Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bursa, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bursa'da, sabahki törenlerin ardından, il protokolünün de katılımıyla, valilik önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ardından meydanda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Kuran tilaveti dinletildi. 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, Bursa Mehteran Takımı gösterisi, şiir dinletileri ve Yücel Arzen konseri de düzenlendi.

Törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz'un FETÖ'nün millet iradesine gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin bozguna uğratıldığı, ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un bir destanın adı olduğunu aktaran Ayyıldız, "15 Temmuz, şan ve şeref dolu tarihimize altın bir sayfa olmuştur. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ayakta durabilmenin temel şartı birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi ilelebet korumaktan geçmektedir. Biliyoruz ki her daim zaferin adı Türkiye'dir. İnşallah dualarımız ve duruşumuzla zaferin adı Gazze ve Filistin de olacaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun da konuşma yaptığı törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Türk milletinin FETÖ'nün darbe girişimine karşı dik durduğunu belirten Işın, "Bir gecede bir devlet ya yok olacak, ya var olacaktı. Bir ölüm kanım meselesiydi. Bu aziz milleti, devleti için gece boyunca kahramanca topa, tüfeğe, tanka, silaha, mermiye, gözünü kırpmadan direndi. Tankların önüne geçen kahraman Türk evlatları sayesinde bu aziz millet yeniden başı dik ve vakur bir şekilde bağımsızlığına sahip çıktı." dedi.

Programda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da konuşma yaptı.

Etkinlikte şiirler ve kahramanlık türküleri olundu, mehter takımı gösteri yaptı.

Bilecik

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, şehitler adına saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, siyasi parti ve kurum temsilcileri, 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfil bıraktı.

Kuran tilaveti ve dua edilmesinin ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusuna katılan sporcular tarafından Vali Sözer'e Türk bayrağı teslim edildi.

Vali Sözer, burada yaptığı konuşmada, bugün, tarihin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu topraklarda bir destanın yazıldığını ifade eden Sözer, "O gece, milletimizin yüreğinde taşıdığı iman, cesaret ve vatan sevgisi, tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı siper oldu. O karanlık gecede, aziz milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülerek sadece bir darbeyi değil ülkemizi bölmek, ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainlere karşı da dur dedi." diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Anadolu Ajansı'nın foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında çektiği fotoğraflar alanda sergilendi.

Çanakkale

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü'ne katıldı.

İskele Demokrasi Meydanı'nda devam eden program, Kuran tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi, sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da demokrasiye kastedildiğini, milletin bu kalkışmaya birlik ve beraberlik içinde direndiğini söyledi.

15 Temmuz'un basit bir darbe teşebbüsü olmadığını belirten Toraman, "Bu teşebbüsün arkasında FETÖ vardı. Bizim demokrasi tarihimizde maalesef değişik zamanlarda darbeler oldu ancak bu darbeyi onlardan ayıran FETÖ'ydü. Çünkü Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye'nin anayasal düzenine karşı çıktı.

Vali Toraman'ın konuşmasının ardından Çanakkale Mehter Takımı tarafından marşlar çalındı, katılımcılar marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti, öğrenciler şiirler okudu. Ayrıca 15 Temmuz Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.

Yalova

Kentteki program Deprem Anıtı'nda mehter takımı marşları ve jandarmanın taşıdığı büyük Türk bayrağının arkasından yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gelinmesiyle başladı.

Mehter takımı gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Hülya Kaya konuşmasını yaptı.

Bir ihaneti unutturmamak, bir direnişi ebedileştirmek ve Türkiye'nin Zaferi'ni nesiller boyu yaşatmak için bir arada olduklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, hain terör örgütü FETÖ tarafından ülkemizin demokrasisine, anayasal düzenine ve halkın iradesine yönelik hain bir darbe girişimi yaşanmıştır. Ancak o gece, milletimizin cesareti, feraseti ve kararlılığıyla bu hain girişim bertaraf edilmiştir. Ellerinde sadece bayrak olan vatandaşlarımız, tankların, tüfeklerin karşısında dimdik durmuş, millet olmanın, vatanseverliğin ve bağımsızlık aşkının en güçlü örneğini göstermiştir. O karanlık gecede 253 vatan evladımız şehit olmuş, 2.737 kardeşimiz gazilik mertebesine erişmiştir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların alana getirdiği bayrağın Vali Kaya'ya teslim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ekranlardan takip edildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün okuduğu dua sonrası jandarma ve polis personellerin yer aldığı koronun konseri ilgiyle izlendi.

