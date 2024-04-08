İstanbul'da Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Düzenlenecek

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına birer armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından bu yıl coşkuyla kutlanacak. 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğu İstanbul'da ağırlanacak. Şehrin 11 farklı noktasında gerçekleşecek 7 günlük festival kapsamında dans gösterilerinin yanı sıra tiyatro oyunları, kortej yürüyüşü, konserler, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri de çocuklarla buluşacak.

İBB Kültür tarafından 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenecek. Dünya çocuklarını İstanbul'da buluşturacak festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ile Ukrayna'nın yanı sıra Filistin halkından ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden çocuk halk dansları toplulukları katılacak. Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de Ağrı, Gaziantep, Hatay, Malatya ile Trabzon'dan halk dansları toplulukları, İBB'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak. Ev sahibi kent İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul'u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'ne katılacak.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Çubuklu Silolar, Çatalca, Sancaktepe Yaşam Vadisi, Turşucuzade Konağı, Tuzla, Üsküdar Sahil Meydanı ve Beyoğlu olmak üzere şehrin 12 ayrı noktasında gerçekleşecek. 16 ülkeden çocukları İstanbul'da buluşturacak festival ile Türkiye'de 1979'dan bu yana düzenlenen ancak son yıllarda kamuoyu ilgisinin uzağında kalan uluslararası çocuk şenliği konsepti, İstanbul ölçeğinde ve kültür sanat odağında yeniden can bulacak. İstanbul'un dünya genelinde geleceğin kuşaklarına tanıtılmasını ve festival kapsamında ağırlanan çocukların birer İstanbul, Türkiye ve barış elçisi olmasını amaçlayan festival ile aynı zamanda hem İstanbul'un yeni bir uluslararası festival kazanması hem de Türk ve dünya çocuklarının sanat yoluyla bir arada yaşama kültürüne katkı sunulması hedefleniyor.

PROGRAM

18-25 Nisan 2024

Katılımcı Topluluklar

Filistin Ghorbet Lagee Dance Group

Polonya Mazurian Song and Dance Ensemble "ELK"

Bulgaristan Folk Dance Group "Ludi Mladi"

Slovakya DFS Drienka

Litvanya Suvartukas Folk Dance Ensemble

Sırbistan Talija Art Company

Kuzey Makedonya CAS "Ilinden" Bitola

Çin Hangzhou Wickham School Art Group

Kosova AKV "Kemajl Azizi"

Macaristan Kecskemet Folk Dance Ensemble

Kolombiya Grupo de Danza Categoria Infantil Escuela

Ukrayna Vesnianka Folk Dance Ensemble

Meksika Macuilxochitl Xochipilli Fex Danze

Gürcistan Choreographic Ensamble "Lashqari"

KKTC Hasder Çocuk Halk Dansları Topluluğu

Almanya Monheim Otto-Hahn-Gymnasium

Türkiye Gaziantep Kılıçaslan Ortaokulu

Türkiye Hatay Samandağ Halk Eğitim Merkezi

Türkiye Malatya Kale Gençlerbirliği Spor Kulübü

Türkiye Ağrı Yeşilay Spor Kulübü

Türkiye Trabzon Halk Oyunları Ekibi

Etkinlik Mekanları

İBB CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU (ŞİŞLİ)

ARTİSTANBUL FESHANE (EYÜPSULTAN)

BARUTHANE (BAKIRKÖY)

BAYRAMPAŞA ATATÜRK PARKI

ÇUBUKLU SİLOLAR (BEYKOZ)

ÇATALCA CUMHURİYET MEYDANI

SANCAKTEPE BELEDİYE BİNASI ÖNÜ

TURŞUCUZADE KONAĞI (SULTANAHMET)

ÜSKÜDAR SAHİL MEYDANI

TUZLA SAHİL TÖREN ALANI

BEYOĞLU İSTİKLAL CADDESİ (KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ)

ARNAVUTKÖY İSKİ TERKOS KÜLTÜR EVİ VE YAŞAM PARKI

FESTİVAL PROGRAMI

19 NİSAN 2024, CUMA

11.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ziyareti, Saraçhane Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret

Katılımcı gruplardan dörder temsilci ve misafir ülke başkonsolosluklarının katılımıyla hediye takdimi ve resepsiyon

20 NİSAN 2024, CUMARTESİ

Artİstanbul Feshane (Eyüpsultan)

15.00-20.30

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekibi Gösterisi

Kosova Ekibi Gösterisi

Litvanya Ekibi Gösterisi

Gürcistan Ekibi Gösterisi

Bulgaristan Ekibi Gösterisi

Gaziantep Ekibi Gösterisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekibi Gösterisi

