Meram hobi bahçelerinde ekim zamanı - Son Dakika

Fide ekim zamanının gelmesiyle Meram Belediyesi'ne ait Karahüyük Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde hareketlilik yaşanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, Karahüyük Mahallesinde bulunan hobi bahçelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kavuş, hobi bahçelerinin, şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için büyük fırsat olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin normalleşmeye başlamasıyla hobi bahçelerini 4 Mayıs itibariyle kullanıma açtıklarını aktaran Kavuş, şöyle devam etti:

"Kapı numarası tek olanlar ayın tek günlerinde, kapı numarası çift olanlar ise ayın çift günlerinde hafta içi mesai saatleri içinde hobi bahçemizi kullanabiliyor. İnşallah en kısa süre içerisinde tam normalleşme dönemine geçilmesiyle önceden olduğu gibi buradan faydalanabilecekler. Şu anda fide ekim dönemi. Bu süreçte fideler ekilmezse buralar amacına hizmet etmiş olmayacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiği için kısıtlı da olsa hafta içi mesai saatlerinde ekim dikime izin veriyoruz. Hemşehrilerimizin kendi evlerinde ya da eşiyle dostlarıyla yiyebilecekleri sebzelerini burada yetiştirmelerini istiyoruz."

Meram Hobi Bahçelerinin yaklaşık bir kilometre uzağında fide üretim merkezinin bulunduğunu hatırlatan Kavuş, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, Meram İlçe Tarım Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası, Sebze Üreticileri Birliği ve KOP'un vermiş olduğu destekle yaklaşık bir yıl önce hizmete açtığımız bu merkez hem hobi bahçelerine hem de büyük ölçekli olarak tarımla uğraşan çiftçilerimize hizmet veriyor. Vatandaşlarımız bu ekim döneminde çok uygun rakamlarla yerli olarak üretilmiş olan domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, kavun ve karpuz fide çeşitlerine buradan erişebilirler. Şu anda fide üretim merkezindeki satış rakamları çok iyi. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."