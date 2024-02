Özgür Özel: "Bugün Herkes Sevdiğine Koşturuyor, Tayyip Bey de Bugün Mısır\'a Gitmiş, Mısır\'da Sisi\'ye Koşturmuş"

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün 14 Şubat, bugün Sevgililer Günü. Bugün herkes sevdiğine koşturuyor, Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer Günü'nü orada kutluyor. Bakın Tayyip Beye, 'Sisi ile barışacak mısın' dendiğinde şöyle demişti: 'Sisi ile beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Onunla aynı masaya oturmam. Ben demokratım. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki herkesi dışarı çıkardığımı görmem lazım. Ben uluslararası platformda şu anda darbeci Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, onu kabul etmiyorum. Aynı masada oturmadım, asla da oturmayacağım. Oturursam kendimi inkar ederim. Oturursam ben demokrat olamam. Oturursam ben insan olamam.' Sevgililer Günü'nde gitti, Sisi ile kucaklaşıyor. Biz, devletlerarasında küslük olmayacağını, tepki gösterecekse göstermesini, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize, 'Hain, darbeci, darbeci sever' diyordu. Bugün darbeyi yapanla sarılmış, poz veriyor. Bugüne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip doğru yola gelmiştir ancak Sevgililer Günü'nde Sisi'ye sarılmak da beyefendiye yakışır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Etimesgut Seçim Ofisi açılışı programına katıldı. CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcıları; Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara Milletvekilleri; Aylin Yaman, Murat Emir, Umut Akdoğan, PM Üyesi Melisa Uğraş, YDK Sekreteri Deniz Çakır, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir ve Sincan Belediye Başkan Adayı Veysel Alkan'dan oluştu. Programa, CHP heyetinin yanı sıra bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da katıldı.

"YENİMAHALLE'DE EVLER 10 MİLYON LİRA, ETİMESGUT'TA 6, SİNCAN'DA 3 MİLYON LİRA. ÇÜNKÜ YENİMAHALLE'Yİ CHP'Lİ BELEDİYE YÖNETİYOR"

Burada konuşan CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Aday belirleme süreçlerini yaşadık, başkan adaylarımız belli oldu. Şimdi sıra artık sokağa çıkmakta, meydana çıkmakta, şimdi sıra artık halkın günlünde taht kurmuş olanlara haklarının verilmesini istemekte, şimdi sıra hak ettiklerini Etimesgut'a getirmekte. Etimesgut'ta çok önemli bir adım attık. Etimesgut, çok farklı bir ilçe. Etimesgut gelişen, çoğalan, kabına sığmayan ama birileri tarafından kıymeti bilinmeyen bir ilçe. Çok dikkatimi çekti beni ada kavşağına götürdüler. Dediler ki 'Burası Türkiye'nin CHP belediyeciliği açısından en önemli noktası. 3 ilçe kesişiyor; Sincan, Yenimahalle, Etimesgut. Aynı kavşakta Yenimahalle tarafına gidince evler 10 milyon lira. Etimesgut tarafına ilerleyince 6 milyon lira. Sincan tarafına gidince evler 3 milyon lira. Çünkü bir tarafı CHP'li belediye yönetiyor, bir tarafı yıllardır AK Parti'nin kötü belediyeciliği perişan etmiş, bir tarafta da ikisinin arasında kalmış bir Etimesgut var. CHP'nin yönettiği kentlere hizmet, yatırım geliyor, kent güzelleşiyor ve sosyal demokrat belediye o kentin gücüne güç, değerine değer katıyor. Bunu yapmaya geliyoruz Etimesgut'a.

"HEM BİR DEVLET ADAMINA HEM BİR HALK KAHRAMANINA, ETİMESGUT'A YAKIŞACAK BİR YAKIŞIKLIYA TEKLİF GÖTÜRDÜK"

Etimesgut'a biz çok önemli bir adım atmaya geldik. Türkiye'ye bir mesaj vermeye geldik. Etimesgut'un Ankaralı kimliğini kaybetmeden, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, devlette geçmişte çok görevler yapmış, Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar harikulade yöneticilik işi çıkarmış, elinin değdiği yeri geliştiren, güçlendiren ve milletin, halkın sevdiği birisine teklif götürdük. Hem bir devlet adamına hem bir halk kahramanına, Etimesgut'a yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul etti. Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben, elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyuyalım diye canını ortaya koyan bir iradenin temsilcini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben, 'Bu kapı niye kapalı' diyen valiyi görüyorum. 'Vatandaş kalabalık etmesin' diyenlere 'Vatandaşın girmediği yer mi olur, açın kapıları' diyen valiyi görüyorum. Ona bakınca ben, 1 Nisan'dan itibaren Etimesgut'un yüzünü güldürecek, öyle kapalı kapılar arkasında değil, aranızda dolaşacak hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum.

