Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajları

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülke ve uluslararası kurum ile kuruluş, taziye mesajı yayımladı.

Avrupa Birliği (AB), helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için taziye mesajı gönderdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin aileleriyle birlikte olduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden Reisi ve Abdullahiyan dahil heyetin diğer üyeleri ve mürettebat için "AB'nin en içten taziyelerini" sundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, "AB, pazar günü meydana gelen trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililer için taziyelerini sunar." ifadesini kullandı.

NATO, kazada yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan dahil kazada hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada ölen İranlı yetkililerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi.

Avrupa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin ölümü dolayısıyla taziyelerini sundukları belirtildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte." ifadesine yer verildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İranlı yetkililerin yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Meloni, Mediaset kanalına verdiği demeçte, "İran hükümetine ve halkına, benim dayanışmamı ve İtalyan hükümetinin dayanışmasını belirtmek istiyorum." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da kazada hayatını kaybeden tüm İranlı yetkililere başsağlığı dilendi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın vefatını duymak bizi şoke etti. Dünkü helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin: "Bu güzel adamı hep hatırlayacağım"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'e telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında Reisi'nin seçkin siyasetçi olduğunu, yurttaşlarından büyük saygı gördüğünü ve yurt dışında önemli bir otoriteye sahip bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İran halkının başına gelen büyük trajedide İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet adamlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle en derin taziyelerimizi kabul edin. Reisi, Rusya'nın gerçek dostu olarak ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez kişisel katkıda bulundu, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etti. Reisi ile birçok kez görüşme fırsatım oldu ve bu güzel adamı hep hatırlayacağım.

Bu korkunç felakette hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı ve diğer ölenlerin aileleri ile yakınlarına içten taziye ve desteklerimizi iletmenizi istiyorum. Onlara ve tüm İran halkına bu ağır, telafisi mümkün olmayan kayıplar karşısında metanet diliyorum."

Şi: "Çin halkı da iyi bir dostunu kaybetti"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e yolladığı taziye mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ailesine, İran hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve geldikten sonra İran'ın güvenliği ve istikrarını sürdürmesine, ulusal kalkınmasının ve refahının geliştirilmesine önemli katkı sağladığını, Çin ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için çaba sarf ettiğini belirten Şi, "Reisi'nin trajik ölümü İran halkı için büyük kayıp oldu ve Çin halkı da iyi bir dostunu kaybetti." ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da İran dini lideri Ali Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında söz konusu haberi derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, kazada hayatını kaybeden devlet yetkililerinin İran'ın uluslararası arenada yüksek statüsünün güçlenmesine ve büyümesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Belarus lideri Lukaşenko, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, tüm hayatını İran halkına özverili şekilde hizmete adamış bilge bir lider olarak tarihe geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi'nin Belarus'un gerçek dostu olduğunu ve iki ülke işbirliğinin gelişmesine büyük önem verdiğini kaydeden Lukaşenko, "Onun adı sonsuza kadar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tarihçesinde yer alacak. Belarus halkı ve kendi adıma kurbanların ailelerine, yakınlarına ve İran halkına en içten dileklerimle destek ve taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kazanın ardından Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik şekilde hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Orta Asya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hamaney ve İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir'e gönderdiği taziye mesajında Reisi ve dava arkadaşlarının ölüm haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Tokayev, "Onun girişimleri ve başarıları, uluslararası toplum tarafından büyük takdirle karşılandı. İbrahim Reisi, Kazakistan'da her zaman sorumlu lider, uluslararası düzeyde yetkili politikacı, ikili işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi olarak hatırlanacak." ifadelerine yer verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de taziye mesajında, ülkesiyle İran arasındaki geniş kapsamlı işbirliği ve karşılıklı menfaatlere dayalı, uzun vadeli ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük katkısı olan Reisi'nin hatırasının her zaman Özbek halkının kalbinde kalacağını bildirdi.

Mirziyoyev, mesajında dost İran halkına, merhumların ailesi ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerini iletti.

Irak'ta bir günlük resmi yas ilan edildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda taziyelerini iletti.

Sudani, İranlı yetkililerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İran lideri Ali Hamaney, İran hükümeti ve halkına en içten başsağlığı ve taziyelerimizi sunarız." ifadesini kullandı.

