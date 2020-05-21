Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerin sembol noktaları ıssız kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerin sembol noktaları ıssız kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerin sembol noktaları ıssız kaldıÖZEL-DRONE - Korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ıssız kalan şehirlerin meydanları İhlas Haber Ajansı dronları ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerin sembol noktaları ıssız kaldı

YURT-ÖZEL-DRONE - Korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ıssız kalan şehirlerin meydanları İhlas Haber Ajansı dronları ile havadan görüntülendi. İstanbul boğazında azalan deniz trafiği nedeniyle yunuslar daha fazla gözükmeye başladı. Yunusların dans edercesine yüzmesi havadan çekilen görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Korona virüsü (Covid-19) salgının, Pandemi ilanı edilmesinden ardından Dünya genelinde birçok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Virüsün Türkiye'de gözükmesinden sonra virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde birçok ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Büyük şehirlerin sessizliğe bürünmüş halleri ise İhlas Haber Ajansı droneleri ile havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstanbul'da şehrin simge yerlerinden Taksim, Sultanahmet, Beyazıt ve Eminönü meydanları tamamen boş kaldı. Virüs öncesi haftasonu yürümekte zorlanılan İstiklal Caddesinde görevliler dışında kimse yer almadı. Azalan İstanbul Boğaz'ındaki yerel deniz trafiği en çok yunuslara yaradı. Daha fazla ortaya çıkarak gözüken yunusların havadan çekilen görüntüsü belgeselleri aratmadı.

Adana'da Tarihi Taşköprü, Orta Doğu ve Balkanların en büyük camilerinden olan Merkez Camii ve yoğunluğun neredeyse hiç azalmadığı D-400 karayolu havadan görüntülerde bom boş gözüktü. Antalya'da vatandaşların neredeyse hiçbir zaman boş bırakmadığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili son durumu havadan görüntülendi.

Tarihi meydanlar bomboş kaldı

Bursa'da şehrin merkezi konumundaki Kent Meydanı ve Ulucami'nin bulunduğu alan sessizliğe büründü. İzmir'de kentin en işlek noktalarından Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinlik göze çarptı. Konya'da Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı, Mevlana Caddesi ve Mevlana Meydanı gibi kentin kalabalık yerleri de kısıtlamanın ardından boş kalan Mevlana Meydanı ve çevre caddeleri havadan görüntülendi. Milyonlarca turistin uğradığı Dünyaca ünlü sahiller bom boş kaldı. Turizmin gözbebeği Bodrum'un sahilleri, sokaklar havadan çekilen görüntülerde bomboş olduğu gözüktü.

Türkiye'de Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak illerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

(AFS- MB-ÖFA

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerin sembol noktaları ıssız kaldı

İhlas Haber Ajansı, İstanbul, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerin sembol noktaları ıssız kaldı - Son Dakika

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