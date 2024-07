CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: 'Belediyelerin borçlarını öderken öğrencilere burs vermeye, yurt yapmaya devam edeceğiz'

Güncel

HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BALIKESİR) - Burhaniye 5. Kitap Fuarı, dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Belediyelerin bütün borçlarının kaynağından gelecek olan paylardan kesilerek belediyelere göndermesi durumunda ne öğrencilerin burslarını eksilteceksiniz ne evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı engellilerin hizmetini aksatacaksınız. Öğrencilere burs vermeye, yurt, kreş yapmaya devam edeceğiz. Bizi geçmiş dönemin borçları üzerinden hizaya sokmaya çalışanlar şunu bilsinler ki 2019-2024 döneminde görevi devralan belediye başkanlarımızın üstün başarıları sayesinde bugün biz Türkiye'nin bütün coğrafyalarında rengi kırmızıya çevirdik" dedi.

Burhaniye 5. Kitap Fuarı, Ören Meydanı'nda dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Gülşah Deniz Atalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sanatçı Perihan Savaş ve kitapseverler katıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şöyle konuştu:

"100'ün üzerinde yazar ve 80 yayınevinden kitap ve söyleşilerle sizlerle birlikte olacağız. Paneller, söyleşiler, tiyatrolar, dinletiler, konserler ve açık hava sinemalarıyla ilçemizin dört ayrı noktasında sizleri sanatla buluşturacağız. Fuarımızın bu yıl onur konuğu Ayşe Kulin. Beş gün boyunca işimiz gücümüz sanat olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizi daha yaşanabilir, huzurlu ve ihityaç sahibi vatandaşlarımızın refahını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise şunları söyledi:

"Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilik neymiş hep beraber göstereceğiz. Vatandaşın yanında olacağız. 'Vatandaş ne çekiyor, ona nasıl yardımcı olabiliriz' hep beraber kol kola gireceğiz ve başarıya ulaşacağız. 78 yıl sonra biz Balıkesir Belediyesi'ni kazandık. 20 yıldır da belediyeyi başka bir parti yönetiyor, AK Parti. Balıkesir'in incisi körfezimizde arıtmamız tamamlanacak. Söz veriyorum. Yıllardır yapamadılar. Nasıl yapılır? Hep birlikte göstereceğiz.

"Bir seferberlik başlattık: 'Sahipleniyoruz, sahip çıkıyoruz'"

Bir belediye başkanı sadece insanların değil, aynı zamanda can dostlarının da belediye başkanıdır. Onun için biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak eşim Arbil önderliğinde ve tüm derneklerimizle birlikte bir seferberlik başlattık. Bu seferberberliğe, tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. 'Sahipleniyoruz, sahip çıkıyoruz.' Sokak hayvanlarımız bizim can dostlarımızdır. Bunun için bir site yaptık, candostlar.bel.tr. Bu siteden oradaki sahipsiz can dostlarımızı sahipleneceğiz. Ben burada olan konuk olan tüm vatandaşlarımızdan, tüm yurttaşlarımdan buna destek olmasını istiyorum. Biz de destek olan vatandaşlarımızın hem mama desteğini hem veterinerlik desteğini yerine getireceğiz. Söz veriyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, dezenformasyona dikkat çekerek şöyle konuştu:

"CHP'li belediyeler her türlü kısıtlamaya karşı her zaman toplum kesimlerinin yanında olacak"

"Hangi bilginin doğru olduğunu bilmiyoruz. Özellikle iktidarın sansür uygulamaları nedeniyle hangi doğru bilgiyi sistemden çıkarılıyor, hangisi kalıyor bunu bile takip edemediğiniz bir dönemdeyiz. Teknoloji bize tabii ki çok güzel nimetler verdi. Ama aynı zamanda kültürel yozlaşmaya da sebep oldu. Kitap fuarlarının çok önemi var. Kitapların çok önemi var. Doğru bilgi ancak belirli bir denetimden geçmiş kitapların içerisinde. İktidarın sansür uygulamalarına, gazetecilerimizin korkmadan gerçekleri yazdığı kitaplarla ve vatandaşların da bu kitaplara erişimiyle ancak kontrol altına alabiliyoruz. CHP de kültürün ve sanatın, toplumun her kesimlerine ulaşması için elinden gelen tüm çabayı belediyeleri aracılığıyla gösterecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı belediyelerin borçlarıyla ilgili kaynaktan kesinti yapılacağıyla ilgili söylemini çok büyük bir üzüntüyle takip ettik. CHP'li belediyeler her türlü kısıtlamaya, her türlü yasaklamaya karşı her zaman toplum kesimlerinin yanında olacaktır. Her zaman ihtiyacı olanlara, hem kültür sanat için hem de eğitim için ne gerekiyorsa yapacaktır."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" sözlerini eleştirerek şunları söyledi:

