerlikaya sonra türbeyi ziyaret ederek dua okudu. Ardından program türbenin hemen yanındaki stadyumda devam etti. Bakan Yerlikaya, tribünleri gezerek halkı selamladıktan sonra protokol bölümünde kucağına aldığı bir kız çocuğunu severek harçlık verdi.

KUTLU YÜRÜYÜŞÜN İLK ADIMI

İlçeyi kutlu bir yürüyüşün ilk adımı ve bir duanın göğe yükseldiği yer olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya, 744 yıl önce Söğüt'te sadece bir obanın değil, bir ufkun kurulduğun söyledi. Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ilk ateşin yalnızca geceyi değil tarihi, medeniyeti, hakkı ve adaleti de aydınlattığını ifade eden Yerlikaya, "Biz, o ateşin dumanını hala gökyüzünde taşıyan bir milletin evlatlarıyız. Osman Bey'in rüyasında gördüğü o çınar Söğüt'te kök saldı, Domaniç'te gövde verdi. Bursa'da yeşerdi, Edirne'de kudretle büyüdü. Şehirlerin sultanı İstanbul'da ise çağ açıp, çağ kapadı. Bu topraklardan yükselen irade kıtaları aşarak adaletin, merhametin, barışın sesi oldu. İşte bizler böylesine kutlu bir mirasın varisleriyiz. Bizim tarihimizde kopuş yoktur, bizim tarihimiz maziden atiye yönelen kesintisiz bir yolculuktur. Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu millet hep aynı idealle yürüdü; Nizam-ı Alem için" diye konuştu.

'BÜYÜK MİRASI YENİDEN KUŞANDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına adım atarken, bu büyük mirası yeniden kuşandıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı aslında Söğüt'te başlayan o yürüyüşün bugünkü adıdır. Büyük ve güçlü Türkiye, geçmişin köklerinden geleceğin ufuklarına uzanan büyük davanın adıdır. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası yaşatmak ve aynı inançla geleceğe yürümek de bizim için bir vazifedir. Ertuğrul Gazi yalnızca bir bey, bir komutan değildi. O, aklı cesaretle, imanı adaletle yoğurmuş bir medeniyet mimarıdır. O, 'Devletin temeli adalettir' sözünü yaşayan ve yaşatandır. Bugün burada toplanan bizler sadece bir anma töreninde değiliz. Biz emanetimize sahip çıkmaya, tarihle sözleşmemizi yenilemeye geldik. Çünkü biliyoruz, Yörük çadırlarında yanan her ışık, geleceğimizi aydınlatmanın teminatıdır. O çadırlarda doğan her çocuk bu milletin umududur. O davul sesleri yalnızca şenlik değil, tarihin bize fısıldadığı bir hatırlatmadır. Bu topraklarda devlet kurulmuş ama kibir değil tevazu büyütülmüştür. Burada adalet büyütülmüş, merhamet büyütülmüş, ahlak büyütülmüştür" ifadelerini kullandı.

'SÖĞÜT RUHUYLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Terörle ve organize çetelerle Söğüt ruhuyla mücadele ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Bugün geçmişimizin izinde yürürken, geleceğimizi inşa ediyoruz. Söğüt ruhuyla teröre karşı mücadele ediyoruz. Söğüt ruhuyla organize suçla, uyuşturucuyla, fitneyle mücadele ediyoruz. Ecdadımız nasıl ki mazluma siper, zalime set olduysa bizler de bugün aynı irade ile aziz milletimizin hukukunu ve huzurunu koruyoruz. ve biliniz ki emaneti omuzlarımızda değil, kalbimizde taşıyoruz. Emanet bizdedir. ve biz bu emaneti sadece taşımakla değil, onu büyütmek, onu yüceltmekle mükellefiz" dedi.

