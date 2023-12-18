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Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Türkiye ve Macaristan'ın 18 Aralık 1923'te imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümünde Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." dedi.

18.12.2023 - 18:20,  Güncelleme: 18:36
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın düzenledi. Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

ERDOĞAN, ORBAN'IN DAVETİYLE MACARİSTAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. İki lider Türkiye ve Macaristan'ın 18 Aralık 1923'te imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümü kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

ORBAN'DAN ERDOĞAN'A: ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL SİZİN OLACAK, BUNA İNANDIK

Erdoğan ve Orban daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İlk olarak konuşan Macaristan Başbakanı Orban, dikkat çeken ifadeler kullandı. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

"VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Orban şunları söyledi: "6 milyar hedef koymuştuk ama 4 milyara ulaştık ticaret hacminde. Türkiye ile Macaristan arasında Gümrük Birliği mevcut. Bu anlaşmayı modernize etmemiz gerekiyor. Biz Macar tarafı elimizden geleni yapacağız. Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz. Üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini geliştiriyoruz. Öğrencilere 200 tam burs veriyoruz. Sonrasında diplomatik ilişkilerimizde 100 yıl öncesini tesis ettik ve önümüzdeki yılı 'Kültür Yılı' olarak ilan ettik.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa, orta vadeli hedeflerde öylesine yüksek seviyeye ulaşıyoruz ki, dünyanın takdirini alan sonuçlar için ki Türkiye Macaristan'ı stratejik ortak olarak seçti. Sayın Cumhurbaşkanı Türk halkına başarılar diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Başbakan, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 6. toplantısı vesilesiyle Budapeşte'de bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"TARİHİ BAĞLAR, BİR ASRIN ÇOK DAHA ÖTESİNE UZANIYOR"

Türkiye Macaristan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıldönümünde tarihi bağlar, kültürel yakınlıkları güç aldığımız Macaristan'da dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Bugün çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı işbirliğimizi daha da geliştirdik. Cumhurbaşkanı sayın Novak'ı Mart ayında, Başbakan sayın Orban'ı ise Nisan ayında Ankara'da misafir ettim. Kıymetli dostumu Mart ayında Ankara'da düzenlediğimiz Türk Devletleri Teşkilatları Olağanüstü Zirvesi kapsamında ağırlamıştık.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

"TİCARET HACMİMİZ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ben de Macaristan devletinin kuruluş günü kutlamaları ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak etmek üzere Ağustos ayında Budapeşte'yi ziyaret ettim. Bu yılın ilk 11 ayı itibariyle ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Mevcut karma ekonomik komisyona ilaveten ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. İlk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Halihazırda verimli işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Sayın Orban'la birlikte başkanlık ettiğimiz toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Atacağımız ilave adımları ele aldık. İmzaladığımız muhtelif anlaşmalar münasebetlerimizin ahdi zemininin tahkimine yardımcı olacaktır. Sayın Orban'la biraz önce akdettiğimiz ortak siyasi bildiriyle 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine taşıdık. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye Macaristan Kültür Yılı'nın açılış törenini bu akşam Sayın Novak'ın da katılımıyla sayın Başbakanla birlikte gerçekleştireceğiz.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

"İSTANBUL SÜRECİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYA HAZIRIZ"

Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. 2024 yılının ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın birliğe tam üyeliğimizi desteğini güçlü bir şekilde vurgulamasından memnuniyet duydum. Ukrayna'da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendiriyoruz. Türkiye olarak talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. Gazze'de İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Acil ateşkes ve çatışmaların önlenmesi için yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin artık kaçınılmaz olduğunu gördük. Dostumuz Macaristan'ın gereken katkıyı sunmaktan geri durmayacağına inanıyorum. Tüm Macar dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin, aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Macaristan Başbakanı Orban\'dan Erdoğan\'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
YORUMLAR (6)
  • Bulent Cebeci: Boş konuşmalar bunlar gerçekler markette pazarda kasapta... Yanıtla 3 11
  • Ahmet yilmaz: GANDASLARIMA HAYIRLI OLSUN ULU TENGRÎ BÎRLÎGÎMÎZÎ DAÎM EYLESÎN Yanıtla 8 6
  • tolga karabulut: OLDU AMA ZAMYÜZYILI ORBANN GEL GÖR HERGÜN ZAM ZAMA ZAM ZAMCIK İŞTE TBMM DE MANGAL YAPIYORLAR BİZİM PARALARLA :) Yanıtla 14 9
  • tolga karabulut: OLDU BİLE ORBANNN ZAMYÜZYILI OLDU AMA :) Yanıtla 9 10
  • Ahmet yilmaz: KARDES MACAR HALKINA SONSUZ SAYGI VE SEVGÎ DUYUYORUM ULU TENGRÎ BÎRLÎGÎMÎZÎ DAÎM EYLESÎN Yanıtla 13 3
  • tolga karabulut: ZATEN BİZİM OLDU ZAMYÜZYILI İSMİ HER GÜN ZAM HERŞEYE ZAM ZAMDA ZAM :) Yanıtla 6 9

Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban, Macaristan, Budapeşte, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Diplomasi Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak - Son Dakika


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