Eskişehir

Eskişehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da gerçekleşenlerin konu alındığı video gösterimiyle devam etti.

Daha sonra halk oyunları ve mehteran gösterisi yapıldı, müzik ve şiir dinletisi sunuldu. Milli sporcular, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Hüseyin Aksoy'a teslim etti.

Vali Aksoy, organizasyonda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, Türk milletinin iradesine saldıranlara karşı kahramanlık destanı yazdığı bir gün olduğunu söyledi.

Türk milletinin verdiği mücadelelerde her zaman başarıya ulaştığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu millet, vatanına ve iradesine saldıranları asla bağışlamayacaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Türk milleti, ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edecektir. Demokrasi ve milli irade kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Türkiye Yüzyılı, daha güçlü bir şekilde inşa edilecektir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da 15 Temmuz 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce kişinin meydanlara adeta akın ettiğini dile getirdi.

"Bu milletin iradesine, istiklaline ve istikbaline pranga vurmak istediler." diyen Gürcan, şu ifadelere yer verdi:

"Ordumuzun üniformasını çalarak Mehmetçiğin şanlı ismini kirletmeye çalıştılar. Devletimizin kurumlarına sızarak, milletin vergisiyle alınan tankları ve tüfekleri bu aziz millete doğrulttular ama unuttukları bir şey vardı, bu millet diz çökmez, bu millet teslim olmaz. Bu millet, sömürge zincirlerini kırıp atmış, esareti toprağa gömmüş bir millettir."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise 15 Temmuz 2016'da, darbeye direnen 253 kişinin şehitlik mertebesine eriştiğini hatırlattı.

Türk milletinin esareti kabul etmeyen asil bir ruha ve sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunun altını çizen Albayrak, "İşte bu ruh, bugün 'Terörsüz Türkiye', 'Güçlü Türkiye' ve 'Türkiye Yüzyılı' ideallerinin temellerini atmış durumdadır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mürsel Çavdar, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile BBP İl Başkanı Taha Baksan'ın da birer konuşma yaptığı etkinlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda gerçekleşen hitabının gösterimi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Organizasyona, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce Balıkesirlinin katıldığı programda, 9 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anılırken, kalkışmaya karşı kazanılan zafer kutlandı.

İstiklal Marşı ve ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başlayan programda günün anlamına binaen şiirler okundu.

Meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda gerçekleşen hitabının gösterimini takip etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ ve onun arkasındaki karanlık güçlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yapısı, bölünmez bütünlüğü ve milli iradeyi hedef aldığını hatırlattı.

Ustaoğlu, 15 Temmuz gecesi kurşunlara göğsünü siper eden milyonlarca insanın Türkiye'nin sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısıyla bu millet yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla erkeğiyle yediden yetmişe adeta sel gibi akarak, demokrasisine, ülkemizin geleceğine sahip çıktı. Tarihimizde nice kahramanlıklar ile destanlar yazan aziz milletimiz güvenlik güçlerimizle birlikte bu alçaklara bu hainlere geçit vermedi, fırsat vermedi. İşte bu şanlı zafer, milli birlik ve beraberliğimizin, demokrasi bilincimizin ve vatan sevgimizin sembolü haline gelmiştir. Evet, bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmıştır."

15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmayacaklarını söyledi.

Tarihin tekerrür etmemesi için tarihten ders alınması gerektiğini ifade eden Alkan, "Bundan sonraki görevimiz bir yandan FETÖ ve FETÖ benzeri ihanet şebekeleriyle kararlılıkla mücadele ederken diğer taraftan da gelecek nesillerimizin bizim yaşadığımız acıları yaşamaması için FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin gerçek yüzünü daha iyi anlatmak, unutmamak ve unutturmamaktır." dedi.

Programda 15 Temmuz Şehitler Anıtından başlatılan "Sancak Koşusu farklı daldan sporcuların sancağı tören alanına getirmesi ve Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etmesiyle devam etti. Vali Ustaoğlu daha sonra sporculara başarı belgesi takdim etti.

Etkinliğe AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, bazı partilerin il başkanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.