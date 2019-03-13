Bursa, ITB Berlin 2019 Fuarı’nda tanıtıldı
1 saat önce
Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan 'ITB Berlin 2019 Fuarı'nda Bursa rüzgarı esti.
Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan 'ITB Berlin
2019 Fuarı'nda Bursa
rüzgarı esti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30
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