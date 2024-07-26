Siberağ-2 Operasyonunda 82 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Siberağ-2 Operasyonunda 82 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde düzenlenen 'Siberağ-2' operasyonlarında çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

26.07.2024 09:59
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-2" operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, "Siberağ-2" operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; Sosyal medya uygulaması üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siberağ-2 Operasyonunda 82 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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