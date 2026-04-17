Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu Pazar Günü Koşuluyor

17.04.2026 13:47
Türkiye İş Bankası 21’inci İstanbul Yarı Maratonu, “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarı maratonda bu yıl da 19 bini aşkın kişiyle kayıt rekoru kırıldı.

(İSTANBUL) - Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, "En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen" sloganıyla 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarı maratonda bu yıl da 19 bini aşkın kişiyle kayıt rekoru kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarış, İBB Spor İstanbul ve İBB TV YouTube kanalında eski olimpik atlet Tim Hutchings'in anlatımıyla canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 "Gold Label" sahibi yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak. 106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı. Geçen yıla göre yüzde 6'lık artış kaydedilen 21'inci İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı.  Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1: 04: 02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece "Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru" ünvanını da alan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, "En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen" sloganıyla koşulacak.

Prof. Dr. Donuk: "İstanbulluları bu spor şölenine bekliyoruz"

Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nun yarış direktörlüğünü de üstlenen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, organizasyonun her yıl yeni başarılara imza atarak büyümeye devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Donuk, "Tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyanın en eşsiz parkurlarından birine sahip olan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, her geçen yıl büyüyen ve uluslararası cazibesi artan bir organizasyon. Bu yıl kayıt sayısında ulaşılan rekorun ardından, yarış gününde de katılım ve tamamlama rekorlarının kırılmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi yine dünya çapında elit atletler İstanbul'da şampiyonluk için mücadele edecek. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, ülkemizin şampiyonlarını da belirleyecek. Yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyor, İstanbul halkını ise bu büyük spor şölenine ortak olmak ve sporculara destek vermek üzere Tarihi Yarımada parkuruna davet ediyoruz" dedi.

Öztürk: "Bu güzel parkurda bu yıl da rekorlar bekliyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'na 21'inci kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. İstanbul Yarı Maratonu'nun Dünya Atletizm Birliği tarafından verilen "Gold Label" ünvanına sahip Avrupa'nın üç, dünyanın on yarı maratonundan biri olduğuna dikkat çeken Öztürk şunları söyledi:

"Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nu bu yıl 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Yüzün üzerinde farklı ülkeden yaklaşık 20 bin koşucuyu ağırlayacağız. Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirmenin yanında halkımızın yoğun katılımı ve ilgisi söz konusu. Bu yoğun ilgide elbette yarışın kalitesi kadar katılanları kendisine hayran bırakan parkurun da etkisi var. Farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden ve tarihten izler taşıyan bu güzel parkurda bu yıl da rekorlar bekliyoruz. Olimpizm ruhuyla gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerin başında gelen yarı maratonu tüm katılımcıların sağlıklı ve sakatlanmadan tamamladığı bir yarış olmasını temenni ediyorum, şimdiden tüm atletlere başarılar diliyorum."

Son şampiyon matata ünvanını korumaya geliyor

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl dördü tempocu olmak üzere 55 elit atlet katılacak.

Erkeklerde son şampiyon Alex Nzioka Matata ünvanını korumak için yarışacak. Son iki yıldaki istikrarlı performansı ile dikkat çeken Tarihi Yarımada parkurunun en hızlı atleti, katıldığı 13 yarı maratonun 11'ini kazandı ve Dünya Yol Koşuları Erkekler Sıralaması'nda üçüncü sıraya tırmandı. Kenyalı isim, geçtiğimiz ay Çin'in Yangzhou kentinde şampiyon olurken kişisel derecesini de 9 saniye geliştirerek 59: 11'e çekmişti. Matata'nın ikiz kardeşi Charles Mbatha Matata da erkek atletlerin tempocusu olarak koşacak.

Son şampiyonu tahtından indirmek için iddialı olan isimlerin başında 29 yaşındaki Shura Kitata geliyor. 2020 Londra Maratonu'nda dünyaca ünlü Eliud Kipchoge'yi geçerek şampiyon olan Etiyopyalı atlet on yıl sonra ikinci kez İstanbul'a geliyor. Parkura çıkacak atletlerde daha önce 60 dakikanın altına inebilen üçüncü isim olan Kenyalı Solomon Kirwa Yego da kürsüyü hedefliyor.

Kadın elit atletler arasında Etiyopyalı Ftaw Zeray olağan şüpheli konumunda. Geçen ay Paris'te 1: 05: 12 ile parkur rekoru kırarak şampiyon olan 28 yaşındaki atlet, 2026 yılının en hızlı beşinci derecesinin sahibi. Kenyalı Evaline Chirchir ise 1: 06: 01'lik en iyi derecesiyle, mevcut listede Zeray'ın ardından en hızlı isim. Bu yıl yarı maraton koşmaya başlasa da katıldığı iki yarışı da kazanmayı başaran Etiyopyalı Asmarech Anley ve 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın maraton şampiyonu Bahreynli Rose Chelimo kadın atletler listesinde dikkat çekiyor.

Türkiye yarı maraton şampiyonları da belli olacak

Pazar günü yerli elit atletler bir yandan uluslararası derece için diğer yandan da Türkiye Şampiyonası'nda zafer için yarışacak. 2016 İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanan son yerli ünvanına sahip olan Ali Kaya, geçen yıl Kasım'da koşulan Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda Türkiye şampiyonu olan Hüseyin Can ve 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın yarı maraton ikincisi Ramazan Baştuğ, öne çıkan yerli erkek atletler.

