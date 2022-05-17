İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı"

17.05.2022 21:12
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı"

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonunu başlatıldığını, operasyona 915 personel katıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonunu başlatıldığını, operasyona 915 personel katıldığını açıkladı. Operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğimde belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında PKK bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı grubu etkisiz hale getirilmesi üzerine, örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı, MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak (2022-1) operasyonu başlatıldı.

Operasyona Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel (52 operasyonel tim) katılıyor" denildi.

"Sızma girişimi engellendi"

Açıklamada, "Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Ağrı dağı kırsalında, 19 Şubat 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "EREN KIŞ-9 (AĞRI DAĞI) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. Emre Dokumacı başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çalışmalar neticesinde PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı

YORUMLAR
500
Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı, Jandarma, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı' - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü
09:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!
09:26 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla ateşlerin arasında kalan Kadir kurtulabildi mi?
09:24 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement