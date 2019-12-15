Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE



Süper Lig'in lideri Sivasspor son 6 lig maçını kazandı ve hepsinde en az 2'şer gol atmayı başardı.



Orta sahadan kaptan Hakan Arslan cezalı, TD Rıza Çalımbay ise kaptanın yerine kimi oynatacaklarına maç saati karar vereceklerini açıkladı.



Fenerbahçe de son 4 lig maçını kaybetmedi ama son 7 maça göz attığımızda "2.5 ÜST" biten 5 maçta da kalesinde gol yediğini görüyoruz.



Sarı lacivertliler deplasmanda da kötü bir sezon başlangıcı yaptı. 7 maçın 4'ünde gol atabilmiş, gol attığı bu 4 maçta kalesinde de gol görmüş.



Rakipteki kilit isim Hakan Arslan'ın yokluğunda kalabalık bir orta saha ile maça başlayabilirler. Son 2 maçta yedekte bekleyen Tolga Ciğerci, "Ozan Tufan - Luiz Gustavo - Emre Belözoğlu" üçlüsü ile ortayı dörtleyebilir.



İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!



Sivasspor, evinde oynadığı son 7 maçın tamamında gol atmayı başardı.



Sivasspor (29) ve Fenerbahçe (28), Yeni Malatyaspor'la (29) birlikte ligin en fazla gol atan 3 takımından 2'si.

Sivasspor, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 17 maçta 12 kere puan kaybederken; Fenerbahçe ise Palabıyık ile çıktığı 27 maçın 11'inde puan kaybetti.



TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



'da ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek, ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadeleye yoğun şekilde iddaa oynanıyor!



Bu maçın özelinde "Fenerbahçe kazanır" diyenler %23 ile ilk sırada yer alırken, "2.5 ÜST" biter diyenler de %14 ile ikinci sırada yer alıyor.



"Sivasspor kazanır" diyenler de %11'lik oynanma yüzdesiyle üçüncü sırada...