IKBY Başbakanı Barzani de İran İslam Cumhuriyeti liderliği, hükümeti ve halkına en derin başsağlığı dileklerini sunduklarını belirterek, "Bu zor anda düşüncelerimiz İran halkıyla birliktedir." açıklamasını yaptı.

Irak hükümeti, İranlı yetkililerin vefatı nedeniyle ülkede bir günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Lübnan, 3 günlük yas ilan etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin taziye mesajı, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın elim helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildiği bildirildi.

Ayrıca, Lübnan'daki tüm resmi kurumlarda bayrakların yas boyunca yarıya indirileceği ve devlet televizyonları ile radyolarının programlarını bu acı hadiseye göre düzenleyeceği ifade edildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dibeybe, sosyal medya hesabındaki mesajında, İran ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Dün yaşanan acı kaza sonrasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin ölümü nedeniyle İran halkına ve liderlerine en içten taziyelerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

Afganistan geçici hükümeti, Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Basına açıklamada bulunan Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, İranlı yetkililerin ölümü nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

İran yönetimi ve halkına başsağlığı dilediklerini ileten Mücahid, bu zor günde İran halkının yanında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını kaydetti.

? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gönderdiği taziye mesajında, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve halkı adına, sevgili dostum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki kişilerin trajik ölümü nedeniyle en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, taziye mesajında, Reisi, Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin derinden üzücü ve şok edici olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Gambiya Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Başkanı Adama Barrow, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Gambiyalılar ve İslam ümmeti adına, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin yasını tuttuğunu kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İran'da yaşanan üzücü trajediden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Reisi'yi ülkesinin kalkınmasına tutkuyla bağlı bir lider olarak tanımlayan Tinubu, İran ulusunun sürekli barış, istikrarı ve refahı için dua etti.

Pakistan'da bir günlük yas ilan edilecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyordum. İyi haberler almayı umuyordum ancak ne yazık ki böyle olmadı." ifadelerini kullandı.

Kaza dolayısıyla İran'a taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileten Şerif, yaklaşık bir ay önce ağırladıkları Reisi ve Abdullahiyan'ın Pakistan'ın iyi dostları olduğunu belirtti.

Şerif, İran'la dayanışma amacıyla bir günlük yas ilan edileceğini ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı paylaşımda, "(Reisi'nin) Hindistan ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkıları her zaman hatırlanacaktır." ifadesine yer verdi.

Modi, Reisi'nin ailesine ve İran halkına taziyelerini ileterek, bu acı gününde İran'ın yanında olduklarını kaydetti.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yarın için bir günlük yas ilan edildi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da X'ten yaptığı açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın "zamansız" vefatından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İranlı yetkililerin vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kederli ailelerin fertlerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve bu kritik zamanda kardeş İran halkının yanında olduğumuzu belirtiyoruz." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kore, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle yaslı ailelere ve İran halkına en derin taziyelerini iletir." ifadesi kullanıldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, taziye mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin ani vefatından derin üzüntü duydum." ifadesine yer verdi.

Kişida, Reisi ile zirve toplantıları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla, ülkesiyle İran arasında uzun süreli ve dostane ikili ilişkiler geliştirdiklerini belirterek, "Japonya halkı adına İran hükümetine, İran halkına ve yaslı ailelere en derin taziyelerimi sunmak isterim." ifadesini kullandı.

Asya-Pasifik

Malezya, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için taziye mesajları yayımladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Reisi, Abdullahiyan ve diğer bazı yetkililerin trajik ölümlerinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, bu son derece zor zamanda İran halkına en içten taziyelerini sunduğunu belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de X'teki hesabından, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yakın dostum İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Cumhurbaşkanı'na eşlik eden heyetin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duydum." paylaşımında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X'ten yaptığı paylaşımda, trajik helikopter kazasında ölen Reisi ve Abdullahiyan'ın ailelerine taziyelerini sundu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin trajik vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu zor zamanda ailelerine ve İran halkına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, X'teki paylaşımında, helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini ileterek, "Sri Lanka, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililerin trajik ölümü karşısında derinden sarsılmış ve üzüntü duymuştur." ifadesini kullandı.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda da X'ten Reisi'nin ailesi, İran hükümeti ve "dost İran" halkı için taziye mesajı yayımladı.

Prachanda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin trajik vefatından derin üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da X'ten yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan'ın ailelerine taziyelerini sundu.