Slovakya Ekibi Gösterisi

Macaristan Ekibi Gösterisi

Sırbistan Ekibi Gösterisi

Hatay Ekibi Gösterisi

Polonya Ekibi Gösterisi

Kolombiya Ekibi Gösterisi

Filistin Ekibi Gösterisi

Kuzey Makedonya Ekibi Gösteri

Malatya Ekibi Gösterisi

Meksika Ekibi Gösterisi

Ukrayna Ekibi Gösterisi

Çin Ekibi Gösterisi

Ağrı Ekibi Gösterisi

Trabzon Ekibi Gösterisi

Çocuk Şenliği

Niloya

21 NİSAN 2024, PAZAR

Gala Programı

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu (Şişli)

17.00-20.00

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri

17.00 Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu önünde çocuk etkinlikleri

18.00'den itibaren sahnede gösteriler

İBB Halk oyunları Ekibi Gösterisi

Kosova Ekibi Gösterisi

Litvanya Ekibi Gösterisi

Gürcistan Ekibi Gösterisi

Bulgaristan Ekibi Gösterisi

Gaziantep Ekibi Gösterisi

ARA

KKTC Ekibi Gösterisi

Slovakya Ekibi Gösterisi

Sırbistan Ekibi Gösterisi

Macaristan Ekibi Gösterisi

Hatay Ekibi Gösterisi

ARA

Polonya Ekibi Gösterisi

Kolombiya Ekibi Gösterisi

Filistin Ekibi Gösterisi

Kuzey Makedonya Ekibi Gösterisi

Malatya Ekibi Gösterisi

ARA

Meksika Ekibi Gösterisi

Ukrayna Ekibi Gösterisi

Çin Ekibi Gösterisi

Ağrı Ekibi Gösterisi

İBB Ekibi Gösterisi

Trabzon Ekibi Gösterisi

Maskot bando ve maskotlar ile karşılama

Akrobasi ve sirk ekibi

Rafadan Tayfa

Kral Şakir

22 NİSAN 2024, PAZARTESİ

Turşucuzade Konağı (Sultanahmet)

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri

15.00-16.30

İBB Ekibi

Gaziantep Ekibi

Bulgaristan Ekibi

Litvanya Ekibi

Gürcistan Ekibi

Meksika Ekibi

Sancaktepe Belediye Binası Önü

15.30-16.30

İBB Ekibi

Hatay Ekibi

Sırbistan Ekibi

Macaristan Ekibi

KKTC Ekibi

Ukrayna Ekibi

Baruthane (Bakırköy)

15.30-16.30

İBB Ekibi

Malatya Ekibi

Kuzey Makedonya Ekibi

Çin Ekibi

Kolombiya Ekibi

Polonya Ekibi

Bayrampaşa Atatürk Parkı

15.30-16.30

İBB Ekibi

Slovakya Ekibi

Kosova Ekibi

Ağrı Ekibi

Filistin Ekibi

Trabzon Ekibi

23 NİSAN 2024, SALI

23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan Odakule'ye

11.00-13.00

İBB Bando Ekibi

Karnaval Ekibi

Katılımcı Ülkeler

Katılımcı Şehirler

Üsküdar Sahil Meydanı

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri ve Konser

14.00-14.30 DJ & Sunucu

14.30-14.50 Kids Zumba

15.00-15.25 Maşa ile Koca Ayı

15.30-15.55 Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi

16.00-16.25 Arı Maya

16.30-16.55 Maşa ile Koca Ayı

17.05.17.30 Rafadan Tayfa

17.30-18.30

Almanya Ekibi

Trabzon Ekibi

Macaristan Ekibi

Gürcistan Ekibi

18.30-19.20 Ceza Konseri

19.25-19.55

Hatay Ekibi

Filistin Ekibi

Polonya Ekibi

Litvanya Ekibi

20.10-20.40 Protokol Konuşmaları

20.45 Zeynep Bastık Konseri

Gezici Etkinlikler

Kırmızı Beyaz Gezici Bando

Yüz Boyama

Tahta Bacak

Çizgi Film Karakterleri

Pamuk Şeker – Kağıt Helva

Çubuklu Siloları (Beykoz)

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri ve Konser

14.00-17.00

İBB Ekibi

Gaziantep Ekibi

Sırbistan Ekibi

KKTC Ekibi

Çocuk Şenliği

Konser

Niloya

Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri

14.00-17.00

İBB Ekibi

Bulgaristan Ekibi

Malatya Ekibi

Kolombiya Ekibi

Meksika Ekibi

Çocuk Şenliği

Niloya

Tuzla Sahil Tören Alanı

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri

14.00-17.00

İBB Ekibi

Slovakya Ekibi

Kosova Ekibi

Ağrı Ekibi

Ukrayna Ekibi

Çocuk Şenliği

Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı

Çocuk Şenliği ve Halk Dansları Gösterileri

14.00-17.00

İBB Ekibi

Çin Ekibi

Kuzey Makedonya Ekibi

Çocuk Şenliği

18-25 NİSAN

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali TIR'ı yollarda olacak. Bir TIR Anadolu yakası, 1 TIR Avrupa yakası olmak üzere festival boyunca İstanbul'un farklı mahallelerinde çocuklar ile buluşacak.