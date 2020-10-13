Son dakika haber... Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi hayatını kaybetti
13.10.2020 16:57
Son dakika haber... ŞARKICI Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybettiAnnesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kız kardeşi hayatını kaybetti.
ŞARKICI Yavuz Bingöl
'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybetti
Annesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kız kardeşi hayatını kaybetti. TRT'den emekli olan ve 1 kız çocuk annesi olan Fatma Efsun Pul'un, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
- İstanbul
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