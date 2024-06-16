Türkiye'de Mayıs Ayı Sıcaklık Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Mayıs Ayı Sıcaklık Durumu

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -2,9 derece olarak ölçüldü. En yüksek sıcaklık ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 39,6 derece olarak tespit edildi. Mayıs ayında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerine göre değişiklik gösterdi.

16.06.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 derece ile Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta ortalama sıcaklıklar, Kırklareli, Antakya, Karabük, Sinop Boyabat, Ankara Kızılcahamam, Erzurum İspir, Ağrı Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında seyretti.

Bu dönemde sıcaklıklar, Aydın merkez, Kuşadası, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris, İzmir Seferihisar, Isparta merkez, Senirkent ve Eğirdir, Antalya Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Köyceğiz, Manavgat, Kale- Demre, Gazipaşa, Denizli Acıpayam ve Şanlıurfa Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında saptandı.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 17,1 derece olarak ölçülen mayıs ortalama sıcaklığı, bu yıl 16,9 derece olarak kayda geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 derece ile Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesinde sıcaklıklar Kırklareli çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri ortalamasında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 16,8 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Balıkesir'de kaydedildi. Kent, 2,2 derece ile bölgedeki en düşük, 32 dereceyle en yüksek sıcaklığı gördü.

Ege Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde seyretti. Bölgede geçen ay sıcaklık ortalama 19,2 derece olurken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 37,1 dereceyle Aydın'da ölçüldü.

Akdeniz Bölgesinde sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında hesaplandı. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 20,3 derece oldu. Akdeniz'de en düşük sıcaklık 0,2 dereceyle Beyşehir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,8 dereceyle Mut'ta kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgede geçen ay sıcaklıklar 14,6 olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,7 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 32,1 derece olarak Çankırı'da gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesinde sıcaklıklar, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde ilerledi. Mayıs ayında sıcaklıkların 15 derece olduğu bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,8 dereceyle Kızılcahamam'da, en yüksek sıcaklık ise 32,4 dereceyle Beypazarı'nda tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar Doğubeyazıt çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri ortalamasında kaydedildi. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 13,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 dereceyle Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 32,3 dereceyle Iğdır'da gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde gerçekleşti. Geçen ay sıcaklıkların 20,8 derece olarak ölçüldüğü bölgede, en düşük sıcaklık 5,3 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 39,6 dereceyle Ceylanpınar'da kayda geçti.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ceylanpınar, İç Anadolu, Karadeniz, Şanlıurfa, Sarıkamış, Akdeniz, Marmara, Erzurum, Türkiye, Kars, Ege, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Mayıs Ayı Sıcaklık Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 12:01:08. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Mayıs Ayı Sıcaklık Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement