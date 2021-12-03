GÜNDEM / 3 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek. Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Erdoğan, " Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı"na katılacak.

Bakan Yanık, Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kulu ve Cihanbeyli belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni'ne katılacak, Altıntekin Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Konya/10.00/11.30/13.30/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İDA Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Medya Mensupları Türkçe Eğitimi Sertifika Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası Kasımpaşa- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftası başlayacak.

Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kurası çekilecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.