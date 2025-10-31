Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi - Son Dakika
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi

31.10.2025 22:39  Güncelleme: 22:58
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kısa süre önce yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yaklaşık 100 metre yakınındaki bir apartmandan gelen çatırdama sesleri paniğe neden oldu. Sesleri duyan bina sakinleri panikle dışarı çıkarken, yapı tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

ÇATIRDAMA SESLERİNİ DUYAN PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, söz konusu binanın da acilen tahliye edildiği öğrenildi.

12 BİNA MÜHÜRLENMİŞTİ

Öte yandan çöken 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina sabah saatlerinde mühürlenmiş, 45 aile tahliye edilmişti. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrılmıştı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMEYE BAŞLAMIŞTI

Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başlamıştı. Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: DHA/ İHA