"Türkiye'de son seçimlerde Türkiye nüfusunun yüzde 65'i Türk ekonomisinin yüzde 80'i Türkiye'deki tiyatroların olduğu şehirlerin yüzde 95'ini milletimiz, CHP'li belediyelerin yönetmesini uygun gördü. Sinema salonları açısından bakıldığı zaman da durum böyle edebiyat günleri, kitap günleri açısından bakıldığı zaman neredeyse yüzde 99'u CHP'li belediyeler tarafından yapılıyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz.

"Kamu kaynaklarını israf ederek belediyeleri borç batağına sokarak bu mirası size bırakanların borçlarını ödeyeceksiniz"

Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanırken Balıkesir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, dört aylık belediye başkanı. Ama ilk bulduğu makam koltuğu, çalışma arkadaşları değil. İlk bulduğu kendinden önce beceriksiz ve basiretsiz bir biçimiyle bu coğrafyada belediye başkanlığı yapanların kendisine miras bıraktığı 15 milyar üzerinde borç. Hemen yan tarafındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 25 milyar. Denizli 11 milyar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş görevi aldığında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2 milyar doların üzerindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ise aldığımızda borcun hesabını tutmak mümkün değildi. Kamu kaynaklarını israf ederek belediyeleri borç batağına sokarak bu mirası size bırakanların borçlarını ödeyeceksiniz.

"Öğrencilere burs vermeye, yurt yapmaya devam edeceğiz"

Bu borçları öderken ya da bugün ifade edildiği biçimiyle belediyelerin bütün borçlarının kaynağından yani İller Bankası ve hazineden gelecek olan paylardan kesilerek belediyelere göndermesi durumunda bu kesintilerden siz ne öğrencilerin burslarını eksilteceksiniz ne evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı engellilerin hizmetini aksatacaksınız. Öğrencilere burs vermeye devam edeceğiz. Yurt yapmaya devam edeceğiz. Kreş yapmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan ailelerin çocuklarının daha iyi eğitim sağlayabilmesi için gerek ortaokul, gerek lise çağındaki akademik desteklerden kurs hizmetlerinden yararlanmasına devam edeceğiz. O nedenle bizi geçmiş dönemin borçları üzerinden hizaya sokmaya çalışanlar şunu bilsinler ki 2019-2024 döneminde görevi devralan belediye başkanlarımızın üstün başarıları sayesinde bugün biz Türkiye'nin bütün coğrafyalarında rengi kırmızıya çevirdik.

Tıpkı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de olduğu gibi Balıkesir'de de, Bursa'da da, Manisa'da da, Denizli'de de yeşil alanların, imara açılması nasıl 5 yıldır yasaksa biz de buralarda da yasak olacak. Yanan ormanların yerini imara açarak, oraları turizm tesislerine, rant odaklı projelere açanlar CHP'li belediyelerin olduğu hiçbir yerde bu alanı bulamayacaklardır.

"CHP'li hiçbir belediye başkanı ve belediye çalışanı sizin katliam yasasının zerresini uygulamayacak"

Komisyondan geçtiği biçimiyle itiraz ettiğimiz, hayvan hakları adı altında bir katliam yasasını milletin önüne dayatmaya çalışanlara şunu söylüyoruz. CHP'li hiçbir belediye başkanı ve belediye çalışanı sizin katliam yasasının zerresini uygulamayacaktır. Gönlünüzü ferah tutun. Yasanın uygulama tarihi 31 Aralık 2028'de işleme girecek. Ama ondan önce Allah bize ya 2028'de ya da öncesinde bir seçimi ve bir sandığı meydana getirecek. Can dostlarımız için ötanaziyi yasa maddesine koymaya çalışanlar 'kısırlaştır, iyileştir ve bırak' yerine 'yakala ve imha et' anlayışını bize dayatmaya çalışanlar şunu bilsin ki o her bir canlının hakkını biz bu sandıkta bu büyük milletle birlikte size tek tek soracağız."