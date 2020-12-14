Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi." Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan terörist C.G, geniş güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika

İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut

Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor

Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarar soktu

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı

Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı

Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor

Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı

Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir