İstanbul'da fuhuş operasyonu! Şüpheliler tek tek yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda masaj salonları ve bazı mekanlarda 31 kişi gözaltına alındı.

MASAJ SALONLARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik çalışma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararları kapsamında, masaj salonları ile fuhuş faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen bazı mekanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen baskınlarda adreslerde aramalar yapıldı ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

31 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı belirlenen 16 kadın yakalandı. Toplamda 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki arama çalışmaları ve şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.

EMNİYETİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Masaj salonları ve benzeri işletmelere yönelik denetimlerin, alınan ihbarlar ve yürütülen soruşturmalar kapsamında devam ettiği bildirildi.