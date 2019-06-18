Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güneydoğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla), İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray), Akdeniz (Burdur, Isparta, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana) ve Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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