Son Dakika Haberleri: Bursa, ITB Berlin 2019 Fuarı’nda tanıtıldı

Bursa, ITB Berlin 2019 Fuarı’nda tanıtıldı

1 saat önce

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan 'ITB Berlin 2019 Fuarı'nda Bursa rüzgarı esti.

Bursa, ITB Berlin 2019 Fuarı’nda tanıtıldı, System.String[]
Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan 'ITB Berlin 2019 Fuarı'nda Bursa rüzgarı esti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30 

Berlin, Bursa, Ekonomi
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