"ETİMESGUT İTTİFAKINA BEHZAT Ç.'Mİ, KOMİSERİMİ, VALİMİ VE 1 NİSAN'IN BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU EMANET EDİYORUM"

Etimesgut, Türkiye'deki bütün gençler adına; -nereye gitsem selam yolluyorlar- Etimesgut, Türkiye'deki bütün polis teşkilatının kahramanları adına; Türkiye'nin dört bir yanında Behzat Ç.'ye selam söyleyen, 'Valime selam olsun' diyenler adına sizden bu 31 Mart'ta bir rekor kırmanızı ve Erdal Başkan'a sahip çıkmanızı istiyorum. İşine devam edecek. O çok güzel oynadı. Yazılan bir senaryoyu oynadı, aklına yatmayan hiçbir rolü kabul etmedi ama işini dört dörtlük yaptı. Karneyi 10 üzerinden 10 aldı. Herkesin sevdiği, benimsediği, takdir ettiği bir yapısı, kişiliği var. 1 Nisan'dan sonra senaryoyu hep birlikte yazacaksınız, hep birlikte uygulayacaksınız, burada bir başarı hikayesini Türkiye'ye siz göstereceksiniz. Sizden bunu bekliyoruz. Tabii o bu görevi yaparken arkasında Etimesgut ilçe örgütümüz, CHP'liler ama sadece onlar değil, Etimesgut'un bütün demokratlarını görüyoruz. Milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları, sosyal demokratları görüyorum. Etimesgut ittifakına Behzat Ç.'mi, komiserimi, valimi ve 1 Nisan'ın belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu emanet ediyorum.

"BEN MANSUR BAŞKANI BÜTÜN TÜRKİYE'DE ANLATIYORUM"

Oy verirken 3 tane sandık kurulacak. 4'üncüsünde muhtarlar var, bütün muhtarlarımıza hangi siyasi görüşten olursa olsun başarılar diliyoruz. Sandıklardan bir tanesi Erdal Başkan için Etimesgut oy sandığı, bir tanesi Büyükşehir Belediyesinin yani Mansur Yavaş'ın 5 yıllık icraatlarının sonunda sizlerin ona vereceğiniz oylarla... Birçoğunuz geçen seçimde oy verdi ama vermeyenler bu sürede onun insan, parti ayırmadığını, hizmeti yaparken tam bir adalet duygusu içinde olduğunu, çalmadığını, çaldırtmadığını gördü ama en güzel de o sıcacık elini omzunuzda hissettiniz. Şimdi Mansur Başkan'a hep beraber teşekkür etme ve bu namuslu belediyeciliği ödüllendirme zamanı. Ben Mansur Yavaş'ı Etimesgut'a, Ankara'ya anlatacak değilim. Ben onu Türkiye'nin geriye kalan illerinde nasıl devlet adamı olunur, nasıl bir şehrin sorunlarına hakim olunur, nasıl popülizme kaçmadan, yalancılığa bulaşmadan, doğru dürüst belediyecilikle iyi hizmet yapılır, nasıl israf bitirilir, tasarruf yapılır, nasıl bir para doğru yerde kullanılır örnek olarak anlatıyorum.

"BEN KENDİSİNDEN OY OLARAK REKOR BEKLİYORUM AMA NE OY ALIRSAN ALSIN BU BAŞKANA BU İNSANLIĞI İÇİN HELAL OLSUN"

Dayanışma belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdi. Size bir müjdem var: Yarın akşamı bekleyin, kendisini oynayan, olduğu gibi görünen, muhteşem bir televizyon starıyla karşılaşacaksınız. Bir gün pandemide Manisa'da evde oturuyorum. Eşim yanımda, kızım uzakta. 'Gidip alsak mı, gelse mi' tam o günlerdeyiz. O sırada eşim dedi ki 'Biz yine iyiyiz. Çalışamayanlar, sokakta olanlar, dışarı çıkmazsa ekmeğini kazanamayanlar var. bu insanların hali ne olacak' dedi. Dedim ki 'Hepimize çok önemli bir görev düşüyor ama en çok da belediye başkanlarına düşüyor.' Biz bunu konuşurken televizyonda bir haber: Mansur Yavaş, veresiye defterlerini kapattırmayla ilgili bir kampanya başlatmış. Gırtlağım düğümlendi, eşime anlatamadım. 'Didem, senin dediğin o dışarı çıkamayan var ya, çalışamayan, çiçek satamayan, gündelik işe gidemeyenin kursağından lokma geçmesi, veresiye defterine bağlandı ya işte Mansur Başkan o veresiyeleri sildiriyormuş' dedim. Şu kadarını söyleyeyim: Ben kendisinden oy olarak rekor bekliyorum ama ne oy alırsan alsın ama bu başkana bu insanlığı için helal olsun.

