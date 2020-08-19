Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: " Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK 'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:17

Kaynak: İHA

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