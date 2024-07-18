5 oy farkla kazandı! TFF\'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplandı. Ankara'da 11.00'de başlaması gereken Olağan Seçimli Mali Genel Kurul toplantısı yaklaşık 25 dakika geç başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. TFF'den yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini belirtilmişti. Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşüldü. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullandı.

5 OY FARKLA İBRAHİMHACIOSMANOĞLU OLDU

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

TFF'NİN BAŞKANI BELLİ OLDU

Oy sayım sürecinin sona ermesi sonrasında başkan açıklandı. TFF'nin Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

1. Sandık sonucu

25 - İbrahim Hacıosmanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

2. Sandık sonucu

14 - İbrahim Hacıosmanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

3. Sandık sonucu

17 - İbrahim Hacıosmanoğlu

23 - Mehmet Büyükekşi

4. Sandık sonucu

18 - İbrahim Hacıosmanoğlu

19 - Mehmet Büyükekşi

5. Sandık sonucu

15 - İbrahim Hacısomanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

6. Sandık sonucu

38 - İbrahim Hacısomanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

274 DELEGE KATILDI

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlık seçimine girebilmesi için Genel Kurul Divanı'na 65 delegenin ıslak imzalı desteğini sunması gerekiyordu.

Yeni seçilecek federasyon başkanı Haziran 2027'te kadar görev yapacak.

TFF'nin olağan seçimli mali genel kurulu 261 delegenin imzasıyla açıldı. Kongrede salt çoğunluğun sağlanabilmesi için 161 delegenin katılımı gerekiyordu. Genel kurula 274 delege katıldı.

DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ

TFF genel kurulunda divan başkanı için oylama yapıldı.

Mehmet Baykan ve Murat Sancak aday gösterildi. Mehmet Baykan 146 oy alarak divan kurulu başkanı, Cantürk Alagöz başkan vekili seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu. Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun 65 olan yeterli imzayı topladıkları için başkan adaylıkları divan kurulu tarafından kabul edildi.

Mehmet Büyükekşi'nin 160, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise 72 geçerli imza topladığı açıklandı. 23 delegenin iki adaya da imza attığı gerekçesiyle imzaları kabul edilmedi.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram

BÜYÜKEKŞİ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları, oy çokluğuyla ibra edildi.

Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulunca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez play-off oynamadan katıldık. Milli takım hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah böyle devam edecek. EURO 2024'teki başarılarımız, Uluslar Ligi ve 2026 Dünya Kupası'nda devam edecek. Bizi sevindiren bir diğer gelişme, EURO 2032'ye ülkemizin ev sahipliği yapacak olması. Ayrıca şampiyonanın ülkemizin tanıtımına yapacağı katkı düşünüldüğünde heyecan verici bir tablo çıkıyor ortaya. Dilerim ev sahipliği yapacağımız UEFA finallerinde Türk takımlarını görmenin mutluluğunu yaşarız."

"REKOR KIRDIK"

"Hakemlerin performanslarını daha yukarıya çekmek ve geliştirmek için hakem akademisi kurduk. Bu sistemde hakemlerimiz eğitim almaya başladı. Avrupa'da İtalya'dan sonra yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. Ofsayt tartışmalarını ortadan kaldırdık. İspanya'dan sonra Avrupa'da VAR kayıtlarnı yayınlayan ülke olduk. Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonunu kapsayan yayın haklarını mevcut yayıncıyla yaptığımız anlaşmayla artırdık. 2021-2022 sezonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirlerini 2023-24 sezonu itibariyle 786 milyon TL'ye ulaştırdık ve rekor kırdık. İlk defa hakem formalarına sponsor aldık. TFF 2. ve 3. Ligleri'nin gelirlerini 5 kat artırdık. 2. ve 3. Lig'de her hafta 10 maçı TFF YouTube hesabından yayınlamaya başladık. Uzun süre sonra deplasman seyirci yasağına son vererek gerginliğin önüne geçmeye çalıştık. E-Bilet ve Passolig için kulüplerle ortak çalıştık. 2025-26 sezonundan sonra kulüplere kendi biletlerini satma hakkı tanıdık. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatını oluşturduk ve bu formatla gelirini 3 kat artırdık. Kadınlar Süper Ligi'nde canlı yayınlanması için TRT ile anlaştık ve maçlar ilk defa ulusal bir kanalda yayınlanmaya başlandı. Sizlerin desteğiyle Türk futbolunun genetik kdolarında yer alan kardeşlik duygusunu çoğaltmak, güven temelli bir futbol ortamını güçlendirmek istiyoruz. Yeni dönemde bu başarılardan güç alarak Türk futbolunun yapısal dönüşümünü tamamlamak istiyoruz."