Kadınlarda 2025 Üniversite Yaz Oyunları'nda takım halinde yarı maratonda bronz kazanan ve kros yarışlarında da dikkat çeken isimlerden olan Nursena Çeto, yerli kadın elit atletler arasında en hızlı dereceye sahip Yayla Kılıç Gönen ve 2025 Balkan Kros Şampiyonası'nda 23 yaş altı kategorisinde bronz madalya alan Berfin Kaya, İstanbul'da kürsü için koşacak.

Yarı maraton saat 09.15'te Yenikapı'dan start alacak

Bizans'tan Osmanlı ve Cumhuriyet'e kadar birçok tarihi yapıyı barındıran bir parkurda koşulacak olan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan saat 09.15'te başlayacak ve tekrar aynı noktada da son bulacak.

İşte yarış parkuru: Yenikapı miting alanında start alacak yarışta koşucular, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'dan sonra Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izleyecek ve Yenikapı'da başladığı noktada son bulacak.

Maratona 16 yaş ve üzeri koşucular katılabilecek. Yaş sınırı 18'den 16'ya Türkiye'de ilk kez İstanbul Yarı Maratonu'nda düşürülmüştü.

10K katılımcıları ise Yenikapı'dan start alıp Sirkeci'den dönüş alarak başladıkları noktaya dönüp yarışı bitirecekler.

Yarış prorgamı

04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

06.30 – 10K Alana Giriş

07.15 – 21K Alana Giriş

08.00 – 10K Yarış Başlangıcı

08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı

09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi

10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı

11.00 – Ödül Töreni

11.05 – Balat'ın Trafiğe Açılması

11.45 – Sirkeci'nin Trafiğe Açılması

12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi

12.50 – Master Atletler Ödül Töreni

13.30 – Yenikapı'nın Trafiğe Açılması

Şampiyonlar 15'er bin dolar kazanacak

Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nda şampiyon olacak erkek ve kadın atletlere 15'er bin dolar ödül verilecek. İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.

Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:


  1. 15 bin dolar
  2. 10 bin dolar
  3. 8 bin dolar
  4. 6 bin dolar
  5. 5 bin dolar
  6. 4 bin dolar
  7. 3 bin dolar
  8. 2 bin dolar


Parkur ve dünya rekorları için de ilave para ödülleri olacak. Buna göre erkeklerde 59: 15'i, kadınlarda da 01: 04: 02'yi geçecek atlet olması halinde 3 bin dolarlık ilave ödül verilecek. Dünya rekoru kırılması halinde atlet, 10 bin dolarlık bonusun da sahibi olacak.
Türk atletlere toplam 360 bin lira
Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası'nda ilk 5'e girecek olan Türk kadın ve erkek atletler, toplam 360 bin lira tutarında para ödülüne hak kazanacak. Türkiye İş Bankası tarafından verilecek ödüllerin dağılımı şu şekilde olacak:

  1. 50 bin lira
  2. 40 bin lira
  3. 35 bin lira
  4. 30 bin lira
  5. 25 bin lira


Bunların dışında 11 ayrı yaş kategorisinde kadınlarda ve erkeklerde ilk 5'e giren katılımcılara da toplam 1 milyon 144 bin lira ödül dağıtılacak.
Maraton sonuçları anında görülecek
Yarı maratona katılanların dereceleri anlık görülebilecek. Yarışa katılanlar, Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'nun resmi internet sitesinden "SONUÇLAR" kısmından (www.istanbulyarimaratonu.com) elde ettikleri dereceleri detaylı şekilde görebilecek.
Yüz binlerce canlıiçin iyilik peşinde koşacaklar
Adım Adım Derneği'nin kurduğu "İyilik Peşinde Koş" platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıran koşucular, Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda yüzbinlerce canlının hayatına dokunmak için çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları için bağış toplayacak. Geçen yıl toplam 17 milyon lira bağış elde edildi.
Alanda şölen var: Hem yarış hem eğlen
Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yarış süresince çeşitli etkinlikler de yapılacak. Sporcular böylece hem yarışacak hem de eğlenecek. Katılımcılar DJ performansları, "Şarkıyı Bil Bakalım" yarışması, langırt oyunu ve fotoğraf çekimi gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirebilecek. Sponsor markalar, ayrıca açacakları stantlarda ürünler de satacak.
Maraton Spor İstanbul Youtube kanalında
Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, İngilizce anlatımla uluslararası spor dünyasına Spor İstanbul'un YouTube kanalı üzerinden ulaştırılacak. Aynı yayın İBB TV YouTube kanalı tarafından da eş zamanlı olarak izleyicilerle paylaşılacak.
Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, SKG, Rexona, medya sponsoru Metro FM ve mekan sponsoru Kanyon'un katkılarıyla düzenlenecek.
Son Dakika Güncel Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu Pazar Günü Koşuluyor - Son Dakika

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı
Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı
COP31 şampiyonu Ağırbaş, Emine Erdoğan’ın liderliğindeki dönüşümü uluslararası finans çevrelerine anlattı COP31 şampiyonu Ağırbaş, Emine Erdoğan’ın liderliğindeki dönüşümü uluslararası finans çevrelerine anlattı
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Futbol dünyası yasta: Arsenal’ın efsane kalecisi Alex Manninger hayatını kaybetti Futbol dünyası yasta: Arsenal’ın efsane kalecisi Alex Manninger hayatını kaybetti
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:49
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
06:43
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
