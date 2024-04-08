İstanbul'da Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Düzenlenecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına birer armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından bu yıl coşkuyla kutlanacak. 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğu İstanbul'da ağırlanacak. Şehrin 11 farklı noktasında gerçekleşecek 7 günlük festival kapsamında dans gösterilerinin yanı sıra tiyatro oyunları, kortej yürüyüşü, konserler, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri de çocuklarla buluşacak.
İBB Kültür tarafından 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenecek. Dünya çocuklarını İstanbul'da buluşturacak festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ile Ukrayna'nın yanı sıra Filistin halkından ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden çocuk halk dansları toplulukları katılacak. Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de Ağrı, Gaziantep, Hatay, Malatya ile Trabzon'dan halk dansları toplulukları, İBB'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak. Ev sahibi kent İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul'u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'ne katılacak.
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Çubuklu Silolar, Çatalca, Sancaktepe Yaşam Vadisi, Turşucuzade Konağı, Tuzla, Üsküdar Sahil Meydanı ve Beyoğlu olmak üzere şehrin 12 ayrı noktasında gerçekleşecek. 16 ülkeden çocukları İstanbul'da buluşturacak festival ile Türkiye'de 1979'dan bu yana düzenlenen ancak son yıllarda kamuoyu ilgisinin uzağında kalan uluslararası çocuk şenliği konsepti, İstanbul ölçeğinde ve kültür sanat odağında yeniden can bulacak. İstanbul'un dünya genelinde geleceğin kuşaklarına tanıtılmasını ve festival kapsamında ağırlanan çocukların birer İstanbul, Türkiye ve barış elçisi olmasını amaçlayan festival ile aynı zamanda hem İstanbul'un yeni bir uluslararası festival kazanması hem de Türk ve dünya çocuklarının sanat yoluyla bir arada yaşama kültürüne katkı sunulması hedefleniyor.
PROGRAM
18-25 Nisan 2024
Katılımcı Topluluklar
Filistin Ghorbet Lagee Dance Group
Polonya Mazurian Song and Dance Ensemble "ELK"
Bulgaristan Folk Dance Group "Ludi Mladi"
Slovakya DFS Drienka
Litvanya Suvartukas Folk Dance Ensemble
Sırbistan Talija Art Company
Kuzey Makedonya CAS "Ilinden" Bitola
Çin Hangzhou Wickham School Art Group
Kosova AKV "Kemajl Azizi"
Macaristan Kecskemet Folk Dance Ensemble
Kolombiya Grupo de Danza Categoria Infantil Escuela
Ukrayna Vesnianka Folk Dance Ensemble
Meksika Macuilxochitl Xochipilli Fex Danze
Gürcistan Choreographic Ensamble "Lashqari"
KKTC Hasder Çocuk Halk Dansları Topluluğu
Almanya Monheim Otto-Hahn-Gymnasium
Türkiye Gaziantep Kılıçaslan Ortaokulu
Türkiye Hatay Samandağ Halk Eğitim Merkezi
Türkiye Malatya Kale Gençlerbirliği Spor Kulübü
Türkiye Ağrı Yeşilay Spor Kulübü
Türkiye Trabzon Halk Oyunları Ekibi
Etkinlik Mekanları
İBB CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU (ŞİŞLİ)
ARTİSTANBUL FESHANE (EYÜPSULTAN)
BARUTHANE (BAKIRKÖY)
BAYRAMPAŞA ATATÜRK PARKI
ÇUBUKLU SİLOLAR (BEYKOZ)
ÇATALCA CUMHURİYET MEYDANI
SANCAKTEPE BELEDİYE BİNASI ÖNÜ
TURŞUCUZADE KONAĞI (SULTANAHMET)
ÜSKÜDAR SAHİL MEYDANI
TUZLA SAHİL TÖREN ALANI
BEYOĞLU İSTİKLAL CADDESİ (KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ)
ARNAVUTKÖY İSKİ TERKOS KÜLTÜR EVİ VE YAŞAM PARKI
FESTİVAL PROGRAMI
19 NİSAN 2024, CUMA
11.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ziyareti, Saraçhane Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret
Katılımcı gruplardan dörder temsilci ve misafir ülke başkonsolosluklarının katılımıyla hediye takdimi ve resepsiyon
20 NİSAN 2024, CUMARTESİ
Artİstanbul Feshane (Eyüpsultan)
15.00-20.30
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekibi Gösterisi
Kosova Ekibi Gösterisi
