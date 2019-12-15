Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

6 saat önce

FENERBAHÇESüper Lig'in lideri Sivasspor son 6 lig maçını kazandı ve hepsinde en az 2'şer gol atmayı başardı.

Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı..., System.String[]

SİVASSPOR - FENERBAHÇE


Süper Lig'in lideri Sivasspor son 6 lig maçını kazandı ve hepsinde en az 2'şer gol atmayı başardı.


Orta sahadan kaptan Hakan Arslan cezalı, TD Rıza Çalımbay ise kaptanın yerine kimi oynatacaklarına maç saati karar vereceklerini açıkladı.


Fenerbahçe de son 4 lig maçını kaybetmedi ama son 7 maça göz attığımızda "2.5 ÜST" biten 5 maçta da kalesinde gol yediğini görüyoruz.


Sarı lacivertliler deplasmanda da kötü bir sezon başlangıcı yaptı. 7 maçın 4'ünde gol atabilmiş, gol attığı bu 4 maçta kalesinde de gol görmüş.


Rakipteki kilit isim Hakan Arslan'ın yokluğunda kalabalık bir orta saha ile maça başlayabilirler. Son 2 maçta yedekte bekleyen Tolga Ciğerci, "Ozan Tufan - Luiz Gustavo - Emre Belözoğlu" üçlüsü ile ortayı dörtleyebilir.


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Sivasspor, evinde oynadığı son 7 maçın tamamında gol atmayı başardı.


Sivasspor (29) ve Fenerbahçe (28), Yeni Malatyaspor'la (29) birlikte ligin en fazla gol atan 3 takımından 2'si.

Sivasspor, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 17 maçta 12 kere puan kaybederken; Fenerbahçe ise Palabıyık ile çıktığı 27 maçın 11'inde puan kaybetti.


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Bu maçın özelinde "Fenerbahçe kazanır" diyenler %23 ile ilk sırada yer alırken, "2.5 ÜST" biter diyenler de %14 ile ikinci sırada yer alıyor.


"Sivasspor kazanır" diyenler de %11'lik oynanma yüzdesiyle üçüncü sırada...

Hakan Arslan, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:20 
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