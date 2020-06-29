Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, KOVİD-19 salgınının etkileriyle mücadelede işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkilerimiz ile Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."

ANKARA,