Litvanya Ekibi Gösterisi
Gürcistan Ekibi Gösterisi
Bulgaristan Ekibi Gösterisi
Gaziantep Ekibi Gösterisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekibi Gösterisi
Slovakya Ekibi Gösterisi
Macaristan Ekibi Gösterisi
Sırbistan Ekibi Gösterisi
Hatay Ekibi Gösterisi
Polonya Ekibi Gösterisi
Kolombiya Ekibi Gösterisi
Filistin Ekibi Gösterisi
Kuzey Makedonya Ekibi Gösteri
Malatya Ekibi Gösterisi
Meksika Ekibi Gösterisi
Ukrayna Ekibi Gösterisi
Çin Ekibi Gösterisi
Ağrı Ekibi Gösterisi
Trabzon Ekibi Gösterisi
Çocuk Şenliği
Niloya
21 NİSAN 2024, PAZAR
Gala Programı
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu (Şişli)
17.00-20.00
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri
17.00 Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu önünde çocuk etkinlikleri
18.00'den itibaren sahnede gösteriler
İBB Halk oyunları Ekibi Gösterisi
Kosova Ekibi Gösterisi
Litvanya Ekibi Gösterisi
Gürcistan Ekibi Gösterisi
Bulgaristan Ekibi Gösterisi
Gaziantep Ekibi Gösterisi
ARA
KKTC Ekibi Gösterisi
Slovakya Ekibi Gösterisi
Sırbistan Ekibi Gösterisi
Macaristan Ekibi Gösterisi
Hatay Ekibi Gösterisi
ARA
Polonya Ekibi Gösterisi
Kolombiya Ekibi Gösterisi
Filistin Ekibi Gösterisi
Kuzey Makedonya Ekibi Gösterisi
Malatya Ekibi Gösterisi
ARA
Meksika Ekibi Gösterisi
Ukrayna Ekibi Gösterisi
Çin Ekibi Gösterisi
Ağrı Ekibi Gösterisi
İBB Ekibi Gösterisi
Trabzon Ekibi Gösterisi
Maskot bando ve maskotlar ile karşılama
Akrobasi ve sirk ekibi
Rafadan Tayfa
Kral Şakir
22 NİSAN 2024, PAZARTESİ
Turşucuzade Konağı (Sultanahmet)
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri
15.00-16.30
İBB Ekibi
Gaziantep Ekibi
Bulgaristan Ekibi
Litvanya Ekibi
Gürcistan Ekibi
Meksika Ekibi
Sancaktepe Belediye Binası Önü
15.30-16.30
İBB Ekibi
Hatay Ekibi
Sırbistan Ekibi
Macaristan Ekibi
KKTC Ekibi
Ukrayna Ekibi
Baruthane (Bakırköy)
15.30-16.30
İBB Ekibi
Malatya Ekibi
Kuzey Makedonya Ekibi
Çin Ekibi
Kolombiya Ekibi
Polonya Ekibi
Bayrampaşa Atatürk Parkı
15.30-16.30
İBB Ekibi
Slovakya Ekibi
Kosova Ekibi
Ağrı Ekibi
Filistin Ekibi
Trabzon Ekibi
23 NİSAN 2024, SALI
23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan Odakule'ye
11.00-13.00
İBB Bando Ekibi
Karnaval Ekibi
Katılımcı Ülkeler
Katılımcı Şehirler
Üsküdar Sahil Meydanı
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri ve Konser
14.00-14.30 DJ & Sunucu
14.30-14.50 Kids Zumba
15.00-15.25 Maşa ile Koca Ayı
15.30-15.55 Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi
16.00-16.25 Arı Maya
16.30-16.55 Maşa ile Koca Ayı
17.05.17.30 Rafadan Tayfa
17.30-18.30
Almanya Ekibi
Trabzon Ekibi
Macaristan Ekibi
Gürcistan Ekibi
18.30-19.20 Ceza Konseri
19.25-19.55
Hatay Ekibi
Filistin Ekibi
Polonya Ekibi
Litvanya Ekibi
20.10-20.40 Protokol Konuşmaları
20.45 Zeynep Bastık Konseri
Gezici Etkinlikler
Kırmızı Beyaz Gezici Bando
Yüz Boyama
Tahta Bacak
Çizgi Film Karakterleri
Pamuk Şeker – Kağıt Helva
Çubuklu Siloları (Beykoz)
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri ve Konser
14.00-17.00
İBB Ekibi
Gaziantep Ekibi
Sırbistan Ekibi
KKTC Ekibi
Çocuk Şenliği
Konser
Niloya
Çatalca Cumhuriyet Meydanı
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri
14.00-17.00
İBB Ekibi
Bulgaristan Ekibi
Malatya Ekibi
Kolombiya Ekibi
Meksika Ekibi
Çocuk Şenliği
Niloya
Tuzla Sahil Tören Alanı
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri
14.00-17.00
İBB Ekibi
Slovakya Ekibi
Kosova Ekibi
Ağrı Ekibi
Ukrayna Ekibi
Çocuk Şenliği
Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı
Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri
14.00-17.00
İBB Ekibi
Çin Ekibi
Kuzey Makedonya Ekibi
Çocuk Şenliği
18-25 NİSAN
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali TIR'ı yollarda olacak. Bir TIR Anadolu yakası, 1 TIR Avrupa yakası olmak üzere festival boyunca İstanbul'un farklı mahallelerinde çocuklar ile buluşacak.
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