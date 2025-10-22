Hemşire Şiddeti Sonucu Engelli Kaldı - Son Dakika
Hemşire Şiddeti Sonucu Engelli Kaldı

Hemşire Şiddeti Sonucu Engelli Kaldı
22.10.2025 11:09  Güncelleme: 13:34
Gaziantep'te hemşirenin şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in durumu aileyi şoke etti.

Gaziantep'te bir aile, bedensel ve zihinsel engelli kızlarının aslında sağlıklı dünyaya geldiğini ve hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığını öğrendi.

Sema Bozoklar, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Deniz Esin ismini verdikleri kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloda doğduğu için Deniz Esin, yeni doğan bölümünde kuvöze alındı. İddiaya göre bir hemşire, Deniz Esin'in çok sakin ve hareketsiz olduğunu fark etti. Kontrol ettiğinde Deniz Esin'in bacağında morluklar gördü.

ŞİDDETİ KAMERALAR KAYDETTİ, AİLEYE BİLGİ VERİLMEDİ

Deniz Esin'in sağlıklı dünyaya geldiğini bilen hemşire hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hemşire H.D.B.'nin bebeğe şiddet uyguladığının tespit edilmesi üzerine hastane yönetimi bilgilendirildi, bebek de muayeneye alındı. Muayene sonucunda bebeğin bacağının kırık olduğu tespit edildi. Daha sonra Deniz Esin Bozoklar özel bir hastaneye sevk edildi ve burada yapılan tedavisinin ardından bebek aileye teslim edildi. Hastane yetkilileri aileye, bebeğin hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğunu söyledi.

Kader dediler gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

İddiaya göre hastane yönetimi hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet hakkında aileye bilgi vermedi. Ancak H.D.B. hakkında idari soruşturma başlatılarak durum Kahramanmaraş İl İdare Kurulu'na bildirildi. İdari soruşturma sonunda hastane yönetimi H.D.B.'nin hastanedeki görevine son verirken, İl İdare Kurulu da kamera görüntüleri ve Deniz Esin Bozoklar'ın sağlık durumuyla ilgili belgeleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne göndererek bilirkişi raporu istedi.

Kader dediler gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

KIRIK BACAĞINA 5 GÜN SONRA MÜDAHALE EDİLMİŞ

Bilirkişi heyeti, incelemenin ardından hazırladığı raporu Kahramanmaraş İl İdare Kurulu'na gönderdi. Raporda, hemşire H.D.B.'nin Deniz Esin Bozoklar'dan kan almaya çalışırken zorlandığı, bunun üzerine bebek huzursuzlanınca H.D.B.'nin bebeğe şiddet uygulamaya başladığı belirtildi. Şiddet nedeniyle bebeğin bacağının kırıldığı ve kırık bacağa 5 gün sonra müdahale edildiği yer aldı. Raporda, "Kamera kayıtlarının incelenmesinde hemşire H.D.B.'ın 26 Mayıs 2021 tarihli nöbetinde bebeğin sağ temporal bölgesine şiddetle iki defa vurduğu, sağ kol ortasından tutup bebeği ileri geri hareket ettirerek şiddet içerecek şekilde sarstığı, sağ uyluk bölgesini şiddet içerecek şekilde birkaç kez sıktığı, sol uyluk bölgesinden sıkıp ani ve hızlı bir şekilde çevirerek bebeği sırt üstü yatar vaziyetten kendine doğru döndürdüğü, bu eylem sonrasında bebeğin durağanlaştığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde grafisi çekilerek uyluk kemiğinde kırık olduğu saptanarak gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bebekte saptanan kırığın, hemşire H.D.B.'nin şiddet içerikli eylemleri ile meydana geldiği yönünde tıbbi kanaat oluşmuştur" denildi.

HEMŞİRE İTİRAZ ETTİ, DANIŞTAY YARGILANMANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Gelen rapor üzerine Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, H.D.B.'ın yargılanmasına karar verdi. Ancak H.D.B., avukatı aracılığıyla Danıştay'a dava açarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 1'inci Dairesi, mevcut delillerin şüpheli H.D.B. hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olduğu bu nedenle Kahramanmaraş İl İdare Kurulu kararının onanıp H.D.B. hakkında asliye ceza mahkemesinde 'Kasten yaralama' suçundan dava açılmasına karar verdi.

Kader dediler gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

DAVA AÇILINCA ÖĞRENDİLER

Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın açılıp UYAP'a girilmesinin ardından Sema ve Abdullah Bozoklar'a e-Devlet'ten dava günü mesajı geldi. Mesajı açan çift, hemşire H.D.B.'nin Deniz Esin'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kamu davası açıldığını görünce şoke oldu. Daha sonra dava dosyasını inceleyen Bozoklar çifti, kızına uygulanan şiddetle ilgili bilirkişi raporları ve kamera inceleme dökümlerini incelediğinde doğuştan engelli zannettikleri Deniz Esin'in sağlık bir şekilde dünyaya geldiğini ve hemşirenin uyguladığı şiddetin ardından engelli kaldığını tespit etti.

"İŞİMİ ÖZENLE YAPTIM"

'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan hemşire H.D.B., mahkemede suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti. H.D.B. savunmasında, "Ben Deniz Esin Bozoklar'a yönelik yaralama kastıyla hareket ettiğimi kabul etmiyorum. Hastanın tartıdan düşmemesi ve kan alımı sırasında zarar görmemesi için özenle işimi yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kader dediler gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

SUÇ VASFI DEĞİŞEBİLİR

Bu savunmanın ardından hakim, H.D.B.'ye 'Kasten yaralama' suçundan yargılandığını hatırlatıp TCK'nın 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçu maddesinin uygulanması ihtimaline karşı ek savunma hakkı verdi. Hemşire, ek savunma için süre talebinin olmadığını belirtip önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Hakim, daha sonra dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verip davayı erteledi.

"BU DURUMU KABULLENMİŞTİK"

Abdullah Bozoklar, doğumun normal bir şekilde gerçekleştiğini ve gelişim sorunu nedeniyle kızının kuvöze alındığını, 2 ay sonra da kızının bacağının kırıldığını öğrendiklerini söyledi. Hastanenin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadan Deniz Esin'i entübe bir şekilde özel bir hastaneye sevk ettiğini belirten Bozoklar, "Orada da çocuğa epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu. Bunun nedenini de bu çocuğun beyninde herhangi bir hasar olduğunu, neden kaynaklı olduklarını bilmediklerini söylediler. Biz çocuğu kuvözden çıkarttıktan sonra bu şekilde bir durum olduğunu kabullenip hayatımıza devam ederken 2024 yılında Haziran ayında bize e-Devlet'ten çocuğumuzun mahkemesinin geldiğini gördük, kamu davası açılmış hemşire hakkında. Bu şekilde haberimiz oldu. Yani bu çocuk darp edilmiş, bizim 3 yıl sonra haberimiz oluyor. Orada bir hemşire kızımızı darp ediyor. Bu kamera görüntüleriyle, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabitleniyor. Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı. Yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor" dedi.

"HEMŞİRE VE HASTANE EL ELE VERİP BU HALE GETİRMİŞLER KIZIMI"

Kızının engelli kalmasında hastanenin ihmali olduğunu belirten Bozoklar, "Yani hemşire bu hataları yapmış. Devamında bu çocuk 5 gün kırık bacakla yaşıyor, hiçbir müdahale olmuyor. Bir hemşirenin bacak kırmasıyla başlayan, hastanenin 5 gün boyunca müdahale etmemesiyle devam eden bir süreç, Hemşire ve hastane ortaklığıyla el ele verip bu hale getirmişler kızımı. Bu hemşire şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Görevden alındı, sadece bununla yetiniyor. Bunun görevden alınması bizim çocuğumuzu geri getirmeyecek. Serebral palsi hastalarının 13-15 yaş gibi bir ömrünün olduğunu biliyoruz. Yani bunun devletimizden bu işin peşini bırakmayacaklarını umuyoruz, güveniyoruz. Bizim adalete olan güvencemiz tamdır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız, her zaman da arkasında duracağız kızımızın" dedi.

Kader dediler gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"O SERBEST, ÇOCUĞUM EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYOR"

Sema Bozoklar ise e-Devlet'ten gelen mesajın ardından dosyayı incelediklerinde kızının bacağı kırıldıktan sonra 5 gün boyunca müdahale edilmediğini tespit ettiklerini belirterek, "O kadar hemşire baktı, doktor ilgilendi. Hiç mi birisi görmedi? İhmal edildi benim çocuğum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Kızıma bunu yapanların gereken cezayı almasını istiyorum. Kızım anaokulu çağında şu an 4,5 buçuk yaşında. Okula gitmesi gerekirken ben kızımı fizik tedavi merkezlerine hastanelere götürüyorum, evde kendim besliyorum. Millet çocuğunu parklara götürürken ben evde yine çocuğumla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Kadının da tutuklanmasını istiyorum. O serbest bir şekilde geziyor benim çocuğum evde hapis hayatı yaşıyor" diye konuştu.

"GELECEK RAPOR, HAKLILIĞIMIZI AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAKTIR"

Ailenin avukatı Sait Bolat ise Deniz Esin Bozoklar'ın engelli kalmasına neden olan hemşire şiddetiyle ilgili dava sürecinin devam ettiğini söyledi. Bolat, "İşin ilginç tarafı aile evlatlarının bu şekilde dolduğuna yani engelli bir şekilde doğduğuna kanaat getiriyor, mahkemeden tebligat gidene kadar. Mahkeme tebligatıyla aslında son derece sağlıklı doğan evlatlarının sanığın eylemleri neticesinde kaldığını öğrenmiş oluyor. Kamera kayıtları tespit olunduktan sonra üniversite rektörlüğü hem kendi içerisinde idari soruşturma başlatıyor ve sanığın ilişiğini derhal kesiyor. İl Kuruluna bilgi veriliyor. İl İdare Kurulu yaptığı araştırma neticesinde sanığın eylemlerinin tıbbi etik kurallarına aykırı olduğu, vahşet içerdiğini tespit ediyor. Bebeğimiz, yaşadığı vahşet neticesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ömür boyu engelli kalmıştır. Dosyamızın Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır. Adli Tıp Kurumundan gelecek olan rapor dosyamızdaki haklılığımızı açıklığa kavuşturacaktır" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE YÜREK DAYANMAZ"

Bebeğin yaşadığı şiddeti gösteren kamera görüntülerini de izlediğini belirten Bolat, "Kamera kayıtlarındaki görüntüler vahşeti gözler önüne seriyor. İnanın kamera görüntülerini izlemeye, çoğu insanın yüreği dayanmaz. İşin acı tarafı yeni doğan bebeğimize bu vahşeti yaşatan hemşirenin de bir anne olmasıdır. Bir anneden beklenmeyecek, bir annenin şefkatinden yoksun bir şekilde maalesef bebeğimize vahşeti yaşatmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

13:26
