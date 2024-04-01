Yerel Seçim Sonuçları: 6 Büyükşehir Belediye Başkanlığı El Değiştirdi

Kesin olmayan sonuçlara göre, bir önceki yerel seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi.
Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan yüzde 99,99'luk açılan sandık oranlarına göre, Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 78,11 oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.
31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanan CHP, 2024 seçimlerinde bu sayıyı 14'e çıkardı.
Daha önce AK Parti'nin yönetiminde bulunan Balıkesir, Bursa ve Denizli ile MHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi ise CHP'ye geçti.
CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14
Bir önceki seçimlerde CHP'den büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yerini korudu.
CHP, Balıkesir'de Ahmet Akın, Bursa'da Mustafa Bozbey, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Manisa'da Ferdi Zeyrek, Muğla'da Ahmet Aras, İzmir'de Cemil Tugay ve Tekirdağ'da ise Candan Yüceer ile büyükşehir belediye başkanlığı sayısını 14'e çıkardı.
Hatay AK Parti'ye geçti
CHP'nin yönetimindeki Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ün başkanlığa seçilmesiyle AK Parti'nin kazandığı büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 12 oldu.
AK Parti'de önceki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu seçimlerde de yerini korudu.
AK Parti'de Hatay'da Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Samsun'da Halit Doğan ve Trabzon'da Ahmet Metin Genç ile büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 12 oldu.
Yeniden Refah Partisi ise 2019 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'da aldığı sonuçla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin'de Ahmet Türk ve Van'da Abdullah Zeydan ile büyükşehir belediye başkanlıklarını aldı.
Son Dakika › Güncel › Yerel Seçim Sonuçları: 6 Büyükşehir Belediye Başkanlığı El Değiştirdi - Son Dakika
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