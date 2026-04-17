Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu Pazar Günü Koşuluyor

(İSTANBUL) - Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, "En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen" sloganıyla 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarı maratonda bu yıl da 19 bini aşkın kişiyle kayıt rekoru kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarış, İBB Spor İstanbul ve İBB TV YouTube kanalında eski olimpik atlet Tim Hutchings'in anlatımıyla canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 "Gold Label" sahibi yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak. 106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı. Geçen yıla göre yüzde 6'lık artış kaydedilen 21'inci İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı. Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1: 04: 02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece "Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru" ünvanını da alan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, "En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen" sloganıyla koşulacak.

Prof. Dr. Donuk: "İstanbulluları bu spor şölenine bekliyoruz"

Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nun yarış direktörlüğünü de üstlenen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, organizasyonun her yıl yeni başarılara imza atarak büyümeye devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Donuk, "Tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyanın en eşsiz parkurlarından birine sahip olan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, her geçen yıl büyüyen ve uluslararası cazibesi artan bir organizasyon. Bu yıl kayıt sayısında ulaşılan rekorun ardından, yarış gününde de katılım ve tamamlama rekorlarının kırılmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi yine dünya çapında elit atletler İstanbul'da şampiyonluk için mücadele edecek. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, ülkemizin şampiyonlarını da belirleyecek. Yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyor, İstanbul halkını ise bu büyük spor şölenine ortak olmak ve sporculara destek vermek üzere Tarihi Yarımada parkuruna davet ediyoruz" dedi.

Öztürk: "Bu güzel parkurda bu yıl da rekorlar bekliyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'na 21'inci kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. İstanbul Yarı Maratonu'nun Dünya Atletizm Birliği tarafından verilen "Gold Label" ünvanına sahip Avrupa'nın üç, dünyanın on yarı maratonundan biri olduğuna dikkat çeken Öztürk şunları söyledi:

"Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nu bu yıl 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Yüzün üzerinde farklı ülkeden yaklaşık 20 bin koşucuyu ağırlayacağız. Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirmenin yanında halkımızın yoğun katılımı ve ilgisi söz konusu. Bu yoğun ilgide elbette yarışın kalitesi kadar katılanları kendisine hayran bırakan parkurun da etkisi var. Farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden ve tarihten izler taşıyan bu güzel parkurda bu yıl da rekorlar bekliyoruz. Olimpizm ruhuyla gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerin başında gelen yarı maratonu tüm katılımcıların sağlıklı ve sakatlanmadan tamamladığı bir yarış olmasını temenni ediyorum, şimdiden tüm atletlere başarılar diliyorum."

Son şampiyon matata ünvanını korumaya geliyor

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl dördü tempocu olmak üzere 55 elit atlet katılacak.

Erkeklerde son şampiyon Alex Nzioka Matata ünvanını korumak için yarışacak. Son iki yıldaki istikrarlı performansı ile dikkat çeken Tarihi Yarımada parkurunun en hızlı atleti, katıldığı 13 yarı maratonun 11'ini kazandı ve Dünya Yol Koşuları Erkekler Sıralaması'nda üçüncü sıraya tırmandı. Kenyalı isim, geçtiğimiz ay Çin'in Yangzhou kentinde şampiyon olurken kişisel derecesini de 9 saniye geliştirerek 59: 11'e çekmişti. Matata'nın ikiz kardeşi Charles Mbatha Matata da erkek atletlerin tempocusu olarak koşacak.

Son şampiyonu tahtından indirmek için iddialı olan isimlerin başında 29 yaşındaki Shura Kitata geliyor. 2020 Londra Maratonu'nda dünyaca ünlü Eliud Kipchoge'yi geçerek şampiyon olan Etiyopyalı atlet on yıl sonra ikinci kez İstanbul'a geliyor. Parkura çıkacak atletlerde daha önce 60 dakikanın altına inebilen üçüncü isim olan Kenyalı Solomon Kirwa Yego da kürsüyü hedefliyor.

Kadın elit atletler arasında Etiyopyalı Ftaw Zeray olağan şüpheli konumunda. Geçen ay Paris'te 1: 05: 12 ile parkur rekoru kırarak şampiyon olan 28 yaşındaki atlet, 2026 yılının en hızlı beşinci derecesinin sahibi. Kenyalı Evaline Chirchir ise 1: 06: 01'lik en iyi derecesiyle, mevcut listede Zeray'ın ardından en hızlı isim. Bu yıl yarı maraton koşmaya başlasa da katıldığı iki yarışı da kazanmayı başaran Etiyopyalı Asmarech Anley ve 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın maraton şampiyonu Bahreynli Rose Chelimo kadın atletler listesinde dikkat çekiyor.

Türkiye yarı maraton şampiyonları da belli olacak

Pazar günü yerli elit atletler bir yandan uluslararası derece için diğer yandan da Türkiye Şampiyonası'nda zafer için yarışacak. 2016 İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanan son yerli ünvanına sahip olan Ali Kaya, geçen yıl Kasım'da koşulan Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda Türkiye şampiyonu olan Hüseyin Can ve 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın yarı maraton ikincisi Ramazan Baştuğ, öne çıkan yerli erkek atletler.

Kadınlarda 2025 Üniversite Yaz Oyunları'nda takım halinde yarı maratonda bronz kazanan ve kros yarışlarında da dikkat çeken isimlerden olan Nursena Çeto, yerli kadın elit atletler arasında en hızlı dereceye sahip Yayla Kılıç Gönen ve 2025 Balkan Kros Şampiyonası'nda 23 yaş altı kategorisinde bronz madalya alan Berfin Kaya, İstanbul'da kürsü için koşacak.

Yarı maraton saat 09.15'te Yenikapı'dan start alacak

Bizans'tan Osmanlı ve Cumhuriyet'e kadar birçok tarihi yapıyı barındıran bir parkurda koşulacak olan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan saat 09.15'te başlayacak ve tekrar aynı noktada da son bulacak.

İşte yarış parkuru: Yenikapı miting alanında start alacak yarışta koşucular, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'dan sonra Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izleyecek ve Yenikapı'da başladığı noktada son bulacak.

Maratona 16 yaş ve üzeri koşucular katılabilecek. Yaş sınırı 18'den 16'ya Türkiye'de ilk kez İstanbul Yarı Maratonu'nda düşürülmüştü.

10K katılımcıları ise Yenikapı'dan start alıp Sirkeci'den dönüş alarak başladıkları noktaya dönüp yarışı bitirecekler.

Yarış prorgamı

04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

06.30 – 10K Alana Giriş

07.15 – 21K Alana Giriş

08.00 – 10K Yarış Başlangıcı

08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı

09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi

10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı

11.00 – Ödül Töreni

11.05 – Balat'ın Trafiğe Açılması

11.45 – Sirkeci'nin Trafiğe Açılması

12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi

12.50 – Master Atletler Ödül Töreni

13.30 – Yenikapı'nın Trafiğe Açılması

Şampiyonlar 15'er bin dolar kazanacak

Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nda şampiyon olacak erkek ve kadın atletlere 15'er bin dolar ödül verilecek. İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.

Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:



15 bin dolar 10 bin dolar 8 bin dolar 6 bin dolar 5 bin dolar 4 bin dolar 3 bin dolar 2 bin dolar





50 bin lira 40 bin lira 35 bin lira 30 bin lira 25 bin lira

