Edremit'te sahil temizliği - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, belediye personeli "Temiz çevre, temiz Edremit" sloganıyla Altınkum Plajı 'nda sahil temizliği yaptı.

Edremit'te 150 bin olan nüfusun yaz sezonunda 1 milyonu aştığına dikkat çeken Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, özellikle Akçay, Altınoluk, Güre, Altınkum gibi turistik mahallelerde yoğunluk yaşandığını söyledi. Farkındalık yaratmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için belediye personeliyle birlikte Dalyan mevkiindeki Altınkum Plajı'nda sahil temizliği yaptıklarını belirten Canlı, şöyle konuştu:

"Başkanımız Selman Hasan Arslan 'ın her zaman bizlere vurguladığı, 'En güzel temizlik kirletmemektir' anlayışı ile temiz bir Edremit için farkındalık yaratabilmek amacıyla personel olarak mesaiye sahilde temizlik yaparak başladık. Aldığımız önlemlere, temizlik işleri ekiplerinin 24 saat canla başla görev yapmalarına rağmen, nüfus artışıyla birlikte kirliliklerin de artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Sahil bölgelerimiz başta olmak üzere kent genelinde çevre kirliliğine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için 'Temiz çevre, temiz Edremit' sloganıyla bu etkinliği düzenledik. Dalyan sahilinde atık toplama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sahillerden topladığımız atıkların çoğu plastik, cam, ıslak mendil ve maskelerden oluşuyor. Bu tip atıkların geri dönüşümü oldukça zor ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Son zamanlarda en çok karşılaştığımız atık türü ise Covid-19'dan korunmamızı sağlayan tıbbi maskeler. Tıbbi maskelerin sahillerimizde birikiyor olması hem çevre kirliliği hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Tüm bu atıkların geri dönüşümü ve doğaya atılmaması çevre için hayati önem taşıyor. Bu atıkları azaltmak bizim elimizde; kullandığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz." CANLI'DAN FESTİVALCİLERE MESAJ

Sahil temizliği, her yıl 10 binlerce kişinin katıldığı Zeytinli rock festivalinin yapıldığı alanda gerçekleştirildi. Festivalin bu yıl düzenlenmeyeceğini hatırlatan Canlı, "Bugün, temizliğini yaptığımız Dalyan Altınkum'da, Zeytinli rock festivali pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın tedbirleri kapsamında önümüzdeki yıla ertelendi. İnşallah gelecek yıl gençleri bu tertemiz sahillerimizde yine misafir edeceğiz. Gençlerimizden de, temiz çevre, temiz Edremit için bir adım bekliyoruz" diye konuştu.

- Balıkesir