"Türk futbolunun geleceği için dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını aralıksız verdik. Ancak az önce çok değerli camialarımızdan birinin başkanın hakaretlerine maruz kaldık. Bunu kınıyorum. Her türlü eleştiriyi kabul ederiz ancak doğru üslupla. Türk futbolunun gideceği çok yol var. Çözüm bekleyen çok konu var. MHK yapısının gözden geçirilmesi ve yeniden yapılanması için tarihi bir sorumluluk üstelendik. Yeniden seçilmemiz halinde bu adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. Seçilmemiz halinde kulüplerimizle bu ortak hareket edebilme imkanını elde edeceğiz.

"Kulüplerimizin Spor Toto ve İddaa gelirlerini artıracağız. Teknik ekip ve sporcuların serbest meslek statüsünde değerlendirilmesi ve Bağ-Kur'lu olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kulüp başına ortalama gelirleri yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahet giderleri için bir şirketle anlaşmayı planlıyoruz. Yeni statüsüyle Türkiye Kupası'nın gelirlerini artırdık. Yeni hedefimiz 2. ve 3. Lig maçlarının tamamını TFF YouTube kanalından yayınlayacağız. 22 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız. Gelin hep birlikte Türk futbolunun menfaatlerine odaklanalım. Hepimiz eçok büyük sorumluluklar düşüyor. TFF olarak görevimiz bu ortak menfaatler etrafında toplanan tarafları karar sürecinin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. 2 yıl önce göreve gelirken Türk futbolunu ileriye taşıyacak vaatlerde bulunduk. Tüm bunları yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere düşen bugün seçilecek yönetimin arkasında durmaktır."

İbrahim Hacıosmaoğlu'nun açıklamaları:

"TEMİZ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"

"Türk futbolunda beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Aday olduğumda Mecnun başkanı aradım. Türk futbolunun barış ve huzura ihtiyacı var. Ufak bir halkayla yola çıktık. Sonrasında bu halka büyüdü. Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. İçinden geliyoruz. Teknik olarak benim anlatmama gerek yok. Bunun çözümünü pratik olarak yürütmemiz gerekiyor."

"Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak biz yaptık olduyla değil. Amatörden başlayarak bizim ve kulüplerin teknik ekiplerle konuşarak ortak noktada buluşacağız ve karar alacağız. Adalet diyoruz futbolda, bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Her takıma eşit mesafedeyiz. Bunu sağlarken irade ortaya koyamazsanız, güzide Anadolu kulüplerimizi figuran olarak koyarsanız elbette adaletsizlik olur. Güçlünün hakim olduğu değil, haklının hakim olduğu bir ortam yaratırsanız hakem arkadaşlarımızın performansı artacaktır. Başkan olursam ilk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmesini yasaklamak olacak. Süper Lig'de geçen sezon yaşanan rezalet, hiçbir zaman yaşanmamıştır. "

"Milli takımımız çeyrek final oynadı. İnanıyorum ki bu yakalanan jenerasyon çok ses getirecek. Avusturya maçında sonra final oynayacağımıza kesin inanıyordum. Milli takım başarılı oldu. Kulüpler seçimi erken yapalım diyor, siz turnuvadan sonra yapalım diyorsunuz moralleri bozulmasın diye. İspanya'nın federasyon başkanı yok, şampiyon oldular. Sonuçta kazansam da kaybetsem de bu genel kurulda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum. Heyecan ve alternatifiniz var. Uzun süredir gelen sistemi değiştirecek bir kardeşinizim. Sizin tercihiniz ne olursa saygı duyacağız. Adil ve adaletli bir yönetim istiyorsanız, bunu sağlayacak irade bizde var. Bizimle uzlaşı için bir adım atan kulüplerimize 10 adım atacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Bu genel kurulun Türk futbolunda yeni bir çağ açacağını, sizlerin oylarıyla bu devrim başlayacağına inanıyorum."