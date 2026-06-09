TOKİ\'nin satışa çıkaracağı 20 bin konutun adresleri belli oldu! İşte mahalle mahalle tam liste

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde toplam 20 bin konut için açık satış kampanyası başlattı. Kampanyada en dikkat çeken detay ise satışların kura çekimi yapılmadan ve başvuru önceliğine göre gerçekleştirilecek olması oldu.

İŞTE MAHALLE MAHALLE TAM LİSTE

TOKİ tarafından satışa çıkarılan 20 bin konutun hangi il, ilçe ve mahallelerde bulunduğuna ilişkin detaylı liste de yayımlandı. Ankara, Bursa, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 64 ildeki projelerde yer alan konutların adresleri mahalle mahalle listelenirken, vatandaşlar tercih edecekleri projeleri TOKİ'nin ilan ettiği listeler üzerinden inceleyebilecek. Projelerin bulunduğu mahalleler, konut tipleri ve satışa çıkarılan bağımsız bölüm sayıları da tek tek açıklandı.

SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin açık satış kampanyası 15 Haziran tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek. Konutların satış fiyatları ve proje bazındaki detaylar banka şubeleri ile TOKİ'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kampanyadan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan kişilerin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartı aranacak.

Bu şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde gayrimenkul satış sözleşmesi feshedilecek.

KURA ÇEKİMİ VE BAŞVURU BEDELİ OLMAYACAK

Kampanyanın en dikkat çekici yönlerinden biri kura çekimi yapılmayacak olması.

TOKİ, konutları açık satış yöntemiyle satışa sunacak. Vatandaşlar herhangi bir başvuru bedeli ödemeden, bankalarda belirledikleri konut için işlem yapabilecek. Satın alma işlemleri başvuru önceliğine göre gerçekleştirilecek.

Ayrıca kampanyada ikamet şartı da bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilin herhangi birinden konut satın alabilecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULACAK

TOKİ, vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunacak.

Peşin alımlarda konut satış bedeli üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödeyenler için 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 25 peşinat ödenecek, 12 ay sonra yüzde 25 ara ödeme yapılacak ve kalan tutar 60 ay vadeyle ödenebilecek.

TAKSİTLER NASIL BELİRLENECEK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında güncellenecek.

Artış oranı belirlenirken memur maaş artış oranı esas alınacak ve TÜFE oranını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

İlk taksit ödemesi sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak. İlk 6 aylık dönemsel artış ise Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.

GELİR ŞARTI BULUNMUYOR

Kampanyaya başvuru için herhangi bir gelir şartı aranmayacak.

Bu yönüyle kampanya, geniş bir vatandaş kitlesinin ev sahibi olmasını hedefliyor.

KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ VE TESLİM SÜRECİ

Satışa sunulan projelerde 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunacak. Vatandaşlar tercih ettikleri büyüklükteki konutları satın alabilecek.

Projelerin bir kısmı hemen teslim edilecek. Hemen teslim edilmeyen konutların ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

KONUTLAR HANGİ İLLERDE SATIŞA SUNULACAK?

Kampanya kapsamında Ankara'da 2 bin 62, Bursa'da 2 bin 190, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 ve Konya'da 998 konut satışa çıkarılacak.

Samsun'da 684, Batman'da 588, Eskişehir'de 565, Mardin'de 452, Kocaeli'de 433 ve Tekirdağ'da 424 konut satışa sunulacak.

Toplamda 64 ilde yaklaşık 20 bin konut vatandaşlarla buluşturulacak.

Konut satışı yapılacak iller içinde İstanbul yer almıyor.

DEVİR HAKKI İÇİN 1 YIL ŞARTI

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre konut alıcıları, sözleşmeden doğan haklarını konut tesliminden 1 yıl sonra üçüncü kişilere devredebilecek.

Bir hane adına yalnızca bir adet konut satışı yapılacak ve aynı kişinin birden fazla konut satın almasına izin verilmeyecek.