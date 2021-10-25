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Bağlılık Hasan Film Ekibi 9. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika

Bağlılık Hasan Film Ekibi 9. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk oldu

25.10.2021 11:43
Bağlılık Hasan Film Ekibi 9. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk oldu

Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi olan, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde İstanbul seyircisiyle buluştu.

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri'nden olan, Semih Kaplanoğlu imzalı "Bağlılık Hasan" filminin 9. Boğaziçi Film Festivali'ndeki ilk gösterimi ekip katılımıyla gerçekleşti. Gösterim sonrası ekibin katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, başrol oyuncuları Umut Karadağ ve Filiz Bozok'la birlikte görüntü yönetmeni Özgür Eken katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü ise festivalin ulusal film programcısı Ebubekir Elkatmış gerçekleştirdi.

Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi olan ve Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde yarışarak dünya prömiyerini yapan Bağlılık Hasan, babasından miras kalan tarlasını işleterek geçimini sağlayan, Hac yolculuğu hakkı elde etmesi üzerine geçmiş hesaplaşmalarını yapan ve vicdani ikilemler yaşayan Hasan adlı karakterin hikayesini anlatıyor. Filmin gösterimine ilgi büyüktü ve izleyiciler, ekibi alkışlar eşliğinde karşıladı. Gösterim öncesinde de seyirciyi selamlayan ekip, film sonrası izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Sinemaya Dönmek Heyecan Verici

Semih Kaplanoğlu, sözlerine 74. Cannes Film Festivali deneyiminin sorulması üzerine başladı. Pandemi nedeniyle iki yıllık biriken filmlerin arasından süzülüp seçildiklerini ve bunun daha değerli olduğunu söyledi. Kaplanoğlu sözlerine; "Bizim için sinemaya dönmek, iki sene sonra salonlara dönüyor olmak ve seyirciye kavuşmak harika. Filmin oradaki ilk galası çok heyecan vericiydi. Hem oyuncularımız, hem ekip için çok iyi tepkiler aldık. Orada olmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz." şeklinde devam etti.

Oyuncular dışında, rüzgarın da adeta bir oyuncu gibi filmde yer almasının sorulması üzerine Kaplanoğlu; "Ben bir mekana girdiğimde, o mekanın sesi, rengi, ışığı, ağaçları, nesneleri, eşyası, yani kısacası her şeyine bakıyorum." dedi. Bağlılık filmi için mekan araştırması yapmaya gittiklerinde rüzgardan ve sesinden çok etkilendiklerini, filmden kopamayacak bir unsur olduğunu fark ettiklerini belirtti.

İnsanın İçindeki Hakikati Arayan Biriyim

Kaplanoğlu, hikaye anlatımına dair gelen bir soru üzerine, "İnsanın hakikati, hem sıra dışında, hem entelektüel yaşamda, hem sıradan insanlarda yer alıyor ve içerideki hakikat hiç değişmiyor. Ben de o hakikati görmek ve paylaşmak derdinde olan birisiyim." dedi ve üçlemenin son filminin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanını adapte etmeye çalışan bir yazar hakkında olacağının müjdesini verdi.

Söyleşiye katılan başrol oyuncularından Filiz Bozok, ilk sinema filminin Bağlılık Hasan olduğunu ve Semih Kaplanoğlu'nun mükemmel bir yönetmen olduğunu söyledi. Bozok, filmin gücünün ise Kaplanoğlu vizyonundan geldiğini belirterek; "Sıradan insanların sıradan hayatlarını, sıradan olayları, Semih Hoca'nın doğayla beraber muhteşem anlatabilmesi işin esas büyüsü." dedi. Bir diğer başrol oyuncusu Umut Karadağ, "Semih Kaplanoğlu benim üçüncü okulum diyorum ben hep. Çok çalıştım ama sete başlayınca daha farklı buluşlar da oldu elbette. Çalışmaya başladığımızda daha da tamamlamam gereken şeyler oldu. Hayata bakışımı değiştiren, beni rahatlatan hocamdır, okulumdur kendisi." dedi ve bütün ekibe teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilirler.

Semih Kaplanoğlu, Film Festivali, İstanbul, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağlılık Hasan Film Ekibi 9. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlılık Hasan Film Ekibi 9. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika
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