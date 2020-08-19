Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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19.08.2020 15:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika