Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Erzurum'da genel anlamda uyulduğu görüldü.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı ilde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktaları ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Kars

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini yapanlar ve iş yerlerini kapatan esnaf, evlerine gitti.

Kısıtlamanın ardından kentte Faikbey ve Kazım Karabekir caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, bazı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.

Ardahan

Ardahan'da da saat 19.00'dan itibaren cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı'nda vatandaşların kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Ağrı

Ağrı'da sokağa çıkma yasağı sonrası, işlek yerlerden Cumhuriyet, Eski Van, Yeni Van ve Kağızman caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de kentte denetim yaptı.