"ETİMESGUTLULAR İSTERSE ETİMESGUT'U ÇANKAYA YAPACAK BİR BELEDİYE BAŞKANINI VE ONUN ARKASINDA DURACAK AĞABEYİNİ GÖREVE GETİREBİLİRLER"

Diyor ki '1994 ruhuyla çalışacağız, Ankara'yı alacağız. 1994 ruhunu geri getireceğiz.' 1994 Ankara'ya Melih Gökçek'i getirdi. Giderken Bülent Arınç -Tayyip Bey'den sonraki en üst düzey AKP'li- 'Parsel parsel sattın' dedi. O enkazın üstüne bu babayiğit geldi; garibanı güldürdü, yoksulu ısıttı, karnı aç olanı doyurdu, her tarafa yetişti. Allah göstermesin 1994 ruhu bir tarafa ama Mansur Yavaş belediyeciliği baş tacı. Şimdi Etimesgut bir karar verecek. Diyecek ki 'Günden güne şartlar ağırlaşıyor. Bu işler böyle mi gitsin, yoksa bu Etimesgut'a bir el mi değsin?' İstatistikler ortada, üniversiteye giden öğrencilerin yüzde 88'i CHP'li belediyelerin olduğu şehirleri ilk tercih yazıyor. Neden? Ulaşım iyi, destek iyi, öğrenciye yapılan katkılar iyi, şehir güzel, temiz, harikulade. Herkes hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gezmeye gidiyor. Ama biz herkesi Yenimahalle'de, Çankaya'da ağırlayamayız. Karşıyaka'ya, Bakırköy'e, Kadıköy'e, Kuşadası'na götüremeyiz. Ama Etimesgutlular isterse Etimesgut'u Çankaya yapacak bir belediye başkanını ve onun arkasında duracak ağabeyini göreve getirebilirler. Bunu istiyoruz.

"BİRİLERİ RANTIN PEŞİNDE KOŞUYOR, BİRİLERİ HALKIN KARNINI DOYURMAK İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

Bir tarafta Ankapark'a 800 milyon dolar -dile kolay 24 milyar TL- para gömen, sizin vergilerinizi, sizin varlığınızı o Ankapark'a gömen bir anlayış var; bir tarafta o masrafı, o israfı bitirip her yoksula ayda bin lira yardım yapan, 500 lira doğal gaz parası veren, hiç olmazsa çocuğun kursağından ayda 1-2 gün et geçsin diye bir kilo et veren bir başkan var. Birileri rantın peşinde koşuyor, birileri halkın karnını doyurmak için gece-gündüz çalışıyor. İşte CHP, işte Mansur Yavaş, işte halkçı belediyecilik. Etimesgut'ta çok sayıda gaziler ve şehit ailelerinin dernekleri var. her salı mutlaka yanıma uğrarlardı. Bundan sonraki süreçte hem yaşadığı kimliklerle hem şehit, gazi ailelerinin Etimesgut'taki tüm taleplerinde hem çok sayıda engelli için rehabilitasyon merkezi ihtiyaçları var, bu projelerin yapılmasında hem de bundan sonra Etimesgut gençlerinin ihtiyaç duyduğu kültür-sanat ve bilhassa spor yatırımları konusunda bundan sonra siz hayal edeceksiniz, Başkan Beşikçioğlu projelendirecek, Mansur Başkan ile biz hayata geçireceğiz, söz veriyoruz.

"ERDAL BAŞKAN, HALKÇI BELEDİYECİLİK YAPARAK DEVLET BEY'İ ÜZECEK AMA ALTI OKU DA ETİMESGUT'TA DALGALANDIRACAK"

Devlet Bey, geçtiğmiz günlerde Ankara seçimlerine ilişkin bir ziyaret yaptı. Sayın Turgut Altınok'un yanına vardı ve dedi ki 'Aman ha Ankaralılar, altı ok olmasın, Altınok olsun.' Geçen sefer onun sözünü dinleselerdi yardım yoktu, doğal gaz yoktu, et yardımı yoktu, üniversitelilere sıcak yemek yoktu, çorba dağıtımı yoktu, kırsal kalkınma destekleri yoktu. Millet, Devlet Bey'i dinlese su faturalarını teröristler dağıtacaktı ama altı okun en önemli simgelerinden biri olan milliyetçilik okunu kalbinin üstünde taşıyan bu güzel insan bunların hepsini yaptı, biz de sonuna kadar arkasındayız. ve Erdal Başkan o altı okun her birisine hepimiz kadar sahip çıkarak, halkçı belediyecilik yaparak, devletle millet arasında köprü olmanın farkında olarak, cumhuriyetin başkentinde cumhuriyetin kıymetini bilerek, laikliğin hem inanç özgürlüğü hem de herkesin yaşam biçimi özgürlüğü olduğunu bilerek Devlet Bey'i üzecek ama altı oku da Etimesgut'ta dalgalandıracak.

