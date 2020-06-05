BAHÇELİEVLER'DE CUMA NAMAZI PARKTA KILINDI - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camilerin, geçtiğimiz hafta normalleşme süreci ile birlikte ibadete açılmasının ardından bu hafta 2. kez cuma namazı kılındı. Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda kılınan cuma namazında vatandaşların sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralına uyduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, geçen hafta cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaate açıldı. Bu kapsamda 81 ilde belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınmaya başlandı. Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak, 2'nci cuma namazı kılındı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da katıldığı cuma namazında vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seccadelerini serip, ibadetlerini yaptı. Seccade ve maskesi olmayanlara belediye tarafından kağıt seccade ve maske dağıtıldı. Vatandaşların namaz kıldığı esnada çocukların parkta oyun oynamaları dikkat çekti.

"ONLARA KAĞITTAN SECCADE VE MASKE DAĞITTIK"

Namaz sonrası açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, " Koronavirüs pandemisinden dolayı namazlarımızı camilerde kılamıyorduk. Şimdi belli aralıklarla kılmaya başladık. Sosyal mesafe kurallarına uymamız için cami avluları yetmiyor. Bizde Bahçelievler'de 3 yerimizi Milli Egemenlik Parkı ve 2 spor salonumuzun bahçesini ibadete açtık. Buraları temizledik. Onlara kağıttan seccade ve maske dağıttık. İbadetlerini rahatlıkla yapmaları için. Vatandaşlarımız maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak ibadetlerini yaptılar" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Parkta namaz kılan vatandaşlardan görüntü

-Parkta namaz esnasında oyun oynayan çocuklar

-Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır röp

-Genel ve detaylar

- İstanbul