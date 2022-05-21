CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE

21.05.2022 20:52

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendi siyasetlerinde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmenin olmadığını belirterek, Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendi siyasetlerinde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmenin olmadığını belirterek, Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok dedi.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadı'nda organize edilen 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliği için vatandaşlar saatler öncesinden alana geldi. Güvenlik kontrolünün ardından stada alındı. 33 bin kişi kapasiteli stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap etmeden doldu. Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde 'İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar' yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı. Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.Akşam saatlerinde Yeni Adana Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadın önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken biz 81 vilayetimizin gençleriyle birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz tüm Türkiye'ye Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan'ın, Ahmet'i Halil'in sevgi diliyle konuşuyoruz. Gelin canlar, bir olalım, sevelim sevilelim' diyoruz. Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine dayayan muhtelislerin üç günlük ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına, fidan gibi delikanlılarımızın heba edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydana asla terk etmeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız diye konuştu.

'KÜRESEL GÜÇLERİN HESABINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi siyasetlerinde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmenin olmadığını kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü; Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset timsahlarına da net bir mesaj vermeye geldim. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik. Milletimizin çelikten iradesine zincir vurulamayacağını, dost, düşman herkese ilan etmek için geldik. Gençlerimizin hayallerine set çekilemeyeceğini kimi muhlis siyasetçilerin alınlarına kazımak için geldik. Dışardan kulaklarına yüklenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara buradan sesleniyorum; biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı, sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız. Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistlere, taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edecek ama istiklal ve istikbalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir gencimizin aydınlık yarınlarımızın her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyup, kollayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek geleceğine omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün. Bizim milletimizden, milletimizin delil irfanından başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok. Her gün minarelerinden 5 vakit Ezan-ı Muhammedilerin yükseldiği bu cennet ülke bizim yurdumuz, vatanımız en değerli varlığımızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarının ardından Yeni Adana Stadyumu içerisindeki programa geçti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı 'Bir Gençlik Şöleni'nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak. (DHA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK -TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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