'OSMANLI'NIN YETİMLERİNE VE ONLARIN YAŞADIĞI YİTİK COĞRAFYALARA SAHİP ÇIKILMALI'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve komşu coğrafyaların zor günler geçirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerek ülke içerisinde gerekse çevremizde ileriye dönük, derin ve travmatik etkiler bırakması muhtemel bir süreci, acı ve gözyaşları içerisinde yaşıyoruz. İnsanlığın eşitliğe, adalete ve barışa susadığı bu günlerde, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen kutlu büyüklerimizin hatıralarını dualarla, hayranlıkla ve iftiharla hatırlamak bizlere daha da anlamlı geliyor. Yüzlerce yıl Türk devlet ve medeniyet tasavvurunun tecelli ettiği üç kıtadaki coğrafyaların, Türk-İslam hakimiyeti çekildikten sonra yaşadıkları kan, şiddet, gözyaşı bugün de herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Osmanlı'nın geride bıraktığı coğrafyada bugün kopan kızıl kıyamet gürültüler karşısında onun yerini doldurmaktan fersahlarca uzak olan sözüm ona çağdaş ve medeni olan ve dünyaya nizam vermeye kalkışan ABD, terörist İsrail ve diğer küresel haydutların rezilliklerini ve Müslümanların başsız kalmasının nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu acı gerçeklerden yola çıkarak diyoruz ki, Türkiye tarihi geçmişinden devreden meselelerden ve sorumluluklardan kaçmamalı, Osmanlı'nın yetimlerine ve onların yaşadığı yitik coğrafyalara sahip çıkmalıdır."

SÖĞÜT, İNSANLIĞA IŞIK TUTTU

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise Söğüt'ün Türk milletinin diriliş ve şahlanış mabedi olduğunu söyledi. Söğüt'ten yükselen iradenin yalnızca Anadolu'da değil tüm insanlığa ışık tuttuğunu söyleyen Büyükataman, "Osmanlı Devleti hükmettiği tüm coğrafyalarda adaletiyle nam salmıştır. Bugün aynı misyon Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarındadır. Çünkü bu yol Söğüt'te imanla başlamış, Çanakkale'de kanla yazılmış, Milli Mücadele'yle yeniden dirilmiş, 15 Temmuz'da Türk'ün iradesiyle mühürlenmiştir. İnanıyoruz ki Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştığımızda yalnızca kendi milletimize değil, coğrafyamıza da barış ve kardeşlik nefesi yayılacaktır. Bölgemizdeki mazlumlar, Türkiye'nin kararlı duruşuyla yeniden huzura kavuşacaktır. Türk milleti beklenendir, özlenendir, adaletin timsalidir" diye konuştu.

'SÖĞÜT, TÜRK MİLLETİ İÇİN MİHENK TAŞIDIR'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ise "Söğüt sadece bir ilçe değil, milletimizin tarihini şekillendiren bir mihenk taşıdır. Türk milletinin Anadolu topraklarındaki kutlu yürüyüşünün başlangıç noktasıdır. Ertuğrul Gazi bu topraklarda sadece bir devletin temellerini atmakla kalmamış aynı zamanda milletimizin asırlardır süregelen bağımsızlık ve adalet anlayışını da yeşertmiştir. Onun ve yiğit alplerinin gayesi yalnızca bir devlet kurmak değil; adaleti, birliği ve kardeşliği tesis eden bir medeniyet inşa etmektir ve bunu da başardılar. Bugün burada şanlı mirası anarken, Ertuğrul Gazi'nin devlet ve millet anlayışını anlamak ve geleceğe taşımak hepimizin asli görevidir" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAKLI GÖSTERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

744'üncü Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri yaptı. Askerlerin, birbirinin üzerine çıkarak oluşturduğu kuleden Türk bayrağı açmaları, ayakta alkışlandı. Mehteran ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi de ilgiliyle izlendi. Kutlama programı Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde tören geçişiyle sona erdi. Bakan Yerlikaya, programın ardından Söğüt ilçesinden ayrıldı.