"11 BÜYÜKŞEHRİMİZİN HER BİRİSİNDE CHP'NİN BAŞKANLARININ İVMESİNİN YUKARIYA GİTTİĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ"

Bizim belediyeciliğimiz hiçbir partiyi ittiren, hiçbir görüşü yok sayan belediyecilik anlayışı değil. Herkese birden sahip çıkıyoruz. Anketler açıkça görünüyor. Geçmiş seçimlerde taban tabana zıt olduğumuz insanların bu seçimlerde belediyecilik hizmetlerinden sonra Mansur Başkan'a, Ekrem Başkan'a yöneldiklerini, 11 büyükşehrimizin her birisinde CHP'nin başkanlarının ivmesinin yukarıya gittiğini hep birlikte görüyoruz. Bundan sonra sizler eğer CHP'nin halkçı belediyecilik anlayışını Etimesgut'a getirirseniz, nüfusu ve sorunları artan Etimesgut'u hızla ayağa kaldıracağımıza, yükselteceğimize, Türkiye'nin 16'ncı büyük nüfusuna sahip ilçesi olan Etimesgut'u hak ettiği yere getireceğimize söz veriyoruz. Ev sahibi ile kiracıları kavga ettirenlere inat, ev sahibinin önünde kiracının yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. Sorunlarınızı dile getiriyoruz. Siz Etimesgut'a Erdal Başkanı getirin, Erdal Başkan Mansur Başkan ile omuz omuza size sahip çıkacak, söz veriyoruz.

"BUGÜN HERKES SEVDİĞİNE KOŞTURUYOR, TAYYİP BEY DE BUGÜN MISIR'A GİTMİŞ, MISIR'DA SİSİ'YE KOŞTURMUŞ"

Bugün 14 Şubat, bugün Sevgililer Günü. Bugün herkes sevdiğine koşturuyor, Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer Günü'nü orada kutluyor. Bakın Tayyip Beye, 'Sisi ile barışacak mısın' dendiğinde şöyle demişti: 'Sisi ile beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden, işte bundan dolayı. Halkın yüzde 52 oyunu almış bir Mursi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıyayız. Onunla aynı masaya oturmam. Ben demokratım. Ben böyle bir kişi ile asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki herkesi dışarı çıkardığımı görmem lazım. Ben uluslararası platformda şu anda darbeci Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, onu kabul etmiyorum. Aynı masada oturmadım, asla da oturmayacağım. Oturursam kendimi inkar ederim. Oturursam ben demokrat olamam. Oturursam ben insan olamam.' Sevgililer Günü'nde gitti, Sisi ile kucaklaşıyor. Ama bir gerçek var: Biz yıllardır ona 'Devletlerarası küslük olmaz, Sisi ile görüş. Büyükelçiyi çektin hadi, geri yolla. Orada çalışanlara yazık, öğrencimize yazık, bu kadar ihracat yapanımıza yazık, işverenimize, müteahhidimize yazık' dedik, dinlemedi. Şimdi kendi ilişkisi gereği barışıyor ama bunca yıldır bu kadar eziyet çektirdiklerinin de vebali üstünedir. Biz, devletlerarasında küslük olmayacağını, tepki gösterecekse göstermesini, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize, 'Hain, darbeci, darbeci sever' diyordu. Bugün darbeyi yapanla sarılmış, poz veriyor. Bugüne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip, doğru yola gelmiştir ancak Sevgililer Günü'nde Sisi'ye sarılmak da beyefendiye yakışır.

"ETİMESGUT, SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ONU ÇOK SEVEN BAŞKANIYLA KUCAKLAŞTI"

Peki biz Sevgililer Günü'nde ne yaptık? Etimesgut, Sevgililer Günü'nde onu çok seven başkanıyla kucaklaştı. Ankara'nın sevgilileri, Ankara'yı en çok sevenle kucaklaştı. Şimdi bu iki başkanımızı hep beraber 31 Mart'ta bağrımıza basmaya, sandıklarda rekor kırmaya var mıyız? Mansur Başkan'a Ankara'da Türkiye rekoru kırdıracak mıyız? Erdal Başkanı, Etimesgut'un 1 Nisan Başkanı yapacak mıyız? Her ikisini Etimesgut'un güzel, çalışkan, ahlaklı, milliyetçi, vatansever seçmenlerine emanet ediyorum."